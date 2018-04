Équilibriste et bulldozer : ce que la stratégie de Mohamed ben Salman parvient à changer de l’Arabie saoudite

Atlantico : Après une longue visite aux Etats-Unis, Mohammed ben Salman est en France à partir de 9 avril. « Prince charmant » pour la BBC, « réformateur », « modéré » pour l’AFP, le nouvel homme fort de Riyad est aujourd’hui perçu comme l’homme de la « vision 2030 » pour le Royaume, visant à donner un nouvel élan au pays, qui est parfois illustré avec l'ouverture d’un cinéma, ou par le droit des femmes à conduire. Cette image correspond-elle à une réalité ? A quel point le Royaume est-il donc en train de changer ?

David Rigoulet-Roze : Objectivement parlant, le Royaume d’Arabie saoudite est en train de changer à vitesse accélérée, cela est incontestable. Après, la question relative aux qualificatifs employés ici et là demeure plus complexe, parce que le phénomène appréhendé est très ambivalent. Concernant les éléments objectifs, il y a effectivement un programme ambitieux qui a été présenté le 25 avril 2016 par celui qui n’était encore que le « vice-prince héritier », lequel programme intitulé « vision d’Arabie saoudite 2030 » repose sur un diagnostic clinique fait sur l’état du royaume quant à la nécessité de la mise en œuvre de réformes structurelles pour assurer sa survie.

Dans un entretien fleuve avec l’agence Bloomberg, publié le 21 avril 2016, soit quelques jours avant de rendre public ce programme, le prince Mohammed et Mohammed Al-Sheikh, son fidèle conseiller financier diplômé d’Harvard et ancien juriste chez Latham & Watkins et à la Banque Mondiale, avaient fait état de la stupeur et de la consternation mêlée de panique qui s’étaient emparées d’eux lorsqu’ils s’étaient penchés sur les comptes publics du royaume au printemps 2015. A cette époque, pour éponger ses pertes financières, conséquence directe de l’effondrement des recettes pétrolières du fait la dégringolade des cours du baril - lesquelles recettes pétrolières représentaient jusque-là 90 % des recettes à l’exportation et 75 % des recettes budgétaires -, le gouvernement était contraint de puiser chaque mois quelque 30 milliards de dollars dans ses réserves financières, lesquelles seraient passées de 732 milliards de dollars en 2014 à 717 milliards de dollars en 2015, avant de fondre à 562 milliards de dollars à la fin du mois d’août 2016. A ce rythme, cela risquait de conduire l’Arabie saoudite à faire ni plus ni moins « complètement faillite » au bout de deux ans, assénèrent les deux hommes pour justifier les futures mesures qui allaient être annoncées[1]. Cela avait de fait été directement à l’origine d’un déficit budgétaire saoudien colossal, de 98 milliards de dollars en 2015, puis de quelque 82 milliards en 2016, et encore de près de 62 milliards de dollars en 2017 au lieu des 53 prévus initialement - il pourrait atteindre encore 52 milliards pour l’année en cours -, signe que la situation est loin d’être réellement stabilisée encore cette année avec des réserves qui auraient atteint un étiage de 543 milliards de dollars en décembre 2017. Et ce, alors même que la dynamique des « réformes » induite par la plan « Vision d’Arabie saoudite 2030 » est d’ores et déjà lancée avec l’idée omniprésente d’anticiper l’après-pétrole .

