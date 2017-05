Pourquoi la route du succès économique de ce nouveau quinquennat passera nécessairement par la prise en compte des intérêts des entreprises intermédiaires

Atlantico : Quelles sont les principales caractéristiques des ETI, et quels sont les enjeux actuels auxquelles celles si sont confrontées ?

Patrick Bertrand : Chacun connait bien maintenant la définition normalisée d’une ETI (entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliards d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros). Elles représentent en France 5.000 entreprises, 23% de l’emploi salarié, 39% du PIB, et 34% des exportations, et constituent l’ossature industrielle de nos territoires (41% des salariés dans l’industrie, 650.000 emplois industriels dans les territoires). Autre caractéristique, 75% des ETI sont familiales ou patrimoniales (*).

Mais il y a en France deux fois moins d’ETI qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

Il faut en moyenne 21 ans pour qu’une PME devienne une ETI ! Alors quelles pistes d’action pour faire croître nos ETI et le nombre de PME en capacité de devenir une ETI ? De nombreux rapports pointent quelques axes majeurs :

- Les ETI ont une forte activité de sous-traitance auprès de nos grands groupes. Il faut mettre en œuvre un cadre propre à développer des relations harmonieuses entre donneurs d’ordre et sous-traitants

- Soutenir l’innovation notamment en sanctuarisant et en fléchant mieux le crédit d’impôt-recherche (CIR) vers les PME et ETI

- Mieux diriger la commande publique vers ces entreprises. Que de proses pour expliquer que les dispositions de l’OMC et du code des marchés publics rendraient très difficile une action dans ce sens. De très nombreux pays, notamment les Etats-Unis (small business act) ont mis en œuvre ce type de dispositifs. Ce ne serait donc pas possible en France, même si des progrès ont été faits dans ce sens ?

- Accélérer la dynamique de Business France dans l’accompagnement du développement international de ces entreprises

Nous avons là une sorte de carré magique qui est bien en phase avec les principaux enjeux de nos ETI : Sous-Traitance harmonieuse, Innovation, Commande publique et Développement international.

Bien qu’une majorité de dirigeants de PME-ETI ne voit pas d’impact de la période électorale sur leur activité, une part non négligeable juge que cette période est négative pour eux, entraînant parfois des reports de décisions, notamment dans les choix stratégiques. Qu'attendent les ETI du prochain quinquennat ? Quelles en sont les priorités ?

Fondamentalement, et c’est vrai pour toutes les entreprises, nous avons, avant tout, besoin de STABILITE du cadre légal, réglementaire et fiscal. Dans une économie de marché, le rôle de l’Etat est de définir le cadre, les règles du jeu, en quelque sorte le décor dans lequel les acteurs (les entreprises) vont jouer la pièce. Imaginons une pièce de théâtre jouée avec un changement permanent et parfois contradictoire du décor de la scène ! Arrêtons cette frénésie de réglementation qui conduit nos parlementaires à courir à l’assemblée à chaque problème survenu ou aux gouvernements successifs de se distinguer en contribuant à alourdir encore plus le corpus légal et administratif, quand ce n’est pas pour défaire ce qu’a fait le précédent, même si ce qui avait été mis en place auparavant avait du sens.