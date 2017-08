"L'épopée des croisades" : pour éviter de trop fréquents contresens historiques

L'épopée des croisades

René Grousset

Perrin

RECOMMANDATION

En priorité

THÈME

René Grousset nous entraîne depuis la prédication du Pape Urbain II en 1095 jusqu’à la destruction, en 1291, de l’ultime bastion de ce qui avait été le royaume franc d’Orient. Presque deux cents ans d’histoire de ces français partis en pèlerinage pour sauver Jérusalem. Neuf croisades décrites avec clarté et passion par un immense spécialiste tant de l’orient que de l’occident. Il éclaire ces expéditions successives, souvent européennes, de manière à nous faire mieux comprendre les enjeux et le contexte de l’époque.

Presque mille ans après, ce moyen orient demeure toujours aussi fascinant et douloureusement complexe.

POINTS FORTS

1 - Ecrites en 1936, ces trois cents pages passionnantes décrivent ces expéditions menées dans un élan de foi difficilement compréhensible en nos temps si fortement déchristianisés.

La religion de leurs adversaires ne préoccupait guère ces croisés du XIème siècle. Ils partaient combattre des « infidèles », ou des « païens », et voulaient libérer le tombeau du Christ pour que les pèlerins y aient accès. Le terme de « croisades » n’apparaît que tardivement dans l’histoire.

2 – Le tableau de René Grousset est clair : depuis le début de la christianisation de l’Europe, des pèlerins partaient pour Jérusalem, dans une démarche initiatique uniquement mue par la foi. Ces lieux étaient sous la domination des Arabes Abbassides. Ceux-ci furent conquis en 1071 par les Turcs Seldjoucides, qui interdirent dès lors l’accès aux chrétiens. Les expéditions débutèrent à l’initiative du Pape, mais répondirent aussi à une demande de l’Empereur de Byzance, inquiet des tentatives hégémonistes des Turcs.

3 – On enseigne peu ou pas cette période, c’est dommage, car l’histoire d’une Europe, capable de s’unir, pour rassembler la fleur de sa jeunesse et l’envoyer sur les routes dangereuses, depuis Byzance jusqu’en Irak, à la seule fin de délivrer le Tombeau du Christ est passionnante.

Depuis Godefroy de Bouillon, unanimement célébré, jusqu’à Saint Louis, qui passa quatre années sur place, on croise dans ce livre, Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse, Philippe Auguste et bien d’autres souverains.

4 – La vivacité et la simplicité du style fait revivre cette épopée, puisant aux sources de toutes les chroniques de l’époque, avec la naissance des grands ordres, Templiers, Hospitaliers, Teutoniques…

5 – J’ai aimé l'ouverture d’esprit de René Grousset envers tous les protagonistes, qu’il s’agisse des Francs catholiques, des Byzantins orthodoxes, des Turcs musulmans. Il déplace son point de vue, décrivant sans complaisance les actes des uns et des autres et donne une vision déjà très actuelle des querelles internes qui opposaient les communautés chiites et sunnites.