En savoir moins sur ce qu’il y a dans vos cigarettes est peut-être ce qui va vous faire arrêter

Atlantico : Depuis quelques années, la mention des émissions produites lors de la consommation d'une cigarette a disparu des paquets. Pourquoi ?

Pr Gérard Dubois : Les mentions légères, ultra légères, light, ultra light, à faible teneur en goudron sont interdites depuis septembre 2003 dans toute l’Union européenne (donc en France) car elles risquent d’induire le fumeur en erreur en lui donnant à tort l’impression que ces produits sont moins nocifs pour la santé. Après que la démonstration a été faite dans les années 50 que le tabac cause le cancer du poumon, l’industrie a essayé de développer les filtres (certains en amiante) mais les fumeurs ne les appréciaient guère puisqu’ils ne recevaient plus leur dose de nicotine.

Très vite, l’industrie a développé des faux filtres dont la base contient un cercle de trous minuscules et invisibles qui permettent à l’air de diluer le flux de la fumée. C’est la raison pour laquelle tous les fumeurs peuvent constater que le centre du filtre est plus foncé que la périphérie, donnant une image en cocarde. Les “teneurs” mentionnées à l’époque sur les paquets ne sont pas des “contenus” des cigarettes Celles-ci ne contiennent pas de goudrons. C’est en brûlant que le tabac dégage des produits de combustion que sont les goudrons (cause des cancers) et un gaz, le monoxyde de carbone (CO) cause d’infarctus et que la nicotine est libérée (cause de dépendance). Pour les mesurer on se servait de “machine à fumer”, les cigarettes étant placées dans des orifices reliés à des pompes. Le flux de fumée traversait un filtre pour récolter les goudrons et le nicotine, le CO étant mesuré dans la partie gazeuse. Si cela parait simple et logique, c’est malheureusement l’industrie du tabac qui a établi les normes des machines à fumer. Le rythme et le volume des bouffées ne ressemblaient en rien à aucun fumeur! Tous les petits trous du filtre étaient ouverts alors que les doigts du fumeur en couvrent un tiers rien qu’en tenant la cigarette. Sans parler du fumeur qui a besoin d’une recharge nicotinique rapide (après un film long par exemple) qui écrase la base du filtre entre le pouce et l’index. Donc tout était fait pour minimiser les résultats, les rendant irréalistes et donc trompeurs (comme pour le dieselgate).

Enfin, le fumeur, en fonction de ses besoins, peut multiplier les bouffées, inhaler profondément, afin de mieux exploiter sa cigarette, ce que l’on appelle le phénomène de compensation.

En 2003 l’OMS recommande donc de faire cesser ces allégations trompeuses qui prêtent à confusion. Le Parlement européen interdit à compter du 30 septembre 2003 les mentions “faible en goudrons, léger, ultra léger, light, ultra light” qui risquent d’induire en erreur en donnant à tort au fumeur l’impression que ces produits sont moins nocifs pour la santé. En effet, toutes les études montrent que ces cigarettes sont aussi dangereuses que les autres.