En marche vers une fin de quinquennat difficile ?

Atlantico : Bien que les récents sondages illustrent une fracture profonde entre le Président et les Français, Emmanuel Macron présente une image d'homme imperméable à la démocratie sondagière. Mais si la situation venait à s'envenimer, combien de temps pourrait-il maintenir cette posture ?

Christophe Boutin : Si Emmanuel Macron était aussi insensible aux sondages d’opinion que vous le dites, il n’aurait pas fait faire dans l’urgence, bricolée par des techniciens peu au fait des modalités de la « mise en lumière » d’un Président de la République, et ce dans tous les sens du terme, sa pitoyable prestation télévisée de mardi soir. Et s’il ne s’agissait pas d’un bricolage, si effectivement les erreurs (lumière crépusculaire, cadrage en contre-plongée, discours lu sur un papier raturé…) étaient voulues et participaient d’une stratégie de communication destinée à rendre Jupiter humain – trop humain !

-, nous serions alors plus encore dans la prise en compte de ces sondages.

Retenons cependant votre hypothèse d’un Macron refusant d’aller à Canossa s’agenouiller devant des médias qui, jouant de ces sondages qui montrent effectivement une baisse de la cote de popularité présidentielle, lui proposaient comme seule porte de sortie de venir faire amende honorable devant quelques-uns de leurs grands-prêtres. Faudrait-il s’en alarmer ?

Il est certain que la perspective de voir le pays dirigé par un pouvoir autiste qui se refuse à tenir compte de la réalité et s’enferme dans une suffisance aigrie n’a rien de séduisant. Mais voir ce même pouvoir, l’œil collé au seul baromètre des sondages d’opinion, changer de cap à chaque risée, le serait peut-être moins encore.

On rappellera d’abord à, ce sujet qu’un sondage ne donne jamais qu’un aspect de la réalité et n’est pas la réalité. Parce que des paramètres comme, par exemple, ceux de l’échantillon choisi, qu’il s’agisse d’un sondage empirique ou probabiliste, de la ou des questions posées, avec des choix fermés ou ouverts, et leur variété de propositions, celui des marges d’erreur enfin, jouent un rôle non négligeable.

On rappellera ensuite le rôle que joue l’institut de sondage ou le commentateur en faisant ressortir une donnée par rapport à une autre, pour en tirer une conclusion qui valide sa propre théorie pensée en amont, écartant ce qui, dans le même sondage, peut la contredire. En bref, on pose des questions en sachant déjà ce que l’on aimerait trouver comme réponses, et l’on trie dans les résultats pour en avoir la confirmation. Le tout dans un temps court, celui des médias, et avec une volonté d’impact sur l’opinion qui conduit souvent à caricaturer les résultats par des formules choc.

Dans ce cadre, on comprend la légitimité bien limitée de cette « démocratie sondagière » mêlant médias et instituts, une pseudo-démocratie d’ailleurs régulièrement surprise par les résultats réels donnés par la seule démocratie qui vaille, la démocratie citoyenne s’exprimant lors des élections. Ni fiable, ni légitime, elle ne saurait être qu’un instrument marginal d’aide au gouvernent, et ce d’autant plus qu’il peut exister des choix politiques nécessaires… mais nécessairement impopulaires, dont s’abstiendrait alors celui qui, uniquement préoccupé de son image dans les fameux sondages, flatterait l’opinion publique ou, au moins, essaierait de ne pas la choquer.