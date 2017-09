"Entre eux" : un grand roman sur les relations père-fils

LIVRE

« Entre eux »

de Richard Ford

Editions de l’Olivier

188 pages

19,50 €.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Ecrivain de la franchise (en rien postale chez lui !), Richard Ford avait déjà offert un court texte sur sa mère peu après sa mort, voilà une trentaine d’années. Il a renouvelé l’exercice quand son père s’en est allé à jamais. « Entre eux », c’est un texte dédié à la mémoire de ce père fantôme auquel l’auteur a accolé celui rédigé à la gloire de sa mère.

Chef-d’œuvre d’amour et de bonheur ordinaire, « Entre eux » raconte un père vétéran qui manquait tout ce qu’il entreprenait dans la vie et une mère juive, éternelle insatisfaite et intellectuelle brillante. Ensemble, ils ont avancé dans la vie, sans flamboyance, en toute modestie.

Et puis, sans forfanterie ni parade, Richard Ford bouleverse le lecteur quand il raconte ce père qui se meurt dans son lit et que lui, le fils, tente un bouche-à-bouche du dernier espoir.

POINTS FORTS

-Un des meilleurs auteurs d’Amérique du nord (et ce depuis longtemps) évoque un père fantôme. Son père. « Il ne m’a pas emmené au cinéma ni à la piscine. Il ne m’a pas parlé du sexe, ni des filles, ni de religion, ni de ses soucis personnels, ni de l’actualité, ni de la politique… » Oui, un père fantôme ; pourtant, un père que l’écrivain américain Richard Ford a aimé. Tout comme il avait aimé sa mère…

-Un livre d’émotion, d’intensité, d’amour. D’interrogation, aussi: qui n’a jamais cherché à percer le mystère de l’existence de ses parents ?

-Un grand livre de l’amour filial.

-La lecture d’« Entre eux » permet de comprendre parfaitement tout ce qui fait des textes de Richard Ford -entre autres: « Un week-end dans le Michigan », 1986 ; « Canada », 2012 ; « En toute franchise », 2015) des livres qui comptent.

POINTS FAIBLES

On l’affirme haut et fort : pas un seul point faible dans ce si beau texte qu’est « Entre eux »…

EN DEUX MOTS

Un texte étourdissant pour raconter, avouer, confier l’amour filial. Avec « Entre eux", Richard Ford prouve une nouvelle fois qu’il est bien un des grands, un des meilleurs écrivains américains contemporains.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « A la fin, mon père a quitté ma mère pour la dernière fois. Comme elle l’appréhendait, l’éternité ne devait pas leur appartenir. Ce n’est pas le pire chagrin de ma vie, mais c’en est un. Et par respect pour eux, par amour, je ne vais pas sur leurs tombes puisque c’est ensemble qu’ils jouissaient le mieux de la vie, et ensemble que je préfère me souvenir d’eux ».