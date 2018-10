Entre démocratie illibérale et capitalisme autoritaire chinois, Francis Fukuyama tente d’imaginer une nouvelle fin à la fin de l’histoire

Atlantico : Interviewé à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, le chercheur en sciences politiques américain Francis Fukuyama (auteur de La Fin de l'Histoire et le dernier homme) envisage la fin de l'ère Reagan-Thatcher en plaçant le modèle chinois comme un rival systémique potentiel à la démocratie libérale : "Les Chinois affirment ouvertement qu’il s’agit d’un projet supérieur, car ils peuvent garantir à long terme la stabilité et la croissance économique, d'une manière qui échappe à la démocratie".

Peut-on d'ores et déjà mesurer, au sein de nos démocraties, une tendance vers un tel modèle ?

Edouard Husson : Fukuyama a raison sur le fait que nous sommes entrés dans un nouveau cycle. L’ère de poussée individualiste des années 1960-2000 a pris fin au plus tard vers 2010. Disons que la crise financière de 2007-2009 a marqué le déclin du monde à dominante libérale-libertaire. Prenons simplement la France: présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2002, émeutes urbaines et vote contre le traité constitutionnel européen en 2005, élection de Nicolas Sarkozy en 2007, élection de François Hollande en 2012 sur des thématiques anti-financières, Manif Pour Tous des années 2013-2015, nouvelle présence du Front National au second tour de la présidentielle en 2017; sans que la liste soit complète, loin de là, ce sont autant de signes d’un basculement vers un autre système de repères politiques. Que la tendance de fond soit difficile à discerner est normal: les forces du monde ancien, accrochées à l’hyperindividualisme, résistent. A preuve, l’élection de Macron. Mais qu’est-ce qui caractérise le plus l’élection de 2017: l’élection improbable d’un Giscard redivivus ou l’implosion totale du système politique? Le mauvais score de Marine Le Pen au deuxième tour ou le fait que la nébuleuse libérale-libertaire, sur le déclin sociologiquement parlant mais bien installée à un certain nombre de postes d’influence et de pouvoir, a instrumentalisé des informations livrées par des ennemis de Fillon au sein des Républicains pour s’assurer, par le montage laborieux médiatico-politico-judiciaire d’une affaire qui n’en était pas une, qu’un homme vraiment de droite, ami de la “Manif pour Tous” et de Vladimir Poutine ne parvienne pas à l’Elysée?

Il est bon de prendre le cas français pour élagir la problématique anglo-américaine et montrer que c’est tout l’Occident qui est travaillé de l’intérieur par une lutte féroce entre conservateurs et progressistes - Macron l’a très bien compris. C’est pourquoi je pense que Fukuyama se trompe lourdement concernant la Chine: son capitalisme d’Etat n’est guère plus que l’adaptation du système post-Mao à quatre décennies d’hyperindividualisme occidental. Comment la Chine va-t-elle s’adapter au tournant conservateur de l’Occident? Personne ne peut le dire actuellement. On remarque juste comme les Chinois sont inquiets face à la politique de Trump: l’initiative revient au président formulateur d’un nouveau conservatisme américain, la Chine cherche à s’adapter.