"Entretiens d'embauche et autres demandes excessives" : profond, touchant, troublant et, parfois, inquiétant

Plus récemment, elle a co-mis en scène avec Éric Bouvron Les Cavaliers, récompensés en 2016 par le Molière du meilleur spectacle.

THEME

De la fameuse question "qu'est ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grande ?" aux entretiens d'embauche et à l'accompagnement Pôle Emploi, il n'y a qu'un pas que franchit aisément le personnage de cette pièce pour nous entraîner dans sa quête d'un emploi. Une série de tableaux successifs d'entretiens d'embauche comme de coaching nous révèle une femme à fleur de peau qui peine à trouver sa place entre ce qu'elle est, ce qu'on lui conseille d'être, et ce qu'on attend d'elle.

POINTS FORTS

- Seule en scène et malgré un problème de cheville le soir où je l'ai vue, Laurence Fabre brille par son dynamisme, et sa manière d'habiter pleinement l'espace. Aidée par la voix off de Fabrice Drouelle, parfois cocasse, parfois plus sombre, elle nous emmène d'un entretien d'embauche à un autre en un tour de main.

- Le texte très fort, empreint d'une réelle humanité, nous fait vraiment partager les questionnements de plus en plus existentiels de cette demandeuse d'emploi. C'est un texte profond et touchant, bien que parfois troublant tant il peut nous renvoyer à des situations connues plus ou moins anciennes selon le parcours de chacun.

- La pièce nous donne à voir la triste réalité de l'univers de la recherche d'emploi où à force de vouloir tout analyser des personnalités rencontrées les recruteurs enchaînent des questions plus absurdes les unes que les autres tandis que les candidats perdent toute spontanéité en cherchant à donner la meilleure réponse possible, quitte à en oublier leurs véritables compétences. C'est aussi une réflexion sur la difficulté qu'il y a à garder confiance et estime de soi malgré les échecs, les humiliations, les rabaissements.

- L'auteur nous pousse aussi à réfléchir sur la vie sociale, la relation aux autres. Je retiendrais de cette réflexion cette phrase poignante : "Pourquoi sauver quelqu'un si c'est pour qu'il soit seul au monde ?"