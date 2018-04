Envie d’être (enfin) entendu au travail ? Voilà quelques mots qui vous permettront d’accroître votre pouvoir de conviction

Atlantico : Une étude (ici) réalisée par l'école de Management du MIT montre que l'utilisation des mots "yeah", "donner" ("give"), "commencer" ("start"), et "rencontre" (meeting") améliore la capacité de persuasion d'un individu. Qu'est-ce qui, dans ces mots, produit un tel effet ?

Alexis Kyprianou : La première personne qui fait une proposition va agencer, construire et faire graviter la conversation autour de celle-ci. Les mots qui constituent une proposition, tel que donner – "donnez-moi quelque chose" en est un exemple parlant – permettent d'avancer une position dans une discussion.

Ces mots, le plus souvent des verbes, suggèrent qu'une action est requise, ce qui se traduit par une proposition. Or, une proposition nécessite une réponse, une réaction de la part de l'interlocuteur. Le fait d'avancer une proposition est généralement associé à une certaine forme de conviction : quand on fait une proposition, on est prêt, on sait ce que l'on veut, et donc par définition on exprime une conviction certaine. Si des mots comme donner, commencer, rencontrer ne sont pas directement liés avec le principe de conviction, ils le sont néanmoins étroitement avec l'idée même de proposition qui est elle-même rattachée à cet état de conviction. C'est donc indirectement qu'ils l'expriment, en induisant une position prise par le locuteur.

Je ne crois pas, cependant, qu'un mot seul incite à une meilleure réaction. Je crois que la donne n'est influencée que selon la formulation de la phrase, la façon dont elle est organisée et dont les mots sont donc utilisés. C'est ça qui va pousser l'interlocuteur à répondre, réagir et faire le nécessaire.

Dans quelle mesure les mots peuvent-ils avoir une influence, plus largement, sur le charisme d'un individu ?

C'est, à mon sens, quelque chose de singulièrement culturel. En France, et dans les pays de langue latine de façon plus générale, on a tendance à faire particulièrement attention à la forme, tandis que dans les pays de culture et d'histoire plus anglo-saxonne, germanique ou scandinave, c'est davantage sur le fond que l'écoute se portera. Je ne dis pas que les discours latins sont plus creux que les autres pour autant. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en France les mots qu'on utilise sont véritablement importants. C'est un élément primordial de la communication, et particulièrement influent sur la réponse qu'apportera l'interlocuteur. Outre-manche, et partout ailleurs dans les cultures britanniques, la forme importe beaucoup moins. Le choix des mots suscite beaucoup moins d'attention que ce que souhaite le locuteur, et le reste a nettement moins d'impact.

Outre l'utilisation de certains mots, quelles autres techniques verbales pourrait-on adopter pour accroître son pouvoir de conviction et son charisme ?

Cela a beau ne pas être un mot, le silence est pourtant l'un des outils les plus puissants à disposition. Il est un moyen de faire parler l'interlocuteur, et quand il suit les propos du locuteur, il a tendance à les appuyer et à renforcer la crédibilité de celui qui les a prononcés. Il permet, donc, d'asseoir de façon plus soulignée l'impact des mots. C'est d'ailleurs une des techniques favorites des politiques : leur message est très souvent saccadé par des silences qui viennent s'intercaler dans le discours, de façon à ce que celui-ci soit plus fort. Cela permet de gagner en conviction, et d'appuyer l'importance des propos.