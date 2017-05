Entre le racisme anti-blanc dénoncé par Marine Le Pen et le racisme anti-immigrés combattu par Emmanuel Macron, quelles réalités sur le terrain ?

Ne sommes nous pas dans une campagne qui oppose des candidats aux visions antagonistes, entre d'un côté le racisme anti immigrés et de l'autre le racisme anti blanc ? Comment on peut passer au-delà des deux visions pour établir un bilan clair qui reflète la réalité ?

Guylain Chevrier : Résumer le face à face entre les deux candidats à cela serait une erreur, mais ne pas voir que parmi leurs électeurs se dessinent ces deux tendances en serait une autre. Du côté de Marine Le Pen, le discours anti-immigrés a drainé ceux qui ont toujours vu dans l’étranger la cause de tous les problèmes, avec des slogans du FN mettant en parallèle le nombre d‘immigrés et le nombre de chômeurs, tant d’immigrés de trop en France c’est tant de chômeurs en plus... La culture de l’identité nationale au travers de la proposition de la préférence nationale, devenue aujourd’hui la priorité nationale, entendant donner la priorité dans certains domaines aux seuls Français, favorise cette tendance, et à générer un sentiment de rejet de l’autre.

Il y a derrière cela implicitement l’idée que l’immigration ne peut être stoppée que grâce à ce type de mesure coercitive. Il faut bien dire que le laxisme en matière d’immigration des gouvernements qui se sont succédés, à quoi on peut rajouter la crise des migrants, n’a rien arrangé. Il y a aussi, l’idée moins clairement énoncée mais sous-jacente au discours sur l’identité nationale, de la perte de celle-ci en raison du mélange des populations de différentes origines avec la population française, jouant sur l’héritage d’une France catholique et blanche, seule viable aux yeux de ce parti. Il y a sans doute quelque chose de postcolonial à cette attitude, dans le prolongement de la nostalgie d’une France coloniale pour laquelle l’étranger était le dominé, adapté seulement à son pays d’origine et amenant avec lui en France les maux de celui-ci.



C’est François Fillon qui a parlé d’un racisme anti-français, levant un tabou politique qui a constitué un tournant dans la campagne, sur lequel on est passé un peu vite. Pour illustrer son propos, il suffit de voir le reportage diffusé sur France 2, "Les Français c'est les autres", en février 2016, enquêtant dans des classes de collèges de quartiers populaires à forte présence de populations immigrées, des élèves lever la main lorsqu’on leur demande s’ils sont Français et ne plus la lever lorsqu’on leur demande s’il se sentent Français, rejetant dans leurs propos une France qui les scolarise et procure à leurs parents l’ensemble du droit commun dû comme à tout un chacun. Ceci montrant la prédominance d’identités religieuses ou d’origine signant un échec de la politique d’intégration, là où elle est au cœur des enjeux, à l’école. On peut y voir le reflet de la montée des affirmations identitaires depuis une bonne vingtaine d'années, auxquelles on a laissé le champ libre, comme lorsque la République a flotté pendant quinze ans après les premiers voiles islamiques apparaissant dans une école à Creil en juin 1989, jusqu’à la loi du 15 mars 2004 qui y a mis fin en interdisant les signes religieux ostensibles dans l'école publique. On peut y ajouter, un Collectif contre l’islamophobie en France qui fait recette, en jouant sur une victimisation à outrance des musulmans dans notre pays, présentés comme l‘objet d’un racisme d’Etat, qu’on banalise et laisse faire. On s’organiser dans le cadre du mouvement « Nuit debout » des réunions non-blanches, et dans ce prolongement, des camps dits dé-coloniaux auxquels on invitait à s’inscrire uniquement ceux qui se considéraient comme victimes de discriminations en France, interdits de fait aux blancs. Le journal Le Monde a même relayé, dans le cadre de la campagne électorale ce thème, mettant en exergue dans son édition du week-end, les propos d’un électeur de la France insoumise, expliquant « J’ai compris que l’absence de toute peur de Le Pen, c’était le privilège d’homme blanc hétéro ». Ceci en disant long sur l’état de confusion et de dégradation de notre société de plus en plus pensée par certains au regard de références identitaires : blancs/non-blancs, hétéros/homos, lesbiennes…



Le candidat d’En marche, lorsqu’il déclare qu’il n’y a pas une culture mais des cultures en France, flatte ce sentiment anti-français. Il le fait encore, lorsqu’en déplacement à Sarcelles, au cœur de la banlieue où le communautarisme va bon train, il fait l’éloge de la diversité, sans précaution, en faisant passer la République et ses valeurs, l’égalité au second plan. Il y défend avant tout l’égalité des chances, en s’adressant, non pas aux milieux populaires, mais à cette diversité à laquelle il aime faire appel, en avançant des mesures de discrimination positive qu’il entend mettre en place. Il le fait encore, lorsqu’il déclare dans un entretien au journal Marianne, s'agissant du rapport à Dieu, "je ne demande pas aux gens d'être modérés, ce n'est pas mon affaire (…) Dans sa conscience profonde, je pense qu'un catholique pratiquant peut considérer que les lois de la religion dépassent les lois de la République". N’est-ce pas donner des gages à ceux qui pensent leur religion comme devançant toute autre identité, comme c’est le cas selon l’étude récente de l’Institut Montaigne sur l’islam en France, dévoilant qu’un tiers pratiquement de nos concitoyens musulmans considèrent comme normal de faire passer la religion avant les lois de la République ?



Il en va d’un sentiment qui se fait jour dans une partie de la population de notre pays et qui exprime un rejet de la volonté de vivre ensemble sur des principes communs qui sont ceux de la Nation, de notre République, d'écrire une histoire commune, de se considérer comme partageant une même culture et un même destin.



La réalité, c'est que ni l'un ni l'autre de ces argumentaires ne sont en phase avec la société, comme le dernier rapport sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie de la CNCDH le montre, en soulignant que l’indice de tolérance dans la population française au regard des étrangers, de la diversité, est très bon, ainsi que le sentiment de cohésion nationale et ce, malgré les attentats qui ont marqué l’année 2015. Mais ces sentiments de rejet anti-immigré ou anti-français, sont bien présents dans la campagne, autour desquels une partie du résultat pour chacun des deux candidats se joue.