En marge du sommet européen, Merkel oblige Macron à résoudre une équation à 3 inconnues

Au sommet européen de Tallinn, Emmanuel Macron a tenté de rallier les européens à son projet de réforme pour une Europe plus forte et plus solidaire. Pas facile, parce que les élections en Allemagne ont peu changé la donne. Si Angela Merkel est toujours sur la même ligne que le président français pour relancer la construction européenne, tout le monde a compris qu’elle n’avait plus les coudées aussi franches.

Pour réussir son pari, Macron a besoin de la complicité d’Angela Merkel et du soutien de la puissance allemande.

L’équation qu‘il doit résoudre est une équation à trois inconnues.

Ce sont les plus compliquées.

Une inconnue politique, quelle coalition en Allemagne ?

Une inconnue stratégique, pour quelle Europe ?

Une inconnue financière, comment partager les factures de cette nouvelle Europe ?

En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron a immédiatement et sans hésiter confirmé ses engagements européens. Cette stratégie n’était pas sans risque compte tenu de l’euroscepticisme qui avait envahi l’opinion publique française. Il n’y avait d’ailleurs pas beaucoup de candidats à enfourcher le cheval européen. Après l’élimination de François Fillon, il était seul contre tous. Contre la droite souverainiste à la limite anti-euro et contre la gauche critique envers l’excès de libéralisme dont elle accusait Bruxelles.

A peine installé à l’Elysée, Emmanuel Macron est parti à Berlin rendre visite à Angela Merkel et s’assurer qu’elle le suivrait bien dans son ambition de réforme de la gouvernance européenne. En réalité, tout le monde a compris que le président français venait lui apporter l’engagement de tendre vers plus d’orthodoxie dans la gestion des affaires domestiques françaises, mais attendait en retour un soutien afin d’étaler l’effort que cela impliquait.

En bref, la France pouvait ranger sa maison mais espérait bien que l’Allemagne nous aide à financer la toiture.

Ce deal oral devait sous-tendre les réformes institutionnelles que le couple franco-allemand allait initier et « vendre » aux partenaires qui le voudraient. Quant aux autres, ils pouvaient rester sur le quai et attendre ou pas le prochain train.

Cette perspective était politiquement très sérieuse. Elle pouvait séduire une partie des opinions publiques dans les pays de la zone euro.

Dans ce projet, tel qu’il a été détaillé par Emmanuel Macron la semaine dernière, il y avait beaucoup d’ambitions politiques, un peu d’utopie (mais elle était nécessaire), il y avait surtout beaucoup de pragmatisme dans la mesure où un nouveau fonctionnement de la zone euro, mieux coordonnée, plus solidaire et plus harmonisée, pouvait offrir une réponse cohérente et convaincante aux défis concurrentiels de la mondialisation.

Ne rêvons pas, un tel projet n’était pas acquis d’emblée. Les élections allemandes viennent de l’hypothéquer sérieusement et du même coup, viennent poser un problème sévère à la France de Macron.