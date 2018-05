Entre grèves et ponts à répétition, faut-il craindre la facture du printemps 2018 pour la croissance ?

Atlantico : Alors que la croissance de ce premier trimestre 2018 s’est affaiblie par rapport au rythme constaté précédemment, comment évaluer l’impact économique du conflit social et des ponts du mois de mai sur l’économie du pays ?

Michel Ruimy : Les conflits sociaux et/ou les ponts du mois de mai auront vraisemblablement des conséquences sur l’activité des entreprises et donc sur leur chiffre d’affaires.

Ce principe de base établi, il est toutefois pratiquement impossible de mesurer simplement leur coût. C’est pourquoi, il faut notamment s’appuyer sur des indicateurs indirects.

Parmi eux, il y a la production d’électricité qui présente l’avantage de refléter l’activité de l’industrie, grande consommatrice d’énergie. La perte de productivité représente aussi une bonne partie de la somme : quand les transports sont perturbés, les salariés qui n’ont pas la possibilité de faire du télétravail, arrivent plus tard au travail et repartent plus tôt. Un autre paramètre est la hausse de la consommation de carburant car le surplus va absorber des montants destinés à d’autres achats, ce qui va peser sur certains secteurs. Les problèmes d’approvisionnement et de trésorerie des PME jouent également sur la facture finale. Arrivent enfin les pertes de billetterie pour les entreprises de transport. Chaque journée de mobilisation coûterait 24 millions d’euros à Air France et 20 millions à la SNCF, un calcul qui prend en compte les billets non vendus et ceux à rembourser, mais aussi les économies réalisées via les salaires non-versés aux grévistes.

Mais, tous les secteurs ne sont pas égaux face à la grève des transports. Les industriels, gros consommateurs de fret ferroviaire, s’en trouvent fortement pénalisés, en particulier l’automobile pour l’expédition de véhicules en sortie d’usine, la sidérurgie, qui s’est construit historiquement autour du rail avec des convois très lourds notamment de matières premières et de combustibles, la chimie pour le transport de produits dangereux, le BTP pour son approvisionnement en granulats et autres matériaux de construction et même l’agriculture avec les céréaliers pour le transport de céréales vers les ports d’exportation… C’est loin d’être exhaustif puisque les professionnels du tourisme de loisirs et d’affaires font, eux aussi, grise mine. Après des années 2015-2016 pénalisées par les attentats terroristes et les grèves contre la loi El-Khomri, ils comptaient sur la bonne dynamique retrouvée en 2017. Au-delà de ces secteurs pénalisés, il en existe, malgré tout, quelques-uns gagnants comme les sites de covoiturage et les lignes de bus qui enregistrent des records de fréquentation.

L’économie française risque, en définitive, d’être impactée au second semestre : au niveau macroéconomique, l’impact dépendra de la durée et de l’intensité de la grève et, au plan microéconomique, il y aura vraisemblablement des impacts sectoriels et géographiques, qui pourront être très marqués et pénalisants pour les entreprises concernées. L’INSEE estime, en première approche, l’impact des mouvements sociaux sur la croissance à 0,1 - 0,2% du Produit intérieur brut (PIB). Quant à l’impact aux ponts, il faut le relativiser. Les effets du calendrier des jours fériés varient d’une année sur l’autre. En 2018, il y a 252 jours de semaine ouvrés, 1 de plus qu’en 2017. Malgré ce jour travaillé supplémentaire, le gain attendu sur la croissance est très limité. L’Institut l’estime à 0,02 point de PIB. Une goutte d’eau dans les 2% de croissance prévus en 2018.