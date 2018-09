Environnement : un remaniement pour rien

Il est remplacé par François de Rugy, président de l’Assemblée nationale, ancien élu d’Ensemble Écologie les Verts rallié à La République En Marche lors de la dernière campagne présidentielle. Sur la forme, un baron de la Macronie succède à une personnalité médiatique qui n’a jamais voulu endosser son costume de ministre. Sur le fond, ce remaniement a minima est le révélateur d’un échec de la politique d’Emmanuel Macron sur des questions allant bien au-delà des enjeux environnementaux, englobant l’énergie, les transports et l’équipement, le véritable périmètre que prend en charge François de Rugy.

Nicolas Hulot part sur un bilan marqué par son incapacité à agir

Dramatisant à souhait son départ en en faisant des tonnes dans le pathos lacrymal et le constat de son impuissance comme ministre, sans penser une minute qu’il est le premier responsable de ses échecs, l’heure est venue de faire le bilan de l’action de Nicolas Hulot et de constater qu’il est mauvais et très largement le fruit de son incapacité à prendre à bras le corps ses fonctions ministérielles et à proposer aux Français un projet politique réaliste tenant compte à la fois de nos besoins énergétiques et des contraintes que nous imposent la forte dégradation de l’environnement mondial.

Deux exemples, pourtant au cœur de ses préoccupations les plus anciennes, suffisent à montrer que Nicolas Hulot n’a pas fait le job.

Premier exemple, les émissions de CO2 de la France continuent d’augmenter, tout comme la quantité de particules fines dans l’air, et le pays est en retard sur tous ses objectifs de transition énergétique.

Ce constat aurait dû conduire Nicolas Hulot à prendre à bras le corps l’avenir énergétique et environnemental de notre pays. Or, lors de la présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie en novembre 2017, Nicolas Hulot est resté extrêmement vague sur ce qu’il fallait faire, tout comme sur la place de l’énergie nucléaire et celle des énergies renouvelables dans la production électrique française.

En réalité, héritier d’une vision politique dogmatique de ces questions, Nicolas Hulot était incapable d’admettre que l’énergie nucléaire est la seule à garantir simultanément à la France une sécurité d’approvisionnement en énergie et une baisse certaine de la quantité de CO2 à long terme. Nicolas Hulot a totalement laissé de côté ce débat, oubliant au passage les nouvelles vulnérabilités que génèrent les énergies renouvelables qui nous rendent chaque jour plus dépendants des métaux les plus rares, indispensables à leur fonctionnement, qui sont produits le plus souvent dans des conditions d’exploitation épouvantables pour l’environnement, et qui sont aujourd’hui, pour les éoliennes comme pour les panneaux photovoltaïques, presqu’uniquement dans les mains de l’industrie chinoise.

Deuxième exemple, Nicolas Hulot n’a pas été capable de comprendre que l’écologie n’est pas un sujet hors sol déconnecté des réalités sociales et économiques.