De fait, le « temps de l’abondance » (ayyam al tafrah ou ‘asr al-tafra) d’un Welfare-State saoudien aussi généreux que dispendieux, puisqu’il allouait quelque 100 et 150 milliards de dollars par an à la satisfaction des besoins subventionnés de sa population, est bel et bien révolu. C’est ce qui sous-tend l’adoption de réformes structurelles inédites et potentiellement douloureuses pour le royaume. Les autorités ont donc multiplié les mesures d’économies et en profitent pour mettre en avant les évolutions nécessaires à entreprendre afin de préparer l’après-pétrole. En présentant le budget pour 2016, le 28 décembre 2015, le ministère des Finances avait précisé que le gouvernement allait « reconsidérer » les prix de l’électricité, de l’eau et des produits pétroliers, largement subventionnés, dans le cadre de premières mesures d’austérité pour faire face à la chute des revenus pétroliers. Des hausses sur les prix de l’essence entrèrent en vigueur dès le 29 décembre 2015. Tout un symbole au « Royaume de l’Or noir ». D’autres allaient suivre comme la réduction des subventions sur l’eau ou l’électricité, autant de mesures destinées également à restreindre la consommation d’énergie fossile domestique en croissance continue. MBS qui se pique de « thatchérisme », doit jongler avec le risque d’être accusé de remettre en cause le « pacte social » saoudien. Un pacte tacite, qui garantissait jusque-là aux Saoudiens de jouir des dividendes du pétrole, en échange de leur allégeance à la famille royale. Sur Twitter[2], nombre de Saoudiens n’ont d’ailleurs pas manqué de protester contre la hausse de leur facture d’eau, multipliée par dix voire plus, du fait de la suppression des subventions. Au bout de quelques semaines, le prince avait d’ailleurs annoncé une révision des nouveaux tarifs, précisant qu’il veillerait à ce que les plus pauvres ne souffrent pas de ses réformes[3].

Ces mesures constituaient déjà une mini-révolution dans ce pays de près de 30 millions d’habitants (28 millions d’habitants), dont les deux tiers ont moins de 30 ans, plus de la moitié moins de 25 ans (58 %) et près de 40 % (39 %) moins de 15 ans du fait d’un taux d’accroissement démographique de 2,1 % qui conduit la population à doubler tous les 30-35 ans, ce qui signifie que, si ce taux se maintient, la population pourrait atteindre alors quelque 40 millions d’habitants en 2025. Autant dire une « bombe à retardement » si aucune réforme d’envergure n’est engagée d’ici-là car le financement du système actuel du Welfare State saoudien impliquerait au minimum un baril à 90 dollars, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Or, les secteurs de l’éducation - avec notamment le généreux système des bourses accordés aux 200.000 à 300 000 jeunes censés accéder chaque année au marché de l’emploi[4] qui n’en absorberait que 30 % -, ainsi que celui de la santé représentent à eux seuls près de 40 % des dépenses budgétaires.

