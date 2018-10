Entretiens berlinois : le lent reflux du déni de réalité

Berlin,

23 octobre 2018

Mon cher ami,

Je suis à Berlin pour deux jours. Vous devinerez facilement la raison de mon séjour. Les messages se multiplient, en Allemagne, pour appeler « les deux parties » (sic!), à savoir l’Union Européenne et la Grande-Bretagne, à faire un pas l’une vers l’autre. Plusieurs de mes interlocuteurs allemands m’ont fait penser, aujourd’hui, à ces enfants qui, réprimandés par leur père, regardent autour d’eux en faisant semblant de chercher la vraie cible de la gronderie alors qu’ils ont commis la bêtise. Il est bien évident que si Madame Merkel avait eu un minimum de vision, elle aurait depuis longtemps fait accélérer les négociations.

Pour le bien de l’économie allemande et de l’Europe en général.

Je n’étais pas là pour jouer les Père Fouettard: quand on s’appelle Benjamin Disraëli, on vient à Berlin, c’est pour aider la diplomatie européenne à sortir des difficultés qu’elle a elle-même créé; Benjamin l’Ancien est l’un des seuls personnages que Bismarck ait craint. J’arrêterai là la comparaison - nous n’allons pas comparer Madame Merkel au “Chancelier de fer” - mais j’avais un message sans équivoque à transmettre: l’Allemagne et l’Union devraient cesser leur petit jeu consistant à vouloir faire porter toute la responsabilité du Brexit sur le peuple britannique. Je n’ai pas grand chose à faire, en ce moment à Paris; votre président semble aimer déclamer de grandes tirades contre le Royaume-Uni. C’est-à-dire qu’il aime la soumission à l’Allemagne. Dont acte. C’est donc l’Allemagne qu’il faut faire bouger. Macron suivra.

Oh! Rassurez-vous! Votre président ne sera pas trop blessé dans son amour propre: l’évolution est si lente ici à Berlin qu’on aura le temps à Paris de faire demi-tour sans perdre sa dignité. - si tant est que la dignité et l’honneur soient encore des catégories politiques chez les successeurs malingres de vos rois qui occupent depuis quarante ans le Palais de l’Elysée. Quand je suis face à des interlocuteurs français, actuellement, je domine mon agacement. Aujourd’hui, face à mes correspondants allemands, j’ai appuyé sur le pilotage automatique du flegme qu’on prête aux Britanniques à tort ou à raison. En effet, l’Allemagne et l’Union Européenne ne sortent pas facilement de la croyance dans la justesse de leur cause et la malice britannique. Staatssekretäre, présidents de commissions parlementaires, députés, industriels, journalistes, tous me tiennent sous une forme ou sous une autre le même langage: nous ne devons pas insulter l’avenir; nous devons permettre à la Grande-Bretagne de revenir dans l’Union quand elle le voudra. Cela veut dire deux choses: le déni de réalité des dix-huit derniers mois est en train de céder la place à l’acceptation de l’irréversibilité du Brexit; mais comme la réalité n’est pas la bienvenue, le déni continue à s’exprimer au futur.