Entrée en vigueur du droit à la déconnexion: pourquoi en convaincre les salariés sera au moins aussi compliqué que de l’imposer aux entreprises

Atlantico : Si le pouvoir de se connecter en dehors de son travail permet de faciliter l'accès aux informations et d'améliorer la réactivité, il augmente la charge de travail et empêche une réelle séparation entre les sphères professionnelles et privées. Des études médicales évoquent des risques de surmenage, de dépressio, et d'augmentation de risque d'AVC. A partir de quand peut-on dire que recevoir des messages professionnels en dehors ses heures de travail devient une souffrance ?

Xavier Camby : Permettez-moi de réagir tout d'abord face à ce qui me semble être une croyance simpliste, néfaste et bien toxique : nous serions les victimes de nos objets !

Ils auraient pris les (télé)commandes de notre psychisme et de nos émotions à notre insu, seraient désormais les maîtres de notre temps et de nos décisions ! Soyons un peu sérieux : il n'a jamais été aussi facile qu'à notre époque de s'isoler. Le simple bouton d'une télécommande nous déconnecte de tout ; nos téléphones ont des modes sommeil, avion, silence et il nous appartient de les éteindre à notre guise. Nous sommes très loin désormais des téléphones filiaires, intrusifs, bruyants et insistants, des téléviseurs ou des radios à boutons qui exigeaient un déplacement pour s'en abstraire...

Veillons donc à ne pas confondre les symptômes et les causes réelles de ce phénomène, très nouveau en effet : l'isolement volontaire, la solitude ou le silence sont devenus insupportables à certains. Cette soudaine confrontation avec eux-mêmes, sans échappatoire, ni aucun subterfuge possible, leur est très difficile et s'avère même souvent insupportable, car bien trop anxiogène. Ce paradoxe est hélas quotidiennement vérifiable : ceux qui se plaignent d'une prétendue hyper-connexion sont les plus réticents à prendre l'initiative de décrocher, et refusent de le faire quand on le leur ordonne. Il s'agit même d'un excellent test pour identifier ceux qui mijotent un burn-out : leur demander de passer une demi-journée dans le silence, sans rien faire. Cela leur est impossible ! Ils vivent en burn-in, une forme de surmenage transitoire qui mène tout droit à l'accident psychique grave.

Quant à prétendre que l'hyper-connectivité augmente la charge de travail et menace la vie privée, je pense que c'est simplement faux. Tous ceux qui font l'expérience volontaire du home-office, avec des horaires variables et/ou adaptés, témoignent du contraire. Le travail est plus rapide, plus simple et plus plaisant quand on peut choisir le moment de le faire, sans contrainte...

Peut-on envisager que l'accessibilité permanente aux emails et aux messages professionnels ne soit pas toujours subite, voire l'associer à une forme d'addiction ?

A ma connaissance, à de rares exceptions près, il n'y a aucune obligation professionnelle, jamais, de rester connecté sans cesse, sans compensation, ni libres périodes de repos. Celui qui reste connecté les fins de semaine ou pendant ses vacances, c'est parce qu'il le veut bien ! Cela caractérise même souvent les vrais malades (ceux qui souffrent d'une pathologie physique et/ou psychique) : à un inconvénient premier déclaré, ils trouvent un ou plusieurs bénéfices secondaires, non-dits mais réels. Et renoncer à cet inconvénient premier les priverait de ces bénéfices secondaires. Je le répète : il est donc fréquents que se plaignent d'une hyper-connexion (subie ou imposée) ceux qui ne pourraient s'en passer par eux-mêmes. C'est donc bien d'une addiction : ce bruit incessant, cette obnubilation sacrificielle - on a tellement besoin de moi -, cette hyper-activité continue, sans repos, se fondent dans leurs peurs ! Et principalement, la peur de soi-même ! Puis, bien trop souvent, celle de perdre sa production de valeur, donc son emploi.

Je pense - et les faits sont sans contradictions à ce jour dans nos expériences - que ce sont précisément ces peurs, le plus souvent inconscientes ou inavouées - qui constituent la vraie cause du surmenage, du stress, des excès de fatigue, du burn-in et des différentes formes de burn-out, voire de somatisations nombreuses, dont peut-être l'AVC.