Entre islamistes, obsédés de la victimisation des musulmans et intégristes de la laïcité, comment construire un islam de France ?

Atlantico : Le Président a annoncé dans le JDD qu'il travaillait à un plan de réorganisation de l'Islam de France. Ses équipes disent s'inspirer des recommandations dans votre livre, L'Islam, une religion française, en terme notamment d'indépendance financière des pays musulmans et d'abandon des marqueurs "islamistes". Quels sont les autres conseils que vous donneriez au président pour réussir là où tant ont échoué en tentant de structurer l'Islam en France ?

Hakim El Karoui : Je ne donne pas de conseil au Président, il n’a pas besoin de moi, je mets des idées dans le débat. Le plus important, c’est d’arrêter sur ce sujet de parler théoriquement et de passer à l’action.

Le plus essentiel, c’est de ne pas oublier que rien ne se fera sans la mobilisation d’une partie de la communauté musulmane : sur ce sujet, l’Etat ne peut pas tout.

Votre livre défend l'émergence d'un Islam français, débarrassé des influences étrangères et de tous les "marqueurs islamistes", et en particulier des influences des pays du Maghreb. Comment faire en sorte que des pays étrangers ne soient plus ceux qui influent sur l'Islam français ?

C'est compliqué parce qu'il s'agit de toute la stratégie à mettre en place face à la vision du monde que l'on voit trop souvent représentée aujourd'hui où on montre d'un côté des gens qui sont très militants, et de l'autre personne. Dans la réalité il y a des conflits au sein de l'Islam en France. Il y a des gens qui sont pour ou contre telle ou telle idée. Le problème qu'on a, en France comme partout dans le monde, c'est que s'opposent des islamistes qui considèrent que leur vision de l'Islam – qui est déjà assez particulière – peut servir de cadre pour comprendre le monde et vivre dans ce monde (c'est leur idéologie au sens stricte du terme) et en face des musulmans qui ne sont pas nécessairement éloignés de la religion (en France ils sont très pratiquants, plus que les catholiques par exemple) mais qui ont laissé tout le discours sur les questions de normes, de représentations et d'interprétation aux islamistes. L'idée fondamentale que je défends, c'est que l'Islam de France est important parce que certes, il faut une organisation pour lui donner forme, mais au-delà de cette organisation parce qu'il faut lui donner une vision de la religion, une interprétation, une théologie qui ne peut être conçue qu'en France ou en Europe. Cet Islam que j'appelle de mes vœux ne peut être pensé et fondé que dans un pays où il y a une liberté de pensée sur ces sujets, ce qui n'est plus le cas par exemple dans le monde musulman et particulièrement dans le monde arabe.

L'affaire Ibtissem a provoqué un grand débat dans la sphère médiatique et politique pendant toute la semaine dernière. Ce type d'épisode ne montre-t-il pas qu'il risque d'être très compliqué d'avancer dans la mise en place d'un Islam de France dans ce contexte d'exacerbation de l'opposition des arguments identitaires ?

Je crois au contraire que plus on attend, plus les tensions vont monter. La réorganisation est importante mais elle ne règlera pas tout, notamment parce qu’aucun musulman fondamentaliste ne trouvera jamais légitime les institutions nées de cette réorganisation. Elle est néanmoins essentiel pour des raisons symboliques (marquer la rupture avec les pays d’origine et la francité des musulmans) et opérationnelles (trouver des sources de financement pérennes pour assurer un exercice du culte serein tout en luttant contre le fondamentalisme qui monte).