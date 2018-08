Entre trop plein d’Etat et absence d’Etat, comment savoir où placer le curseur de la régulation économique

Atlantico : Donald Trump a conseillé à Theresa May d'attaquer l'UE en justice du fait du non-respect de l'article 50 pour faire avancer le Brexit. Mais juridiquement est-ce que cela a vraiment du sens ?

Bruno Alomar : Observons d’abord qu’il est piquant, pour ne pas dire profondément déplacé, de voir le Président américain prétendre donner des conseils à un Etat souverain dans son rapport avec l’Union européenne. Mais il est vrai que rien n’effraie Donald Trump…

Ensuite, peut-être sans le savoir, Donald Trump met le doigt sur une réalité dont on mesure souvent mal la profondeur : l’Union européenne, d’abord et avant tout, est un état de droit. C’est bien une communauté dont le principe, dont l’ADN, est le droit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les juristes y prédominent. C’est aussi la raison pour laquelle, ceci est mal connu, les organes juridiques sont les plus puissants. Ainsi, à la Commission, le service le plus puissant est bien le service juridique.

De même, la plus puissante des institutions européennes, la seule que les autres institutions craignent, c’est bien la Cour de justice de Luxembourg.

Pour autant, la réponse, si elle est difficile, est plutôt non.

Elle est difficile car l’article 50 n’ayant jamais été déclenché, l’on ne dispose pas, en droit, de ce que l’on appelle un ou des « précédent(s) ». Là encore c’est important, car le droit européen est très largement un droit prétorien, un droit jurisprudentiel.

Mais la réponse est une raison de bon sens : le Brexit est un élément d’une telle importance, un tel séisme politique, que le droit, en la matière, finira par s’effacer devant la réalité politique.

Peut-être que politiquement la manœuvre est plus compréhensible ? En proposant une telle idée, Trump ne pose-t-il pas la question de la souveraineté des Etats ?

Personne ne sait réellement que ce pense Donald Trump. Après l’avoir pris pour un idiot avant et après son élection, les élites occidentales, qui doivent reconnaître, selon l’expression usuelle, qu’il pose parfois « de bonnes questions », qui constatent qu’il obtient certains résultats, sont tentées par l’excès inverse. Et l’on voit tout un contre-discours se mettre en place, expliquant que c’est un négociateur de génie etc. La réalité est difficile à apprécier.

En revanche, sur la question de la souveraineté, les choses sont assez claires, même si les élites européennes semblent les ignorer. La souveraineté, au sens que lui a donné Jean Bodin, Père de ce concept, est bien dans les Etats. Elle n’est pas dans l’Union européenne qui n’a pas ce que l’on appelle « la compétence de la compétence ». Elle n’exerce que les pouvoirs que les Etats lui ont conféré, et qu’ils peuvent lui reprendre. L’Union européenne est donc une organisation internationale, plus puissante que les autres, mais les Etats sont parfaitement libres de la quitter quand ils le souhaitent. De la même manière, les Constitutions nationales, c’est le cas de la Constitution de 1958, restent bien au sommet de la hiérarchie des normes, et priment sur le droit européen.

Il est vrai que jusqu’à présent, au nom de la dynamique européenne, on a laissé parallèlement la Cour de justice de l’Union affirmer la primauté du droit européen sur toute norme nationale. C’est faux en droit. C’est encore plus faux en fait. Il serait sans doute souhaitable de clarifier le droit européen sur ce point.

Pensez-vous que Theresa May va suivre les conseils de Donald Trump ? Quelles autres options s'offrent à elle ?

Theresa May s’est mise dans une situation plus que difficile. A cet égard, l’on oublie trop souvent cette vérité : Mme May était hostile au Brexit. Dans la mesure où il s’agit sans doute de l’événement le plus grave que doit affronter le Royaume-Uni depuis le blitz allemand, il est tout à fait illogique qu’elle soit à la tête du Royaume-Uni.

Ceci étant dit, la question est plutôt de savoir jusqu’où les britanniques sont-ils prêts à antagoniser la relation à l’Union européenne si les négociations se passent d’une manière telle que le Royaume-Uni se sent lésé.

Je pense pour ma part que l’intérêt du Royaume-Uni – distinct de celui de l’Union européenne – est bien de quitter l’UE, mais de manière suffisamment progressive pour que son économie se réajuste. En d’autres termes, ce que l’on appelle un « hard brexit », c’est à dire une rupture brutale, serait une erreur.

Par contre, une situation dans laquelle en réalité il n’y aurait de Brexit qu’en apparence, serait une trahison de la volonté populaire britannique, qui ouvrirait la voie non pas à une crise politique larvée de plusieurs années – comme celle à laquelle on assiste – mais de beaucoup plus long terme.

Il faut donc pour le Royaume-Uni tenter de trouver un juste milieu. Faute d’y parvenir, la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sera durablement et profondément délétère. Derrière tout ceci, une question se pose : le Royaume-Uni est-il encore un grand peuple, capable de surmonter une telle adversité ? Son comportement au cours des deux derniers siècles incite à le penser. Ce à quoi l’on a assisté depuis le référendum tempère cet optimisme…