Entre le manque et l'abus de confiance en soi, ce qu'il faut savoir pour trouver le bon dosage

Atlantico : Jennifer Crocker, une psychologue américaine, explique que les gens doivent cesser de poursuivre cette quête de la haute estime de soi. En quoi cette dernière peut être négative dans nos relations avec les autres ?

Pascal Neveu : L’estime de soi est un fondamental d’existence : c’est le bon narcissisme ! Plus précisément, notre propre capacité à nous connaître, nous accepter tel que nous sommes et donc… nous aimer.

Cependant, depuis notre naissance et jusqu’à la fin de notre existence, notre évolution au sein d’environnements multiples et différents (parents, famille, école, amis, collègues, amours…) nous confronte à des questions existentielles (qui suis-je ?) et des interactions sociales (comment et où être ?)… qui font que nous avons besoin de nous définir et "être" en fonction des autres.

Face à une société qui repose de plus en plus sur des objectifs à réaliser, des critères physiques, comportementaux, émotionnels, intellectuels… s’imposent comme facteurs d’adhésion ou de rejet face à des groupes sociaux.

Grosso modo, les relations avec autrui sont définies par des codes spécifiques qui déterminent les relations mais aussi les conflits intergroupes. Des préjugés à la discrimination, la frontière est faible.

Et s’il y a un facteur d’exclusion majeur, en dehors de la xénophobie, c’est la personnalité hypernarcissique. Car des études menées dès les années 1920 associent haute estime de soi à une personnalité autoritaire, une systémique de compétition (et non coopération) et la génération de conflits multiples issus de l’impossibilité d’un consensus social.

L’estime de soi est une composante essentielle de l’équilibre psychique. Elle est rattachée à l’humeur, aux affects positifs mais aussi à l’anxiété. Elle joue un rôle primordial dans nos prises de décisions et le choix de nos comportements.

Elle se construit dans les interactions avec autrui.

Même si la haute estime de soi peut amener à des déviances telles que la mégalomanie et la paranoïa… ce qui est reproché à celle ou celui qui se porte une trop haute estime de soi, c’est la rupture du lien social, de la compassion, et l’absence de doute.

C’est le conflit entre être sûr de soi et sans cesse se remettre en question.

C’est la difficulté à nous retrouver face au miroir et nous poser en nous disant "Qui suis-je ? Une bombe… ou un excrément ?... ", et donc induire des comportements appropriés.