"L’envers du Music-Hall" : Colette+Danièle Lebrun, ticket gagnant, haut la main

Emmanuel Macron a décidé de sortir de l’ambiguïté et propose une “réforme systémique des retraites”. Présentée dans une interview au Parisien, il est difficile de savoir exactement en quoi elle consiste. Mais voici ce qu’on peut en retenir (et éventuellement en penser)…

Urgence alimentaire en vue Est ce que la plus grande famine depuis 20 ans est en train d'arriver en Afrique de l'Est ?

L'Est de l'Afrique fait face à un nouvel épisode de sécheresse. 20 millions d'habitants de la Corne de l'Afrique sont directement menacés par la famine. L'ONU a lancé un appel en février pour réunir respectivement 825 millions de dollars et 1,6 milliards de dollars pour venir en aide à la Somalie et au Soudan du Sud.