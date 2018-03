Erdogan, notre ami, notre allié ! Mais quand même pas nos frères d'armes…

La Prefon a plus de 50 ans, c’est un produit de retraite fondé sur la capitalisation, réservé aux fonctionnaires pour compenser les faiblesses du régime général.

Alors que les adhérents du parti socialiste viennent de désigner Olivier Faure pour le poste de premier secrétaire du parti, on observe une chute du nombre de votants, passant de 70 000 à 35 000 entre 2015 et 2018. Dans le contexte d'un trop faible nombre d'adhérents participant au vote, les élections internes ressemblent à une simple bataille d'écuries.

Yassine Belattar, animateur télé et humoriste, aurait été sollicité par l’Élysée pour intégrer le Conseil présidentiel des villes. Mais son amitié avec le Président de la République mise à part, rien ne peut justifier une telle sollicitation.

Le 23 avril 2017, François Fillon est éliminé au premier tour de l’élection présidentielle. C’est la conclusion d’un long dévissage alliant déchaînement médiatique, célérité de la justice et basculement de l’opinion. Accusé, François Fillon répond en accusant. Comment départager le vrai du faux ? Doit-on croire au fameux Cabinet noir de l’Élysée ? À une manipulation de la magistrature ? À un complot d’État ? Extrait de "Le procès Fillon" de Hervé Lehman, publié aux Editions du Cerf. (1/2)

Objectifs inatteignables, injonctions paradoxales, harcèlement moral, évaluations truquées, propagande corporate... Pour la première fois, un DRH dénonce la collusion entre les ressources humaines et les directions d'entreprise visant à dissoudre le lien social, et à instaurer une culture de la peur. Extrait de "DRH, la machine à broyer" de Didier Bille, publié aux éditions du Cherche Midi. (1/2)

Le recrutement des nouvelles élites de l’État semble évoluer de manière accélérée. Certains d'entre eux quittent provisoirement le service de l'État pour rejoindre des grandes entreprises, des banques ou des cabinets de conseil, comme l’illustrent le parcours d’Emmanuel Macron lui-même et celui de plusieurs des membres de son cabinet. Extrait de "Où va l'Etat ?" de Pierre Birnbaum, aux éditions du Seuil (1/2).

L’hypocrisie est mal comprise. En la classant dans la catégorie des maladies sociales, nous passons à côté de sa véritable valeur. Nous oublions qu’elle est le socle de notre société. Une méprise d’autant plus inquiétante que le monde actuel est en train de se bâtir sur son déni. Extrait de "Éloge de l’hypocrisie" d'Olivier Babeau, aux éditions du Cerf (1/2).

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ça ne te rapporte que des... Vie et mort d'un vendeur des rues sénégalais à Madrid

Non, les jeux vidéo ne rendraient pas violent

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Poutine, avec la bénédiction duquel ces mercenaires avaient été envoyés aux côtés de Bachar El Assad ne pipà mot. Il avait sans doute voulu tester la détermination américaine, et le prix à payer fut meurtrier.

Les Américains sont très présents militairement en Syrie. Ils ont montré leur efficacité quand une colonne blindée de mercenaires russes est parti à l'assaut d'une autre zone kurde protégée par des unités américaines. L'artillerie et l'aviation US sont entrées en action. Ce fut un carnage : des centaines de morts !

La presse turque s'en donne à cœur joie en rappelant que dans le cadre de l'OTAN, des soldats turcs ont combattu à nos côtés en Somalie, dans les Balkans, en Afghanistan. En conséquence de quoi – et en bonne logique turque – nous devrions aider les massacreurs d'Afrin. Bien-sûr qu'Erdogan n'a pas besoin de nos troupes pour vaincre les milices kurdes. Son exhortation constitue juste un bras d'honneur et en bon français veut dire : "Je vous emmerde".

Ici, on ne la leur montre pas. Car nous sommes des âmes sensibles.

Elles sont précédées par des supplétifs arabes, armés et entrainés par la Turquie. Massacres, tortures : c'est comme ça qu'ils font la guerre. Tous les Kurdes ont vu l'abominable vidéo montrant l'une de leur prisonnière kurde éventrée.

