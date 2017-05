Enterrer les corps, les brûler ou... les dissoudre : cette nouvelle possibilité de traitement des morts s'imposera-t-elle ?

Pour se substituer à l’inhumation ou à la crémation, on propose aujourd’hui la dissolution. La raison d’une telle nouveauté ? Le désir de proposer un enterrement propre ne laissant aucune trace et ne pesant pas écologiquement dans un monde surpeuplé. Le coût modique également. En matière d’enterrement pour l‘avenir, est-ce une bonne solution ?

Bertrand Vergely : Cette nouvelle façon de pratiquer des funérailles, une bonne solution ? Je ne le pense pas. La préoccupation écologique a quelque chose de gênant. Comme la préoccupation hygiénique. Parce qu’elle occulte la mort. Quand quelqu’un meurt, normalement, on se recueille. On pense à celui qui est mort. On pense aussi au mystère de cette vie qui, après avoir commencé, finit. On ne s’agite pas. On essaie d’être et pas simplement de faire. Or, ici, que voit-on ? Au lieu d’être, de méditer, on étant ans le faire.

Cette nouvelle façon de pratiquer des funérailles ne va donc pas aider notre société qui a tant de mal à être.

D’autant qu’un problème très concret va se poser.

Le lieu dans l’espace qu’est la tombe permet le recueillement. Il lui donne un moyen de se fixer. Quand quelqu’un se fait brûler et que ses cendres sont dans une urne dans un casier dans un mur funéraire au milieu d’autres urnes, c’est déjà plus difficile. Avec la dissolution, si celle-ci se généralise, le recueillement va devenir tout bonnement impossible. Il va disparaître. Et, disparaissant, il va faire disparaître l’enterrement. Mais aussi cette journée commémorative qu’est le jour des morts à la Toussaint le 1er Novembre.

Notre société qui ne pense déjà plus à la mort va approfondir cet oubli. Un tel oubli ne pourra que rendre la mort de plus en plus angoissante en générant une anxiété que rien ne pourra apaiser. Si bien que cette nouvelle façon de pratiquer des funérailles faite pour apporter des solutions va créer des problèmes psychiques, moraux et spirituels plus profonds qu’on ne le pense.

Un tel projet va-t-il changer de fond en comble les rites mortuaires qui sont les nôtres aujourd’hui ?

Bien évidemment. Parce qu’elle va achever ce qui est déjà en cours aujourd’hui à savoir une disparition totale des rites et du sacré. Nous avons connu par le passé des enterrements avec des rites religieux. Nous connaissons aujourd’hui des enterrements sans rites au cours desquels règne une atmosphère glaciale, plus personne ne sachant quoi dire ni quoi faire à part se taire et baisser la tête piteusement. Nous allons connaître la disparition de l’enterrement. Ceux qui pensent qu’après la mort il n’y a rien auront alors gagné. Il n’y aura effectivement rien. Rien sinon le poids ontologique laissé dans les subconscients par la dissolution et la marée noire spirituelle qu’elle ne va pas manquer de provoquer.