Dans ce cadre ambitieux, cela revient nécessairement à réformer un marché du travail dysfonctionnel compte tenu du poids de la fonction publique « budgétivore » et en amont de repenser tout le système éducatif et de formation. Il s’agit en effet d’établir préalablement un système éducatif performant au service du marché de travail - qui affiche selon MBS un taux de chômage officiel de 6 % à 7 % et un taux officieux de 11 % à 12 %, mais de près de 25 % à 30 % pour les jeunes[5] - avec le lancement du portail national pour le travail, Takat (« Compétences »), en diffusant une culture de l’efficacité largement déficiente y compris, et peut-être surtout, dans la fonction publique pléthorique appelée à voir appliqué le programme Qawam (« rectitude ») pour augmenter l’efficacité des dépenses. Toutes choses qui sont loin d’aller de soi dans la société saoudienne embolisée par une « mentalité rentière » saoudienne, y compris au sein d’une jeunesse qui est a priori plutôt favorable au nouveau prince héritier MBS qui, en tant que jeune trentenaire, perçoit bien aujourd’hui ce que peuvent être les attentes en termes générationnels de la majorité de la population saoudienne mais dont le soutien pourrait lui faire défaut dès lors qu’un certain nombre de réformes structurelles commenceraient à les affecter douloureusement.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent un certain nombre d’annonces avec une forte logique d’affichage à destination tout particulièrement de cette jeunesse saoudienne. « Nous considérons que la culture et les loisirs sont indispensables à notre qualité de vie » est l’un des slogans de la Vision 2030. « Notre vision 2030 soutient la culture et le divertissement et opte pour une culture à la hauteur des aspirations des citoyens et résidents, par conséquent, nous allons soutenir les efforts des régions, des provinces et des secteurs sans but lucratif ainsi que le secteur privé dans la mise en place des festivals et d’événements culturels et redynamiser le rôle des fonds publics devant contribuer à la mise en place et au développement des centres de divertissement, pour permettre aux citoyens et aux résidents de dépenser leurs énergies et améliorer leurs talents » indique le prince MBS. Et d’ajouter : « Nous appuierons les écrivains, auteurs, cinéastes et artistes talentueux, et soutiendrons la création de diverses options culturelles et récréatives répondant aux goûts de tous. Cela jouera aussi un rôle économique important en fournissant de nombreux emplois ». Des politiques sont déjà en place, qui ont adopté des rythmes annuels : ainsi, en février 2016, le 30ème Festival Culturel et Traditionnel de la Janadriyah, créé par feu le roi Abdallah et qui se déroule à une quarantaine de kilomètres de Riyad avait enregistré plus d’un million de visiteurs ; en octobre 2016, un rare spectacle de hip-hop avait enflammé une foule de jeunes à Riyad ; un mois plus tard, en novembre 2016, le Dr Adel al-Turaifi, ministre de la Culture et de l’Information, avait inauguré le 5ème Rassemblement des Auteurs saoudiens. Ces rencontres périodiques sont appelées à se poursuivre et seront relayées par d’autres évènements d’ici à 2020, le but étant de créer des emplois dans le secteur des médias et des industries connexes et de faire passer la part de leurs revenus dans le PIB saoudien de 17 à 42 %[6]. Ce qui est loin d’aller de soi du fait de certaines « résistances sociétales ». Le 14 janvier 2017, Amr al-Madani, le directeur de la General Authority for Entertainment (« Autorité des loisirs ») créée récemment par Mohamed ben Salman (MBS) dans le cadre du plan « Vision 2030 », avait confié à un journal local[7] que le chanteur saoudien Mohammed Abdo, parfois comparé localement à Paul McCartney, se produirait « très prochainement » à Djeddah, le grand port sur la mer Rouge. Une première dans la très pieuse Arabie, où même les diplomates étrangers doivent se cacher pour organiser des soirées. L’annonce s’était effectivement concrétisée. Le 23 janvier, le premier concert de pop orientale s’était déroulé à Djeddah devant 7.000 personnes. Ce concert organisé dans l’enceinte de King Abdullah Sport City à Djeddah avait permis à trois artistes, dont la star saoudienne de la pop orientale Mohammed Abdo, d’enflammer le stade et de satisfaire une jeunesse enthousiaste. Ce concert avait été co-produit par la compagnie hôtelière Rotana dont le propriétaire n'est autre que le Prince Al Walid b. Talal, bien connu pour ses positions souvent opposées à la bien-pensance saoudienne conservatrice. L’autre société qui a apporté son savoir-faire dans la réalisation de ce concert est une entreprise française dont le siège est à Montreuil. Comanddo est spécialisée dans les opérations événementielles et implantée dans le royaume depuis plusieurs décennies. Dans le prolongement du succès de cette manifestation, son PDG Arnaud Richard avait confié : « Ce sont 4 000 autres événements de cette envergure qui sont programmés en 2017 dans tout le Royaume ». Ces concerts n’ont pas fini de faire du bruit dans le royaume très conservateur dont la jeunesse, souvent désoeuvrée faute de loisirs et affectée par le tufush (« mal-être »), se laisse souvent aller à des pratiques de rodéos urbains souvent dangereux. Mais ces nouvelles activités pour la jeunesse ne sont pas du goût de tous. Sur ce dossier où le prince est attendu par la jeunesse mais aussi les femmes, le bras de fer est engagé avec les religieux[8]. En effet, selon une déclaration faite par le Grand mufti Abdulaziz bin Abdullah Ali as-Sheikh, le 13 janvier 2017, cinémas et concerts constitueront « un appel à la mixité entre les sexes », ce qui, selon lui, « corrompra la morale et détruira les valeurs », exhortant les autorités à « ne pas ouvrir la porte au diable ». Et de dénoncer sur son site Web les concerts et les salles de cinéma comme des lieux de « corruption (…) pouvant ouvrir la voie à l’athéisme, à la mixité et à la décadence ». Le cinéma est à cet égard particulièrement visé dans un pays se revendiquant d’un islam radical prohibant toute forme de représentation. Il n’existait d’ailleurs pas de salles de cinéma dans le royaume - alors qu’il existe par ailleurs depuis plusieurs années un festival du film du cinéma saoudien qui se tient à Dammam (Est) - au motif que les cinémas « pourraient montrer des films libertins, obscènes, immoraux et athées car ils feront appel à des films importés pour changer notre culture ».

