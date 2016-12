Envie de comprendre ce qui nous arrive ? Ces 5 sondages Atlantico qui ont éclairé l’année politique 2016

Atlantico : Dans quelle mesure les principaux résultats de ces sondages éclairent-ils sur l'année politique qui vient de s'écouler en France ? Quel bilan de cette année politique en France peut-on dresser au regard des principaux résultats de ces sondages ?

Christophe Bouillaud : La première conclusion que l'on peut tirer de ces sondages porte sur François Fillon. A la lumière de ces études, on peut dire que la victoire de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy correspond précisément aux attentes de l'électorat de droite. Ces sondages reflètent une volonté, à droite, de renverser la table. L'électorat de droite prend d'ailleurs plusieurs positions très favorables aux réformes. Certaines de ces positions sont mêmes favorables à un gouvernement technocratique voire autoritaire.

En revanche, l'électorat général représente un panorama assez différent. On constate effectivement que les Français veulent et attendent des réformes, mais il s'agit d'une volonté plus abstraite. Quand on rentre dans le détail de ces mesures, réforme par réforme, il se dessine clairement un clivage entre l'électorat de gauche, de droite, et même d'extrême droite. Pour reprendre des exemples concrets tirés de ces sondages, on voit bien que des sujets comme le temps de travail ou l'âge du départ en retraite constituent encore des marqueurs de clivages. Il est intéressant de noter, aussi, que la réforme est acceptée en priorité quand elle touche les autres. Les retraités semblent, d'après les sondages pour Atlantico, très favorables à ce que les jeunes actifs travaillent plus longtemps. Pourtant, la plupart d'entre eux ont disposé d'une retraite à un âge moins élevé.



Le troisième enseignement de ces sondages souligne la tentation des classes populaires pour un régime plus autoritaire. Les classes populaires sont généralement les plus prêtes à abandonner les formes habituelles de la démocratie, c'est un constat qui est fait depuis le commencement des sondages d'opinion, entre 1940 et 1950. Si elles sont plus tentées par des solutions autoritaires que les classes plus favorisées, c'est largement en raison d'un déficit d'éducation. Cependant ce constat reste ironique et presque triste dans la mesure où ce sont ces mêmes classes populaires qui se sont battues au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle pour la démocratie, le suffrage universel, le droit de vote de tous et toutes, et d'une façon générale la possibilité de s'exprimer démocratiquement.



Bien évidemment, on ne peut exclure l'aspect sécuritaire des enseignements de ces sondages marquants de l'année passée. La demande de davantage de sécurité est fortement liée aux attentats et, de façon générale, à la situation du pays d'un point de vue criminel, terroriste, etc. Cependant, il est important de rappeler que la notion de sécurité peut aussi être interprétée comme une forme de sécurité matérielle, économique. La sécurité c'est aussi l'inverse de la précarité, ce qui correspond donc à un revenu suffisant et assez régulier pour vivre. Les sondages peinent à distinguer ces deux aspects de la sécurité dans les réponses qu'ils recueillent, aussi il peut exister une certaine ambiguïté. Cela ne signifie évidemment pas qu'il n'y ait pas une réelle appréhension à l'égard du terrorisme : la crainte de celui-ci est très réelle et les sondages sélectionnés montrent indéniablement une opinion très sécuritaire, très en demande d'ordre, de sécurité justement. Par ailleurs, ce besoin d'ordre et de sécurité semble s'inscrire dans une loi plus générale que des politistes ont pu établir récemment : à la suite d'une crise financière, depuis le XIXème siècle jusqu'à nos jours, on observe une montée en puissance des courants de droite et d'extrême droite dans l'opinion. Cela se fait toujours autour de la thématique de la loi et de l'ordre mais aussi autour du rejet d'une ou plusieurs minorités, érigées en responsables de cette crise financière. Malheureusement, l'impression que l'on peut avoir c'est que la droitisation de l'électorat français – mais également de celui des autres pays occidentaux – correspond bien aux troubles qu'a introduit la crise financière de 2007-2008 dans la société occidentale en général.



