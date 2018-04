Entre soutien aux réformes en Arabie saoudite et soutien à l’accord sur le nucléaire avec l’Iran : quelle ligne stratégique pour la France ?

Mohamed Bin Salman était en visite à Paris. Pour vous qui connaissez bien le golfe Persique où vous avez vécu, est-il le réformateur que l’on présente ? Peut-on lui faire confiance ?

Bin Salmane est assurément un réformateur, dans le sens où il a impulsé une nouvelle donne politique, sociale et économique en Arabie Saoudite. Il n’a pas eu peur de faire tomber la vieille garde saoudienne, même s’il l’a fait de façon extrêmement violente.

Il a pris conscience qu’il fallait préparer la jeunesse, et les élites du royaume en général, à l’après pétrole. Il a aussi conscience que les aspirations d’une partie de sa population sont en train de changer. La jeunesse saoudienne veut plus d’ouverture, et moins de rigorisme.

Il a développé des fondations comme MISK qui proposent une vision intéressante de ce que doit devenir son pays à l’horizon 2030. Toutefois, il faut se méfier du terme « réforme », qui va rarement de pair avec le progressisme au Moyen-Orient. Bin Salmane a beau vouloir permettre aux femmes de conduire, ouvrir des salles de cinéma ou autoriser des concerts, il n’en reste pas moins un prince qui emprisonne ou élimine ses opposants, et verrouille toute forme réelle de liberté d’expression. Il mène une guerre par procuration contre l’Iran au Yémen qui est meurtrière et qui a fait des milliers de victimes. MBS est donc un prince va-t’en guerre, qui contribue à déstabiliser sa région, en même temps qu’il veut réformer son pays , dans lequel il fait d’ailleurs face à plusieurs formes d’opposition, ce que personne ne dit. Sa volonté d’isoler le Qatar voisin, et de tout faire pour faire vaciller le régime Qatari, me paraît enfin très dangereuse à moyen terme. Son impulsivité pourrait bien être la source d’un engrenage terrible dans le golfe Persique, où les tensions sont bien réelles. Il faut donc avoir conscience qu’il sera un partenaire très difficile à « cadrer » pour la France, même s’il faut lui laisser l’opportunité de faire ses preuves. En clair, évitons toute forme d’angélisme vis-à-vis de MBS.

Comment la France peut-elle gérer sa relation avec l’Iran et l’Arabie Saoudite, deux pays qui se détestent ?

Les marges de manoeuvre sont étroites pour le président Macron, car il doit gérer des relations diplomatiques et commerciales avec deux pays antagonistes, qui se vouent une haine tenace.

Comme l’Arabie saoudite, l’Iran est à la croisée des chemins et cherche à s’ouvrir. Toutefois, contrairement à l’Arabie saoudite, l’Iran, puissance régionale, n’a cessé de constituer des élites solides dans bien des domaines, malgré la révolution, une guerre avec l‘Irak, et 39 ans de régime islamique. C’est également un pays en phase avec la modernité. Le niveau de formation dans les universités est bon, la compétence est réelle dans de nombreux secteurs économiques, et le peuple iranien est globalement doté d’une fibre nationaliste forte, ce qui constitue un élément important à prendre en compte.