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de considérer que le long métrage Wadjda[9] réalisé par la Saoudienne Haifaa Al-Mansour, avait été acclamé par la critique internationale et largement récompensé dans des festivals à l’étranger en 2013 et même sélectionné aux oscars 2014 sans pouvoir être vu dans son propre pays. Signe des temps, les autorités saoudiennes avaient ostensiblement annoncé le 11 décembre 2017, après 35 ans d’interdiction, la réouverture de salles de cinéma en 2018 en le justifiant par la nécessaire diversification économique prévue par le plan « Arabie saoudite : vision 2030 » qui n’a jamais mieux porté son nom. « C’est un moment clé dans le développement de l'économie culturelle dans le pays », avait alors déclaré le ministre de la Culture Awad al-Awad dans le communiqué officiel. « Ouvrir des cinémas va agir comme un catalyseur sur la croissance économique et la diversification », avait-il ajouté. La diffusion d’un premier film, en l’occurrence le bluckboster américain Black Panther, grâce à un accord conclu entre Italia Films, la filiale moyen-orientale de Disney (auquel appartient Marvel) et le gouvernement saoudien, a été programmé pour le 18 avril 2018. Les Saoudiens pourront désormais voir Wadjda[10] chez eux sans voir besoin d’aller à Abu Dhabi ou Manama. A travers ce film et son destin, c’est aussi une victoire pour la cause féminine saoudienne par son sujet et dans la mesure où il a est réalisé par la Saoudienne Haifaa Al-Mansour, dont le nom signifie précisément « celle à qui la victoire a été donnée ».

De fait, en plus d’un tropisme « jeuniste », le prince héritier entend également capitaliser sur une forme de tropisme « féministe ». MBS estime, à juste titre, que le développement futur de l’économie saoudienne implique également son ouverture aux femmes en prévoyant l’accroissement de la proportion de participation des femmes sur le marché du travail de 22 % à 23 % aujourd’hui, à 28 % donc près de 30 % d’ici à 2020). Et dans la fonction publique, le nombre de femmes (aujourd’hui de 5 %) a vocation à être quadruplée, selon Reuters. Une gageure lorsque l’on sait que l’Arabie saoudite est le seul pays au monde où les femmes, qui constituent par ailleurs plus de 50 % des diplômés[1], sont encore le plus souvent entièrement dissimulées sous leur abaya noire (longue robe noire) et leur niqab - ce voile intégral couvrant le visage à l’exception des yeux et supposé protéger l’irdh (« l’honneur féminin ») -, et ne sont toujours pas totalement autorisées à se déplacer sans leur mahram (« tuteur »), même si elles viennent d’obtenir le droit de conduire en 2018.[12]. Une inanité économique lorsque l’on sait que le besoin permanent d’un chauffeur (représentant un coût de l’ordre de 400 dollars par mois) représenterait un coût de près de 1 % du PIB et alors que les femmes possèdent quelque 40 % des capitaux privés du pays par voie d’héritage. Après certaines tergiversations - « Nous croyons que les femmes ont des droits dans l’islam[13] qu’elles ont encore à obtenir », avait confié, le 21 avril 2016, le Prince MBS à Bloomberg[14], pour ajouter aussitôt dans une autre interview, en date du 26 avril, que la société saoudienne n’est « pas prête à autoriser les femmes à conduire » -, le 26 septembre 2017, le roi Salman publiait un décret royal ordonnant « de permettre de délivrer des permis indifféremment aux hommes et aux femmes ». Une mesure depuis longtemps réclamée par le prince Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud[15] et censée entrer en vigueur en juin 2018 mais compte tenu de la modalité de sa mise en œuvre serait reportée à septembre-octobre 2018. On pourrait voir comme « une ruse de l’Histoire » hégélienne dans le fait que la contrainte économique soit finalement à l’origine d’un progrès en matière sociétal. Avant d’abolir cette interdiction, vivement critiquée par les organisations de défense des droits de l’homme, le souverain a pesé les « inconvénients de l’interdiction et ses avantages », précise le décret. Selon lui, « la majorité des grands oulémas était en faveur d'une mesure permettant aux femmes de conduire ». Un infléchissement, car ces « docteurs de la foi » s’y étaient vivement opposés dans le passé, notamment le Grand mufti Abdulaziz bin Abdullah Ali As-Sheikh qui s’était notamment insurgé, le 28 novembre 2013, contre toute éventualité d’autorisation de conduire pour les femmes.