EN DIRECT : Sylvie Goulard ne veut plus faire partie du gouvernement

Un homme ou une femme qui saura murmurer à l’oreille de nos chevaux de course, maintenus depuis 30 ans dans l’étable...

Carrefour change de tête, le jour où Amazon annonce son arrivée dans la distribution de produits alimentaires et fait trembler tous ses concurrents.

Un épisode caniculaire pourrait balayer la France cette semaine. Même si les fortes chaleurs pourraient concerner l'ensemble du territoire, toutes les régions et toutes les personnes ne seront pas atteintes de la même manière par les envolées des températures.

Depuis le départ de Marion Maréchal Le Pen, et les débats autour de la question de l’euro, beaucoup considèrent que le Front National devrait adopter une ligne plus à droite pour obtenir de meilleurs scores. Mais cette élection législative montre que les victoires du FN ce sont justement faites sur des terres de gauche.

Ce dimanche 18 juin, la coalition internationale menée par les Etats Unis a abattu un avion de l'armée syrienne aux alentours de Raqqa, lieu de combats inédits entre les FDS, soutenus par les Etats Unis, et les troupes du pouvoir en place.

Les territoires, qui sont les plus sensibles aux sirènes populistes dans les pays développés, se situent, en règle générale, en-dehors des grandes métropoles.

La création d'une armée européenne commune est une question de plus en plus étudiée au sein de l'Union Européenne. Mais celle-ci doit d'abord régler un sérieux problème de redondance au niveau de ses équipementiers...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

7h30 : le PS et le FN réunissent leur bureau politique

Selon le Parisien, les députés LR pourraient se scinder. Des députés qui se revendiquent "constructifs" et donc proche de la majorité espèrent monter un groupe à l'Assemblée, qui serait alors dirigé par Thierry Solère. "On s'achemine vers la constitution d'un groupe indépendant. Il aura vocation à soutenir les réformes du gouvernement" explique ce dernier au journal.

"Nous en discutons avec le président de la République depuis de longues semaines déjà. C'est un poste stratégique" assure-t-il. "Je suis secrétaire général de ce mouvement, cela fait longtemps que nous échangions avec le président de la République pour savoir comment allait s’organiser les responsabilités pour avoir un fonctionnement plus fluide, plus efficace."

Alors que le FN pourrait profiter de son bureau politique pour régler quelques comptes en interne, le vice-président du Front national a réfuté être sur une ligne divergente. “La seule querelle, on doit la faire à Emmanuel Macron et à son projet politique” explique-t-il sur BFMTV.

8h25 : “La seule querelle, on doit la faire à Emmanuel Macron et à son projet politique” explique Philippot

Selon lui, les "constructifs" sont "assez nombreux pour faire un groupe parlementaire. On est plus de quinze."

"Toutes les réformes qui vont dans le bon sens, on a vocation à les voter" explique le député LR Thierry Solère sur France Inter. "Ce gouvernement est légitime".

Sur BFMTV, le Premier ministre a justifié le départ de Richard Ferrand du gouvernement pour devenir le patron des députés LREM. "Après discussions avec le chef du gouvernement et le président de la République, il a considéré qu’il avait une responsabilité au sein de l’Assemblée nationale. Le président de la République a considéré que c’était un bon choix" a souligné Edouard Philippe.

"François Bayrou a vocation à rester au gouvernement. Il n’y a pas de divergences avec lui. Un gouvernement c’est un orchestre, on a jamais vu un orchestre avec les mêmes instruments."

"Je préfère le scrutin majoritaire mais on ne peut laisser en dehors de l’Assemblée nationale des courants politiques puissants. Il faut veiller à ce que des territoire soient représentés" a souligné le Premier ministre. Il l'annonce pour les prochaines élections législatives.

"Il y a des sujets qui méritent d’être discutés dans la branche et d’autres dans l’entreprise. Nous allons en discuter avec les organisations syndicales et patronales" souligne le Premier ministre.

"La mission de défense impose une exigence particulière. L’honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leur vie, ne sauraient être mêlés à des polémiques auxquelles ils n’ont aucune part."

"Dans l’hypothèse où l’enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d’emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j’y ai accompli" explique Sylvie Goulard, dans un communiqué. "J'ai demandé au président de la République, en accord avec le premier ministre, de ne plus faire partie du gouvernement" souligne la ministre des Armées.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres