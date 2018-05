En marche à un rythme d’enfer vers... le délicat dilemme de la phase 2 du quinquennat Macron

Atlantico : Le quinquennat d'Emmanuel Macron est mené à un rythme d’enfer et enchaîne les réformes dans tous les domaines, au point que certains élus En marche estiment que le programme pourrait être terminé en 2 ans. Si c'est le cas, quelles sont les suites possibles? Une phase de redistribution est–elle envisageable?

Philippe Crevel : Tout Président de la République a comme objectif, sa réélection. Or, depuis l’instauration du quinquennat nul n’a réussi la passe de deux. Sur les huit Présidents de la République, seuls trois ont été réélus. Le Général de Gaulle le fut en 1965 mais, à ses yeux, de manière médiocre. François Mitterrand et Jacques Chirac eurent droit à un second mandat mais grâce à la cohabitation. Emmanuel Macron a décidé de réaliser à un train d’enfer ses réformes afin de pouvoir engranger leurs bienfaits éventuels durant la seconde partie de son mandat qui devrait donner lieu à plus de redistribution.

Il faut relativiser la notion de train d’enfer car si beaucoup de sujets sont abordés, la prudence est de mise en ce qui concerne les réformes structurelles. La réforme est avant tout dans l’image plus que dans le fond.

Pour en revenir à l’idée d’une fin de séquence en 2019, il faut se remémorer le calendrier électoral. Si de 2017 à 2018, le Président de la République bénéficie d’une période sans élection, il en sera autrement entre 2019 et 2022. Chaque année sera rythmée par une élection, 2019, élections européennes, 2020, élections municipales en 2020, élections départementales et régionales en 2021 et élection présidentielle en 2022. Pour La République en Marche, les élections locales constituent un véritable défi du fait de la faiblisse de ses réseaux locaux. De ce fait, la tentation sera grande de faire des cadeaux électoralistes pour éviter de cuisants échecs. Nicolas Sarkozy comme François Hollande avaient été sanctionnés par les électeurs aux élections intermédiaires, ce qui avait lesté lourdement leurs chances de gagner ou de concourir à la présidentielle.

Il n’en demeure pas moins qu’oser dire que tout aura été réalisé en deux ans est bien présomptueux. Est-ce que les finances publiques seront assainies ? Est-ce que les impôts auront baissé ? Est-ce que le nombre de fonctionnaires sera-t-il été réduit de 120 000 comme le Président de la République l’avait promis ? Est-ce le système éducatif est réformé ? Si après un an de mandat, beaucoup de dossiers ont été ouverts, il est trop tôt pour affirmer qu’ils fussent bien traités. La réforme des retraites est encore à l’état d’esquisse, celle sur la formation professionnelle peine à prendre corps. Pour la SNCF, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. La réforme du statut ne sera réelle que d’ici une vingtaine d’années quand en revanche, le contribuable doit prendre à sa charge la dette de l’entreprise publique.

Erwan Le Noan : L’enthousiasme de ces élus En Marche, si les propos sont vrais, mériterait d’être mesuré. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait publié un livre dont le titre était « Révolution ». A ce stade, il a enchainé des réformes, importantes mais pas toujours profondes ni structurelles ; on est donc très loin d’une révolution. A ce jour, rien de substantiel n’a été fait sur la fiscalité ou la dépense publique. La fonction publique n’est toujours pas réformée. Dans l’Education, on ne voit toujours pas poindre l’autonomie des établissements qui était promise. La réforme des universités n’est pas non plus un bond dans le 21e siècle. Si le projet d’Emmanuel Macron est toujours la refondation du pays, il n’en est même pas aux prémisses ; il devrait donc saisir l’opportunité offerte par une conjoncture économique favorable pour accélérer les réformes économiques.