Enseignement supérieur : les racines du naufrage des institutions françaises

Atlantico : Selon le cabinet britannique Quacquarelli Symonds, qui classe mondialement les universités par domaine disciplinaire :« Les institutions françaises régressent plus qu’aucun autre système d’enseignement supérieur en Europe », notamment en raison du manque de moyens. Comment expliquer cette situation qui semble être une particularité française ? Comment parvenir à expliquer un manque de moyens dans un pays dont les dépenses publiques sont au plus haut du continent européen ?

Edouard Husson : Une précision, si vous me permettez: Quacquarelli Symmonds, que l’on abrège communément en QS, est une entreprise britannique qui fait du conseil aux universités et qui publie aussi de nombreux classements dans l’année.

Vient de paraître effectivement un classement des départements disciplinaires. QS publie plusieurs autres classements dans l’année. Le plus connu, auquel il est fait allusion dans l’article, est le classement mondial des universités. QS n’est pas la seule à proposer des classements. Le “ranking” le plus connu est celui dit de “Shanghai” puisqu’il est produit par un centre de recherches de l’université Shanghai Jiao Tong,. Il y a aussi des classements réalisés par le Times Higher Education, par un centre de recherches à l’Université de Leiden, et un classement imaginé par les Européens en réponse au classement de Shanghai, U-Multirank. Il y en aurait encore d’autres à citer, comme le classement du Financial Times pour les business schools. Le plus important est de voir que, globalement, tous ces classements sont réalisés avec rigueur et sérieux. Chaque classement a des spécificités; par exemple QS prend en compte la réputation académique et la réputation auprès des employeurs, entre autres critères, tandis que le classement de Shanghai est plus intéressé par le nombre de prix Nobel et de médailles Fields dans le corps facultaire et parmi les alumni. Ce que nous dit le classement disciplinaire que vient de publier QS, c’est que les universités d’Europe continentale perdent des places au profit des universités d’Asie. Ce ne sont pas seulement les universités françaises qui sont en jeu. C’est toute l’Union Européenne, si l’on veut, qui n’a pas atteint les objectifs de part du PIB consacrée à la recherche adoptés à Lisbonne en 2000. Une fois dit cela, il n’est pas exact de dire, dans le cas français, que la faute en revient au manque de moyens. Les gouvernements français successifs depuis la fin des années Chirac ont au contraire fait un effort important pour l’enseignement supérieur et la recherche, en particulier grâce au Plan d’Investissements d’Avenir (PIA), lancé par Nicolas Sarkozy et continué par ses deux successeurs. Il serait plus exact de dire que dans beaucoup d’endroits du monde les financements, publics ou privés, de l’enseignement supérieur et de la recherche augmentent alors qu’ils ont tendance à stagner en France et ils ont baissé dans d’autres comme en Italie.