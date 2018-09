Eric contre Hapsatou : ce mal français qui se cache derrière la guerre (stérile) des prénoms

Atlantico : En quoi le conflit entre Eric Zemmour et Hapsatou Sy, autour de la "guerre des prénoms" peut-il révéler une incapacité de la société française de se projeter dans un avenir en commun - la démocratie - pour les deux protagonistes, en se reposant sur la volonté de faire taire la position adverse (au moins dans le cas de Hapsatou Sy, par la voie légale) ?

Vincent Tournier : Ce que révèle surtout cet échange animé sur les prénoms, c’est que le modèle républicain de l’assimilation n’est pas vu par des gens comme Hapsatou Sy comme pouvant faire partie du futur de la société française. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle a du plomb dans l’aile. Il est censé appartenir à un passé mort et révolu, et c’est pour cela que les déclarations d’Eric Zemmour surprennent et choquent. Celui-ci est probablement le dernier à tenter de le défendre. Les réactions outrées qu’il suscite sont révélatrices : personne ne cherche à prendre son parti, du moins pas ouvertement, les risques sont trop importants.

Le journal Le Monde s’est empressé d’invalider son analyse en expliquant que les Français ont toujours été libres de donner le prénom qu’ils voulaient à leurs enfants, ce qui est une curieuse manière d’analyser les choses puisque cela revient à confondre la règle et l’exception. Pourtant, la question de l’intégration par les prénoms a été au cœur de la stratégie française d’intégration, d’abord pour les juifs (ce que ne manque pas de rappeler Eric Zemmour) puis pour les immigrés européens.

Le débat mérite donc mieux que les jugements à l’emporte-pièce, lancés dans le seul but de décrédibiliser Eric Zemmour, sans chercher à comprendre les enjeux qu’il soulève. Car la question des prénoms n’est pas un sujet anodin. Les études sociologiques montrent que le prénom est associé à des phénomènes sociologiques très lourds. Le prénom est un marqueur social, il révèle beaucoup de choses. Certains prénoms sont massivement surreprésentés parmi les élèves qui obtiennent la mention très bien au bac. Inversement, il y a des prénoms qui sont de véritables boulets car ils envoient des messages potentiellement négatifs. Que vont par exemple devenir les enfants qui s’appellent Jihad, soit environ 500 individus ? Pourront-ils se prévaloir de l’égalité des chances ? On peut difficilement prétendre lutter contre les discriminations et laisser les parents afficher librement leur identité, surtout lorsque cette identité est perçue comme agressive ou menaçante. Rappelons par exemple que, juste après la Seconde guerre mondiale, le législateur est intervenu pour faciliter la francisation des prénoms pour les enfants portant un prénom germanique, dont la vie risquait d’être très difficile. C’est un précédent que personne ne songe à évoquer. Le choix du prénom est souvent significatif d’une stratégie éducative, d’un projet de vie : si Mohamed Mehra s’était prénommé Julien ou Etienne, aurait-il eu le même destin ? L’actualité récente a évoqué le cas de Maroine Benalla : le fait que celui-ci ait été renommé Alexandre par sa mère pour échapper à son père tyrannique ne lui a-t-il pas permis de connaître une certaine réussite sociale, au moins jusqu’à ces derniers mois ?