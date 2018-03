Érosion dans les sondages : derrière le marketing des réformes à plein régime, Emmanuel Macron est-il en train de tomber dans un piège à la Hollande ?

Atlantico : Au cours des derniers jours, plusieurs instituts de sondage ont pu faire état de la baisse de popularité d'Emmanuel Macron auprès des Français, le dernier en date, le baromètre yougov pour le Huffington post de ce 1er mars indiquant une chute de 11 points au cours de ce dernier mois, à 30% d'opinions favorables quand le sondage Kantar Sofres pour le Figaro pointe une "érosion inquiétante" de la confiance des Français à 43%. Alors que cette baisse dans les sondages semble devenir une habitude pour les dirigeants du pays, ne serait-il pas possible de considérer que face à une telle situation, les dirigeants auraient tout intérêt à véritablement réformer le pays en profondeur, plutôt que de persévérer dans le réformisme ?

Éric Verhaeghe : De fait, il existe une corrélation directe entre impopularité et volonté de réformer. Une réforme, je veux dire une vraie, avec des ambitions affichées et réellement mises en œuvre, induit forcément de se fâcher avec une partie de l'opinion qui y perdra. Le cas de la suppression des cotisations salariales en contrepartie d'une hausse de la CSG est emblématique. Peu de salariés ont perçu l'avantage net qu'ils retirent de cette mesure progressive. En revanche, les retraités fulminent (et le mot est faible) contre la baisse de leur pension subie à cette occasion. Dans ce cas précis, Emmanuel Macron s'est attaqué à une génération dont l'égoïsme est sans égal dans l'histoire de France. C'est une génération qui a connu les Trente Glorieuses et ses bienfaits, qui a peu cotisé pour les autres, qui a bénéficié de la retraite à 60 ans, des progrès de la médecine, et qui s'est accordée des brevets de souffrance justifiant, selon elle, le sacrifice des autres. Face à cet aveuglement, il est d'ailleurs inutile, pour le président, d'argumenter.

Dans ce contexte, se repose la question de la théorie du choc. Un Président doit-il réformer peu pour ménager au maximum les susceptibilités, ou bien doit-il réformer "comme il faut" pour obtenir des résultats rapides. On voit bien qu'Emmanuel Macron hésite entre les deux attitudes. S'agissant de la SNCF, par exemple, la remise en cause du statut des cheminots ne règlera pas le problème de la profitabilité à court terme de l'entreprise publique. Simplement, le remplacement des petites lignes par des autocars l'exposait à une fronde des élus locaux qui auraient convergé avec les cheminots. Et il savait que c'en était fini de ses espoirs de réélection.

Je suis assez convaincu qu'un président ne peut asseoir durablement son autorité que s'il brûle ses vaisseaux, c'est-à-dire s'il assume des réformes salutaires, mais impopulaires, et sans concession aux oppositions de tous poils. Au demeurant, l'ambition réformatrice de fond n'exclut pas qu'un Président qui la pratiquerait soit populaire par le courage qu'il afficherait.

Malgré un "marketing politique" plus abouti, Emmanuel Macron n'est-il pas dans une logique de piège ressemblant de plus en plus au chemin suivi par François Hollande ?

Ce qui est assez frappant, c'est le manque de profondeur de la stratégie macronienne, qui est incontestablement décevante. Macron est arrivé avec deux idées précises, répandues au demeurant dans les salons parisiens. Il y avait la réforme du Code du Travail, et les projets européens nouveaux. Il a ajouté une idée moins répandue dans le domaine fiscal: le prélèvement forfaitaire unique. Sortis de ces trois idées, on peine à percevoir la vision présidentielle dans son amplitude. Sur l'Afrique, sur la fiscalité locale, sur la réforme de l'Etat, on peine à percevoir la vision, au-delà de deux ou trois mots-clés régulièrement répétés. Sur ce point, les Français ne sont pas dupes des effets d'affichage. Les cafouillages sur la suppression de la taxe d'habitation mal calculée (on ne sait toujours pas comment elle sera remplacée) ou sur des mesures plus symboliques comme le chômage des démissionnaires (finalement réduit à peau de chagrin) montrent à l'opinion publique que la majorité est mal préparée et que son programme était indigent.