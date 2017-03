Enfin la vérité sur ce qui nous pousse à lire nos horoscopes ou consulter une voyante : connaître l’avenir n’en est pas la motivation

Comment expliquer que les personnes interrogées ne veulent pas connaitre leur futur ? Est-ce par peur de situations angoissantes qui pourraient survenir ou bien par pure envie de se laisser surprendre par la vie ?

Le futur c’est l’inconnu. Le connaître signifierait que notre vie est déterminée, orchestrée par un grand horloger. La fatalité l’emporterait, nous ne serions pas maître de notre destin ! Plus de culpabilité, plus de responsabilité : "c’était écrit ! c’est mon destin ! ". Le philosophe Leibniz a décrit ce qu’il dénommait " les petites perceptions ".

Pour lui nous vivons et évoluons dans un monde où coexistent un infiniment petit indéterminé et un infiniment petit actuel parfaitement déterminé. Dans ses réflexions métaphysiques il précise que c’est le parfaitement déterminé qui l’emporte car le futur pensé ou prédit reste trop flou et imprécis dans notre esprit. Il donne l’exemple de la perception de certains points distincts mais qui ne forment pas pour autant une ligne de vie. C’est cette impossibilité qui nous ramène à penser et vivre notre présent. L’être humain porte en lui deux forces principales : la pulsion de vie et la pulsion de mort. La pulsion de mort, c’est l’inertie, c’est la non action dans sa vie, c’est la destruction, c’est rester dans le passé. La pulsion de vie, en revanche, mobilise une dynamique de vie, une confiance en notre capacité à vivre des événements, à ne pas avoir peur du futur.