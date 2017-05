Entre querelles religieuses et rancœurs associatives en pleine 1ere Guerre mondiale : la douloureuse naissance de la Coupe de France de football

Guerre et guéguerre… Notre chère Coupe de France est née dans la douleur en 1917 pendant la Grande Guerre, mais aussi au cœur d’une chamaillerie bien franco-française, « la guerre des associations ». Celle qui minait depuis la fin du xixe siècle notre football national ! L’éminent Didier Braun du quotidien L’Équipe raconte que l’invention de la Coupe de France est en effet intervenue dans ce contexte querelleur mettant aux prises l’USFSA et la FGSPF pour le contrôle de l’administration du football hexagonal.

Un peu d’histoire, donc…

D’un côté, l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (l’USFSA, créée en 1887), d’obédience laïque, prône un sport amateur et élitiste. « L’Union » promeut volontiers le rugby, même si elle demeure encore, au tout début du xxe, la fédération officielle en charge du ballon rond. L’USFSA se fit vite concurrencer, de l’autre côté, par la Fédération de gymnastique sportive des patronages de France (la FGSPF, fondée en 1898 par le docteur Paul Michaux). « La Fédération des patronages », tout aussi omnisport mais d’obédience catholique, se veut, elle, le promoteur enthousiaste du « football association » (c’est ainsi qu’on surnomme souvent alors le football) comme sport fédérateur des pratiques sportives. Le duel clochemerlesque entre les « laïcards » de l’Union et les « cathos » des Patronages est aussi le prolongement en football des heurs et malheurs qui ont immédiatement suivi la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905… Mais, à partir de 1907, c’est la FGSPF qui va progressivement s’imposer dans la longue marche vers l’unification d’un football français qui prenait au siècle naissant son véritable essor sur tout le territoire.

À son initiative, cette année-là, la Fédération des patronages commence à mettre fin à l’organisation anarchique des nombreuses com‑ pétitions locales et régionales en créant le Comité français interfédéral, ou CFI, l’ancêtre de notre FFF (Fédération française de football) actuelle. La FGSPF rassemble ainsi autour d’elle trois autres fédérations importantes, telles la FCAF (Fédération cycliste et athlétique de France), la FAA (Fédération athlétique amateur), puis la FCALSE (Fédération cycliste et athlétique de Lyon et du Sud-Est) et la FASO (Fédération athlétique du Sud-Ouest). Sous l’impulsion de son brillant secrétaire général, Charles Simon, le CFI se développe en marge de la puissante USFSA et prend un avantage décisif sur sa concurrente, toujours en 1907, avec la création d’un Trophée de France. Cette compétition à vocation nationale met aux prises chaque année, en fin de saison, les champions des différentes ligues des quatre fédérations nouvellement adhérentes au CFI. Disputé entre 1907 et 1914, le Trophée de France est aujourd’hui considéré comme l’ancêtre de notre Coupe de France…