En hommage à Gérard Lignac

Gérard Lignac est mort et pour tous ceux qui l'ont connu, cette phrase semble irréelle tant il était l'homme d'une force tranquille, d'une détermination sans faille dans les combats qu'il se choisissait et d'une force d'âme qui imposait l'admiration. Un homme porté par la joie au sens le plus fort du mot, noeud papillon et sourire de rigueur, d'une extrême élégance quelles que soient les vicissitudes de la vie.

Son grand œuvre dans le champ professionnel, c'était la presse. Il avait reçu en héritage de sa famille maternelle installée à Nancy une petite partie du capital de l'Est Républicain et après des années d'efforts pendant lesquelles il menait par ailleurs une brillante carrière dans l'industrie, il en était devenu le propriétaire avant de se lancer avec le soutien du Crédit Mutuel dans la construction du premier groupe français de presse quotidienne régionale, couvrant toute la moitié Est de la France, de l'Est républicain aux Dernières nouvelles d'Alsace en passant par le Progrès de Lyon, le Dauphiné Libéré ou le Bien public.

Mais la presse était bien plus pour lui qu'une ambition ou une industrie, c'était une passion.

Il en aimait les hommes (de nos jours on ajouterait "et les femmes" mais il aurait trouvé cela ridicule tant il préférait les véritables combats -y compris bien sûr pour l'égalité- aux gadgets sémantiques), il en aimait les lecteurs, il en aimait les territoires et leurs cultures. Gérard avait une connaissance impressionnante de toutes les spécificités des villes que couvraient son groupe. Du Sud-ouest aussi dont sa famille paternelle était originaire et où il avait passé ses années de lycée à Pau pendant la guerre.

Des heures que nous avons passées ensemble depuis qu'il était devenu l'actionnaire de référence d'atlantico, un an après le lancement du site, me reviennent mille et unes anecdotes qu'il me racontait de ses années de conquête. Et qui toujours exprimaient une vérité ou une connaissance intime de la France, des Français et des caractères humains.

La liberté de la presse était pour lui une valeur qui dépassait toute autre considération dans la gestion de ses activités. Et pour tant d'autres qui voient les médias comme outils d'influence au service de leurs intérêts ou de leur image, lui voyait toujours le service des lecteurs et de la vérité. Non pas qu'il ait été pétri de certitudes et de vanité, souhaitant à tout prix imposer sa vision des choses. Il n'était certainement pas homme à pontifier ni sermonner et même s'il ne s'y appesantissait jamais, il était clair que les jérémiades et la paresse intellectuelle du monde contemporain l'agacaient. Ce qui l'intéressait lui, c'était le travail de fond et le décryptage des enjeux réels du monde contemporain au-delà des effets de mode médiatiques ou des facilités idéologiques qui enferment la réalité dans des grilles de lecture rassurantes mais qui empêchent de l'appréhender beaucoup plus qu'elles ne l'éclairent.