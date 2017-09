Entre mariage impossible et divorce dangereux, que devrait proposer l'Europe à la Turquie maintenant que l'Allemagne lui a dit non (aussi) ?

Atlantico : Au cours du débat l'opposant à Martin Schulz, Angela Merkel a une nouvelle fois clarifié sa position sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne; c'est un non. En quoi une telle orientation peut elle permettre de redéfinir l'Union européenne, aussi bien en termes de valeurs, de géopolitique, ou sur les sujets économiques ? En quoi la fin de la période d'extension de l'UE, qui se projetait en Turquie, change la donne dans cette "définition" de l'Europe ?

Alexandre Del Valle : Ce n'est pas Madame Merkel qui a changé d'avis. Elle ne s'est jamais montrée favorable à une adhésion de la Turquie mais elle a continué les négociations parce qu'elle ne voulait pas s'opposer tout en étant contre dans son cœur. La Turquie avec le référendum qui a donné les pleins pouvoirs à Erdogan en avril dernier, suite aux répressions de 2013 et au coup d'Etat manqué est devenue de plus en plus autoritaire. Elle a violé le droit européen. Des insultes et des menaces ont été proférées contre Madame Merkel, l'Allemagne, la Belgique et la Suède.

Le sultan Erdogan a été trop loin. L'Europe a pris acte de l'évolution autoritaire et dictatoriale d'Erdogan et de la Turquie. Deuxièmement, le Parlement Européen a voté une résolution adoptée à la grande majorité qui affirmait que la Turquie ne pouvait plus remplir les conditions d'adhésion à l'Union Européenne. Les négociations ont dû être momentanément stoppées si le pays ne revenait pas en arrière. Voilà pour le décor. Cela ne va pas changer grand-chose puisque depuis 2008-2009, les Turcs n'y croient plus vraiment. 2008 a marqué la fin du système kémaliste et Erdogan avait commencé à montrer des visions islamistes et autoritaires inquiétantes à partir de 2008-2010. Le processus d'intégration a montré des blocages et a commencé à ne plus avancer. Si cela s'arrête vraiment, si l'Union Européenne annonce que le processus est interrompu, cela va clarifier les choses. Ce festival d'hypocrisie date de 2005 quand personne n'y croyait mais tout le monde faisaient croire qu'on y croyait. Les spécialistes du droit européen savaient que les conditions n'étaient pas réunies. Avant même la dérive autoritaire d'Erdogan, la Turquie occupe toujours 37% du territoire de Chypre. Chypre fait partie de l'Union Européenne et possède un droit de veto. La non-reconnaissance du gouvernement légitime de Chypre par la Turquie empêche l'application du droit européen, l'ouverture des ports et des aéroports, l'union douanière. Techniquement, la candidature turque est bloquée depuis toujours. La Turquie a refusé depuis le début de reconnaître le pouvoir chypriote. D'un point de vue diplomatique, les choses seront plus claires, économiquement, cela ne changera rien puisqu'il y a déjà une union douanière avec la Turquie depuis 1995. Depuis le début, il aurait fallu privilégier un partenariat de bon voisinage comme avec la Géorgie et la Tunisie. Il aurait fallu promouvoir une alliance plutôt qu'une adhésion comme l'avait dit Sarkozy.