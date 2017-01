EN DIRECT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cette affaire, loin d'être une première dans la vie politique française ne serait-elle pas "l'arbre qui cache la forêt" de l’hypocrisie des Français et de leurs élus à l'égard du financement de la vie politique.

Le CEPI, la coalition pour les innovations à l'état de préparation s'est dotée d'un budget de 460 millions de dollars pour créer des vaccins qui anticiperont les virus comme Ebola. Le but recherché est d'éviter des épidémies mortelles comme cela a été le cas pour Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015. Cette annonce va booster la recherche.

L’opposition entre Benoit Hamon et Manuel Valls aura eu au moins un mérite, celui de distinguer très clairement, l’utopie de la réalité ...

En France, on rompt donc trois fois plus le contrat de travail à l’amiable qu’on ne licencie économiquement. Tout l’enjeu est de savoir si les entrepreneurs doivent se réjouir ou non de l’émergence de ce mode de rupture du contrat.