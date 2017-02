Une énergie vitale, exemplaire et généreuse

Pendant que le gouvernement semble se préoccuper d'un écart de 0.3 point entre sa prévision de croissance initiale pour l'année 2006, et le résultat publié par l'INSEE, il semble oublier un peu vite que c'est une décennie entière qui a été perdue sur le front de la croissance. Sur les 10 dernières années, la croissance française a été amputée de 75% par rapport à la décennie précédente.

Peut-être relancé par "l'affaire Pénélope", la sortie de son livre "Résolution Nationale", et même s'il a affirmé avoir toujours le goût pour "la poudre", François Bayrou n'a pourtant pas encore choisi de se lancer dans l'aventure présidentielle. La bataille qu'il appelle de ses vœux pourrait être un revers assuré... à moins que certains facteurs non-identifiés jouent en sa faveur.

Un nouveau défi fait "le buzz" sur Internet, chez les adolescents : se brûler avec du sel et de la glace. Ce challenge dangereux pour la santé provient probablement d'un mal-être chez le jeune. En effet, ce qui est présenté comme un défi se rapproche de l'automutilation.

Il lui est arrivée d’être belle du temps qu’elle était jeune. Aujourd’hui c’est une vieillarde décrépite qui se donne au plus offrant.

L'affaire "Pénélope Fillon" relance chaque jour un peu plus le débat de la mortalité en politique. Un électeur peut-il accepter l’absence de vertu d’un candidat, s'il juge le programme de ce dernier vertueux ?

"L'affaire Penelope" fragilise chaque jour un peu plus la candidature de François Fillon à l’élection présidentielle. Si les responsables des Républicains affichent officiellement un soutien unanime au vainqueur de la primaire, en coulisses, les états-majors sarkozystes, juppéistes, voire fillonnistes, tentent de faire émerger une candidature de rechange.

De nombreuses études montrent un recul général du quotient intellectuel moyen. En France, la population a perdu en moyenne près de quatre points de QI entre 1999 et 2009. Un phénomène inquiétant qui à pour cause de nombreux facteurs, notamment les perturbateurs endocriniens présents dans les pesticides.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Restrictions d'accès au territoire US - "Le décret Trump anti-immigration n'est pas dirigé contre l'islam"

Mélenchon à Hamon : "Choisissez entre eux et nous"

Voilà un spectacle de théâtre musical réjouissant qui nous transporte dans le temps, dans l’imaginaire, et nous tient éveillé pendant 2 heures au contact de ces gens de peu qui ont su dégager dans leurs malheurs, une énergie vitale, exemplaire et généreuse.

A part peut-être une petite longueur dans le 1er quart d’heure, on est pris du début à la fin.

1) Quelle ambiance dans ce cabaret ! Une équipe formidable. Ils savent tout faire. Danse, chant, mime, comédie… Ils sont comiques, émouvants tour à tour, et extrêmement sympathiques.

Seuls le sont les hommes valides. Pippo est trop petit et caresse le rêve d’être tambour-major! Pas moyen d’être enrôlé… Les non-valides restent en dehors de l’armée et créent une petite société marginale dans laquelle notre délicieux héros va devoir évoluer.

Mise en scène: Cristos Mitropoulos et Léo Guillame

De Cristos Mitropoulos et Léo Guillame, avec la participation d’Ali Bougheraba

