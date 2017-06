Entre engagements de campagne généreux et constat sévère du Défenseur des droits sur l'attitude des autorités face aux migrants, où va la politique française sur l'immigration ?

Atlantico : En tenant compte de ses différentes déclarations au cours de la campagne présidentielle sur les questions d'immigration, et notamment de son soutien à la politique migratoire de la chancelière allemande Angela Merkel, quel pourrait être le visage de la politique migratoire du nouveau président ? Dans quelle mesure le prochain Conseil européen sur la question migratoire, jeudi 22 juin, pourrait-il contribuer à la précision de sa définition ?

Guylain Chevrier : Au vu du premier déplacement effectué après son élection qui a été pour Mme Merkel, il y a fort à parier que sa politique d’accueil s’inspirera de celle d’une Europe où l’Allemagne est aux commandes.

Après la période d’accueil inconditionnel des migrants de l’Allemagne en 2015, donnant un exemple qui a été le signe d’un appel d’air comme jamais, avec le constat que 67% de ceux-ci étaient des hommes, et donc essentiellement des migrants économiques, on a décidé de mettre en œuvre une politique sur deux axes. D’une part, une répartition dans l’ensemble des pays de l’Union des migrants accueillis au titre d’être des réfugiés, et d’autre part, de renforcer les frontières européennes, particulièrement par l’accord passé avec Ankara pour contenir l’immigration par la terre. Une nouvelle option se fait jour, c’est de contraindre, par une politique coercitive, les pays de l’Union réticents à accueillir à le faire. Ce qui n’est pas sans poser problème, car on ne peut toujours appliquer à tous le même modèle, alors que chacun a des nécessités nationales différentes au regard des autres dans ce domaine.

L’orientation est aussi marquée par une tentative de généraliser l’accord turc. Au Sud, l'UE négocie avec cinq pays d'origine ou de transit - l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et surtout le Niger - des "conventions migratoires", proposant une aide financière contre un verrouillage des frontières à l'émigration. On évoque l'ouverture de camps sur le sol africain confiés à des organisations humanitaires. Mais attention à ces options si elles tournent à la prise d’otage, comme c’est le cas pour l’Europe avec la Turquie d’Erdogan, qui pratique une politique de plus en plus totalitaire et contraire aux droits de l’homme vis-à-vis de sa propre population, sans que cette dernière soit en situation de réagir. Il y a le risque de majorer encore le problème avec cette méthode, en semant ici ou là des bombes à retardement, avec des régimes politiques problématiques acceptant d’accueillir ces camps, ayant les coudées franches ainsi pour piétiner les droits de l’homme.

Les migrants arrivent aujourd’hui par la mer de Libye, avec une augmentation de 17% par rapport à l’année passée, avec des chiffres, selon les sources, qui varient d’un millier à plusieurs milliers de migrants arrivant par jour sur le sol européen, entre les côtes grecques et italiennes. Cette nouvelle déferlante massivement constituée de migrants économiques africains, comme le confirme Bruxelles, n'a guère préoccupé nos politiques ces derniers mois, sujet largement absent de la campagne électorale. Ceci étant, sur le fond, en l’absence de courage politique pour stopper cette voie d’eau, il ne reste plus qu’à la justifier par un discours sur les bons sentiments de ces humanitaires, jouant sur un modèle présentant l’Europe comme riche, et devant donc faire amende honorable, en accueillant les plus pauvres qu’elle. Une démarche toujours sous influence allemande teintée de bonne conscience chrétienne. Il ne faut pas s‘étonner d’un discours favorable à l’accueil des migrants ou/et réfugiés qui ne change pas, parce qu’il est l’expression aussi d’une politique d’ensemble de l’UE au regard de la façon dont elle envisage le conflit syrien, qui a pris le parti des "rebelles", ces djihadistes ex Al-Qaïda, mais qui sont vus comme étant du "bon côté" parce que combattant Bachar el Assad. On ne sait d’ailleurs pas ce que génère ce discours pour faire venir à nous, qui ( ?), alors que l’on trouve mêlés à différents attentats des migrants qui se sont présentés comme des réfugiés pour arriver sur notre sol.