L'épuisante quête de l'idéal maternel

Sans le savoir, la mère est donc entrée dans cette maladie de la maternité où elle a préféré se brûler les ailes plutôt que de renoncer à son idéal de mère parfaite. Poursuivant ce but irréaliste et alors que l’échec s’annonce – je ne suis pas et ne serai jamais une «mère idéale» –, la femme, après avoir usé et abusé de ses forces, préfère se «tuer à la tâche» plutôt qu’abandonner son rêve de grandeur maternelle.

Son idéal maternel? Donner sans compter et, même parfois, se sacrifier pour son petit.

Mais elle se confronte à la réalité enfantine et rien ne se passe comme prévu. Nous voilà donc en face d’une femme qui refuse de faire le deuil de cette perfection maternelle tout en se croyant une source intarissable. Le tout sur fond de perfectionnisme féminin. Exigeante avec elle-même, elle vise très haut, trop haut. Toujours plus, jamais assez, la mère n’est jamais contente d’elle!

Claire, la nouvelle mamie, explique: «Elle s’en colle toujours plus sur la tête. Des confitures, des petits plats, toujours plus et elle n’y arrive jamais. Y a toujours un truc qu’elle n’a pas fait. Elle se fixe des objectifs inatteignables.» Je dirais donc – en m’appuyant sur Freudenberger – que le burnout maternel est la maladie de l’âme féminine en deuil de son idéal de mère, sous trois versants. Premier versant: celui de la mère qui s’épuise à poursuivre son rêve de grandeur plutôt que de renoncer, de se plier au réel et de reconnaître ses limites. Deuxième versant: celui de la mère qui s’épuise à donner, donner, donner et à être indépendante, plutôt que de se ressourcer et de recevoir de l’aide. Troisième versant: celui de la mère qui s’épuise à idolâtrer ses enfants et à se sacrifier pour eux sur l’autel de la maternité, plutôt que de renoncer à sa passion maternelle et de couper le cordon. Maladie de la toute-puissance et du refus de la dépendance, il s’agit donc bien de s’effondrer plutôt que de renoncer.

Entendre les premiers symptômes reste évidemment la meilleure façon d’enrayer le processus. « Si vous croyez être sur le point de craquer, ne soyez pas effrayée. Identifier la cause de votre malaise, c’est déjà l’avoir vaincu à moitié», prévient Freudenberger . Se croire sur le point de craquer, c’est commencer à se reconnaître limitée et à renoncer à une maternité idéale. Puisque les candidates au burn-out, elles, se croient toutes-puissantes, la lucidité est évidemment la meilleure façon d’éviter de sombrer. Faire l’autruche ne sert à rien. Et pourtant c’est une attitude très répandue en début de burn-out! «Entraînées dans les remous d’une frénésie émotive qui les mène à l’épuisement, les femmes réagissent d’abord par l’entêtement, considérant ces symptômes comme un “adversaire à terrasser” », explique encore le psychiatre. Elles ont la volonté de triompher en se surpassant… On connaît la suite. Refuser les messages envoyés par son corps est, à long terme, un bien mauvais calcul.