Epidémie d’acné chez les adultes : petits conseils pour s’en débarrasser

Atlantico : Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'acné ? Quelles en sont les causes possibles ?

Stéphane GAYET : L’acné est une maladie chronique de la peau qui se développe à partir du tissu le plus superficiel de la peau (ou tégument), c’est-à-dire l’épiderme. Il est formé de dizaines de couches de cellules, sans vaisseau sanguin. Les couches de cellules les plus superficielles sont kératinisées (imprégnées de kératine épithéliale, qui est plus molle que la kératine des poils, cheveux et ongles). La peau des mammifères dont l’homme est couverte de poils. À part les paumes des mains et les plantes de pieds, il y a des poils sur toutes les parties du corps : au minimum des poils fins et non colorés (le duvet), au maximum des poils épais et colorés.

Les poils protègent la peau et sont lubrifiés en permanence par le sébum qui est blanchâtre, gras et épais. Le sébum agit un peu comme une couche de cire dont on enduit des surfaces pour les protéger ; il évite la dessiccation de la peau et exerce un effet barrière vis-à-vis des agressions physiques et chimiques, ainsi que vis-à-vis des agressions bactériennes et fongiques (champignons) grâce à son effet bactériostatique et fongistatique. Le sébum est secrété par les glandes sébacées qui sont indissociables des poils : le poil et sa glande sébacée constituent l’appareil pilosébacé, lui-même formé du follicule pilosébacé et de la partie externe ou libre du poil.

Quand le follicule pilosébacé fonctionne bien, le sébum est secrété en quantité adaptée ; il enduit la base du poil et se déverse à la surface de l’épiderme entre les poils. Les poils sont bien lubrifiés ainsi que la surface de l’épiderme. Les personnes qui ont une peau grasse ont une production de sébum un peu excessive ; celles qui ont une peau sèche une production au contraire un peu insuffisante (les peaux sèches sont plus vulnérables). Mais il arrive que la glande sébacée ne fonctionne pas normalement. La production de sébum peut s’emballer, de telle sorte qu’il y en ait trop (hyperséborrhée) ; le canal d’évacuation du sébum peut aussi s’obstruer par prolifération excessive de ses cellules constitutives ; la rétention de sébum qui en résulte crée un microclimat nutritif et sans oxygène (anaérobie) dans la glande sébacée, ce qui favorise la prolifération de bactéries anaérobies, mais non pathogènes. Et l’ensemble de ces trois dysfonctionnements provoque un état inflammatoire du follicule pilosébacé qui est l’acné. Le mot acné a une double étymologie : il vient d’un mot grec dont la signification est « efflorescence » et d’un mot latin signifiant « rougeur ». Car cette maladie se manifeste typiquement par des lésions cutanées érythémateuses (rouges). Le mot « bouton » qui est communément employé dans le langage courant fait allusion aux boutons de fleur rouge.

Pour que des lésions (« boutons ») d’acné se forment, il faut que ces trois conditions soient réunies : hyperséborrhée, obstruction du canal évacuateur du sébum (par prolifération elle aussi excessive de ses cellules constitutives) et multiplication de bactéries anaérobies, qui ne sont pas pathogènes (l’acné n’est pas une maladie infectieuse, mais inflammatoire). Cet emballement du follicule pilosébacé à l’origine de l’acné est favorisé par la testostérone ou hormone mâle (présente aussi chez la femme, mais à faible concentration), ainsi que par le stress ou l’insuline (après avoir ingéré une ration sucrée). C’est pourquoi l’acné se déclare principalement lors de la puberté, c’est-à-dire pendant l’adolescence (acné juvénile), mais aussi après une forte charge émotionnelle (par exemple, un examen) ou sucrée. Il y a de grandes variations individuelles : certains adolescents y échappent ou presque, alors que d’autres font une forme sévère d’acné. Cela dépend du niveau de sensibilité des récepteurs pilosébacés à la testostérone, au stress et à l’insuline (ces récepteurs sont sous l’influence de plusieurs facteurs, dont des facteurs génétiques).