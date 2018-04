En marche vers une nouvelle lutte des classes ? Comment le cercle de la raison n’a pas su éviter la défiance de tous envers tous en France

Atlantico : Lors d'un déplacement à l'hôpital de Rouen, Emmanuel Macron a eu un échange tendu avec une infirmière qui a été largement relayé au travers des médias, et qui a pu révéler une forme d'incompréhension réciproque, au travers d'arguments pouvant être perçus comme "acceptables" d'un côté comme de l'autre. Une situation qui semble être corroborée par les chiffres révélés par un sondage Elabe pour Les Echos révélant un écart au plus haut entre la côte de popularité du président auprès des classes populaires (27%) et les cadres (65%).

Comment la France en est arrivée à une telle polarisation sociale, ou chacun se perçoit comme étant "l'oppressé", entre des catégories supérieures voyant l'État, la fiscalité, la réglementation etc… comme un oppresseur, et des catégories populaires qui ont un sentiment inverse ?

Christophe Boutin : Pression fiscale sur les uns, diminution des aides pour les autres, voilà ce qui explique à mon avis plus une conjonction des mécontentements qu’unéclatement qui naîtrait de la cristallisation d’une opposition sociale. Conjonction en effet, car si 25% seulement des CSP- (« ouvriers » et « employés ») font confiance à Emmanuel Macron, le sondage que vous citez montre aussi une division majeure, au sein de la catégorie des CSP+, entre les « cadres et professions intellectuelles supérieures », qui font effectivement largement confiance au président (65%), et les « professions intermédiaires », qui elles ne lui font confiance qu’à 35%.

En fait, ne font majoritairement confiance à Emmanuel Macron en ce mois d’avril 2018 que les catégories CSP++, et l’on constate aussi sans surprise dans le même sondage que la seule région de France où l’on trouve à l’égard du Président plus de confiance que de défiance est la région parisienne –un sondage plus détaillé aurait certainement mis en évidence un soutien dans les grandes capitales régionales.

On reste donc très largement sur cet électorat qui a été le noyau dur de l’élection d’Emmanuel Macron, et qui lui reste fidèle : un électorat urbain, à haut niveau de formation et de revenus, un électorat peu impacté financièrement par les réformes en cours, quand elles ne lui sont pas favorables, un électorat enfin qui voit d’un bon oeil certains changements structurels annoncés, qui iraient selon lui dans le sens de la fluidité, de la mondialisation, de l’ouverture, bref de cette modernité dont Emmanuel Macron veut se faire le héraut.

Mais la conjonction de la pression fiscale et de la diminution des aides rapproche des catégories qui voient diminuer leur pouvoir d’achat, une insécurité économique certes plus ou moins forte selon le niveau social, mais toujours durement ressentie dès qu’elle crée l’angoisse de voir les enfants vivre moins bien que leurs parents. Et des ouvriers aux classes moyennes en perte de vitesse on voit en même temps s’effondrer les cadres classiques qui structuraient la société, de la famille à la nation, et l’on ressent alors cette insécurité culturelle décrite par Laurent Bouvet qui n’est pas moins angoissante que l’économique.