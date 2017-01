L’enseignement à distance en 2017 : vers la 4ème révolution

L’enseignement à distance a toujours été très sensible à l’environnement économique, social et psychologique du pays où il s’exerce. De 1850 à 1940, l’enseignement à distance est resté dans une position minoritaire par rapport à l’ensemble du système éducatif. Mais, très rapidement, l’enseignement à distance a dû s’adapter aux grands événements mondiaux qu’a connus le monde. Deux révolutions l’ont marqué. La 4ème mutation s’annonce et se précise pour 2017.

La 1ère révolution de 1940-1944

La Seconde Guerre mondiale a secoué gravement le monde et l’Europe en particulier qui a vu naître ce grand cataclysme. Le monde scolaire et universitaire n’a pas bien sûr échappé à ce cataclysme. Les structures pédagogiques se sont dissoutes, les écoles occupées, les enseignants impuissants à assurer leur fonction, les élèves dispersés sur tout le territoire et notamment dans les campagnes où l’on se croyait plus à l’abri. 1ère révolution de l’enseignement à distance : s’adapter en allant vers les élèves plutôt que de faire venir ces derniers dans les écoles.

Les cours par correspondance ont connu alors un fort développement grâce au fonctionnement cahin-caha de la poste.

2ème révolution : les Trente Glorieuses – 1944-1974

Dans la foulée, il n’a plus été question de supprimer l’enseignement à distance qui avait été dopé par les circonstances de la guerre. Non, le succès était tel que les pouvoirs publics ont dû maintenir et même développer cette méthode pédagogique.

Avec une cible prioritaire : les malades, les militaires (nombreux blessés), les expatriés et tous ceux qui veulent profiter du développement économique de reconstruction pour acquérir rapidement des compétences professionnelles.

3ème révolution : de 1975 à 2015, l’enseignement à distance ou l’école de la seconde chance

Les crises économiques, après l’euphorie des années précédentes, se succèdent. Le plein emploi disparait et laisse apparaître du chômage de plus en plus accentué. Les ruptures d’emplois proviennent en partie de tous ceux qui ont quitté le système scolaire sans véritablement avoir acquis un métier. Les "petits boulots" sans compétence particulière peuvent apporter une certaine satisfaction en périodes de plein emploi car on les sait passagers. Pas en temps de difficultés économiques où les "petits boulots" risquent de perdurer. D’où l’appel à l’enseignement à distance pour acquérir un véritable premier emploi. Elèves plutôt jeunes (22-26 ans) et sans formations professionnelles attestées.