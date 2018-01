Les énergies renouvelables sont-elles toujours propres ?

Hé bien, plus je rencontre les gens sur le terrain, moins j’ai envie de me taire, surtout quand on oppose à mes arguments une vérité scientifique unanime, une communauté scientifique unie derrière des dogmes ! Qu’un peuple aussi éduqué que le notre se laisse prendre à l’idée qu’il existe un seul avis chez les hommes de science laisse pantois. Il y a débat, et il y aura toujours débat tant que la science existera, et l’énergie de demain ne reposera pas forcément sur les seuls éléments « gratuits » que sont les vents et le soleil.

Douter de cet avenir conduit les religieux à me ranger dans la catégorie » adversaire de la planète » en se référant à mon passé (assumé) de pétrolier, et c’est finalement simple, il existe un ennemi, le carbone et cela doit être la préoccupation unique orchestrée par les nouveaux prêtres. En constatant les ravages que cette idéologie est en train de préparer dans les pays non encore développés je considère qu’il est de mon devoir de tirer la sonnette d’alarme, inutile de faire peur, d’annoncer des cataclysmes dont chacun d’entre nous serait responsable, essayons plutôt de réfléchir autour du vrai concept originel, le développement durable désormais abandonné au profit de la seule « décarbonation » devenue désormais religion à ambition universelle.

Toutes les sources d’énergie méritent d’être développées, la science, les techniques, l’industrie permettent désormais d’expérimenter et de concevoir un avenir diversifié selon les réalités locales ou régionales. L’esprit de système qui a conduit autrefois à l’unicité, au monopole du charbon, puis du pétrole est derrière nous. Déjà les pays fortement irrigués se sont dotés de potentiel hydro-électrique conséquent, tandis que d’autres s’orientaient vers l’utilisation de l’énergie nucléaire, et depuis quelques années, les projets de fermes solaires et éoliennes ont connu d’importants développements tandis que les chercheurs travaillent sur l’énergie des mers,( courants, houle…), que l’on investit dans l’utilisation des déchets, la méthanisati… Ce courant de multiplication des initiatives, de compétition entre les sources est enthousiasmant car il conduira forcément à une transformation profonde de nos sociétés, mais il faut être lucide, pas à son uniformisation n’en déplaise aux adeptes des nouvelles religions.

La physique nucléaire est contestée à cause de la dangerosité de la radioactivité et en particulier des déchets des centrales. Mais celles-ci sont « décarbonées ! Certains pays ont refusé les installations, Autriche ou Italie, par exemple, d’autres veulent la fermeture définitive, l’Allemagne , mais par contre la Russie, la Chine, l’Inde, ne voient pas de solutions à leur électrification sans cet apport et l’ouverture de nouvelles unités . Les physiciens travaillent à des centrales nouvelles sans déchets et s’interrogent sur les dimensions de demain, au lieu de 1000 à 1500 MW , pourquoi ne pas imaginer des installations de 300 MW plus flexibles et mieux adaptées aux réseaux de demain impliquant des circuits courts de « renouvelables » ?