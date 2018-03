Les épineux secrets des négociations de paix en Afghanistan

Il faut d'abord rappeler que la question des négociations trouve sa source dans la stratégie de sortie américaine qui remonte à la présidence Obama. Cette approche devait différencier les combattants armés nationaux et étrangers. Il fallait faire le distinguo entre les étrangers et des groupes terroristes locaux qui seraient des opposants armés à leur propre Etat, ce qui devait pousser ces derniers à rejoindre la table des négociations.

Kanechka Sorkhabi : Depuis un ensemble d'éléments ont été créés avec un vocabulaire spécifique, on distingue les terroristes des Talibans des groupes internationaux. Tout un champ sémantique a donc été ouvert.

En Afghanistan un conseil national pour la paix a été créé mais n'a pu arriver à un quelconque résultat.

On se rappelle de son premier président qui a été tué par un kamikaze qui devait lui apporter un message de négociation. Le changement majeur c'est que le gouvernement afghan a décidé de lancer un processus à l'initiative de l'Afghanistan pour mettre en avant cette question des négociations de paix. C'est une toute nouvelle stratégie qu'a mise en place le gouvernement d'unité nationale qui résulte des élections de 2016.

Cette nouvelle stratégie a trois buts: clarifier la situation, promouvoir la coopération et enfin que l'Etat afghan soit force de proposition. Ce sont ces trois objectifs qui ont concouru à la création du processus de Kaboul. La première réunion a eu lieu en juin 2017 et il en a résulté un certain nombre de discussions et un début de coopération sur la question des négociations avec les opposants armés avec notamment la réhabilitation de Gulbuddin Hekmatyar du parti Hezb-e-Islami.

La deuxième réunion du processus de Kaboul pour la paix et la sécurité a eu lieu ce mercredi 24 février à l'initiative du gouvernement afghan. Etaient présents à cette conférence des représentants ministériels mais aussi de représentants spéciaux des Etats de la région, de grandes puissances (Russie, Chine notamment) mais aussi d'organisations internationales.

Il y a d'abord eu un effet d'annonce en disant qu'il n'y avait pas de préconditions dans les négociations avec les Talibans. Puis une phase de clarification de la situation qui est intéressante car un certain nombre de chiffres ont été divulgués. Le ministre de l'Intérieur d'Afghanistan a par exemple annoncé que les revenus des groupes armés s'élevaient à plus de 2,5 milliards de dollars, ce qui provient évidemment de la culture du pavot et de son commerce. Le chef du renseignement a lui annoncé la capture de plus de 650 combattants étrangers, preuves à l'appui, afin de montrer la présence e l'implication de forces étrangères.

Cela pose la question de : "Qui sont ceux qui se battent en Afghanistan?". Le conseiller à la sécurité nationale a indiqué qu'il y avait deux groupes distincts. Un groupe Afghan avec lequel le gouvernement négociera et des éléments étrangers. Pour l'heure il n'y a pas de représentation de ces groupes-là.