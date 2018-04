Les entreprises françaises, vraiment en retard sur la Recherche et le Développement ?

Ceci provient d'une définition partielle des coûts de développement. Selon la norme IAS 38.6, "le développement est l'application des résultats de la recherche ou d'autres connaissances à un plan ou à un modèle en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le commencement de leur production commerciale ou de leur utilisation."

Pour simplifier, cela revient à tracer une frontière entre les activités "visant à obtenir de nouvelles connaissances" et le développement dit "expérimental". Alors, intervient un point véritablement important : selon le Plan Comptable Général en son article 311-3.4, bien souvent l'inscription en charges l'emporte sur la possibilité d'immobilisation des dépenses engagées. Selon l'avis du CNC N°2004-15, il faut distinguer la phase de recherche de la phase de développement. Ainsi, quand l'entreprise ne parvient pas à faire une distinction entre ces deux phases, la dépense engagée pour ce projet doit être considérée comme rattachée à la seule phase de recherche. Il y a donc, selon les cas, une évaporation statistique des dépenses de R&D suite à leur inscription partielle en charges. A l'appui de ce constat, je verse le classement notoirement illusoire de Total qui pointe officiellement à la 131ème place mondiale avec " seulement " 1,1 milliard de dépenses de R&D. Un tel chiffre est forcément incomplet au regard du périmètre des activités de ce géant pétrolier. Ce détour comptable n'explique pas "tout" le retard des groupes français qui a aussi été souligné par le "Global Innovation 1.000" établi par le cabinet Strategy&. Selon leur approche, on ne dénombre que 37 sociétés françaises au sein des 1.000 premiers mondiaux en matière d'innovation, terme qui est voisin mais pas totalement superposable à celui de R&D.

S'agissant de l'économie du pays, ce déficit comparé de R&D explique que notre compétitivité hors-prix (notamment via l'effet de gamme) soit mécaniquement altérée par le vieillissement de certains de nos produits. Au demeurant, il est loisible de constater que les groupes les plus talentueux sont ceux où la R&D est puissante : L'Oréal, Safran, SEB. Formons le vœu que le caractère très approprié de l'incitation fiscale qu'est le C.I.R (crédit impôt recherche) puisse faciliter l'avenir de la R&D française qui dépend aussi de la notion de filière et de la convergence des initiatives publiques et privées.