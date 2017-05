EN DIRECT - Les socialistes candidats sous l'étiquette "La République en marche" devront affronter un candidat PS, affirme Cambadélis

Emmanuel Macron a démissionné de la présidence d'En marche!

Ce mardi, il célèbre la journée de l'Europe

Son parti se met en ordre de bataille pour les législatives

Le parti Les Républicains réunit son bureau politique à 17h30

Manuel Valls va rejoindre "la majorité présidentielle"

-----------------------EN DIRECT---------------------------------

>>>> À lire aussi : Formation du gouvernement et investitures aux législatives : casse-tête chez Macron, cas de conscience à droite

16h30 : Geoffroy Didier (LR) : "Non, Emmanuel Macron n'est pas François Hollande"

Le vice-président LR de la région Ile-de-France, Geoffroy Didier, a estimé ce mardi dans un communiqué que la droite devra "peser plus que s'opposer" durant le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Soulignant que le nouveau président est parvenu à "propulser une nouvelle génération que Les Républicains n'ont jusqu'ici pas voulu incarner", le cofondateur de La Droite forte juge que la droite doit inventer "de nouveaux comportements, loin des vieilles pratiques" qui consisteraient à faire "de l'obstruction".

"Non, Emmanuel Macron n'est pas François Hollande (…) Croire que la droite pourrait s'opposer à Emmanuel Macron comme elle s'est opposée à François Hollande serait ne rien comprendre à la nouvelle situation politique", a-t-il ajouté.

16h00 : Alain Juppé n'est pas "partisan" d'une "obstruction systématique" ni d'une "opposition frontale" contre le futur gouvernement

Le maire de Bordeaux a affirmé ce mardi qu'il n'était pas partisan d'une "obstruction systématique et d'une opposition frontale" contre un gouvernement Macron si jamais Les Républicains et l'UDI n'obtenaient pas la majorité absolue aux législatives.

15h45 : Jean-Christophe Cambadélis : "Il n'y aura pas deux étiquettes différentes" aux législatives

"Il n'y aura pas de candidats avec deux étiquettes différentes. Ceux qui se présentent avec l'étiquette En Marche! auront un candidat (PS, ndlr) face à eux, c'est ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis", a affirmé à la presse le député Pascal Cherki, proche de Benoît Hamon, à la sortie du Bureau national du PS.

15h00 : "vous ne bénéficierez d’aucun état de grâce" lance la CFDT à Macron

Le syndicat a mis en garde le nouveau président de la République dans une tribune publiée sur le Monde. "Une nouvelle réforme du code du travail, surtout si elle est menée sans concertation, ne peut pas être une recette miracle" prévient le syndicat. "La CFDT ne sera ni un allié docile, ni un opposant de principe, mais une organisation syndicale qui assume en toute indépendance à la fois son rôle de contre-pouvoir et de contributeur à l’intérêt général."

14h30 : une plate-forme PS pour les législatives

Une plateforme pour une gauche constructive et vigilante a été approuvée par le Bureau National du @partisocialiste #DirectPS — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 9 mai 2017

14h25 : Xi Jinping prêt à "défendre" l'accord de Paris avec Macron

Le président chinois a appelé le nouveau chef d'Etat français pour lui assurer son soutien dans ce dossier, mis à mal par l'administration Trump.

13h55 : Renaud Muselier prend la tête de la région PACA

Selon la Provence, le député prend la succession de Christian Estrosi, qui souhaite redevenir maire de Nice. Une information confirmée par le conseil régional.

13h : le cas Valls n'est pas une priorité au PS

Le cas Valls évoqué "a la marge" en BN PS ce matin. Celui de sa circonscription laissé au soin d'une prochaine Commission électorale. — Lilian Alemagna (@lilianalemagna) 9 mai 2017

12h30 : "Dès lors que vous allez avec En marche !, vous n'êtes plus aux Républicains", affirme Rachida Dati

Interrogée par le Figaro, l'ancienne ministre se montre très critique envers les élus LR tentés par l'aventure Macron." Y'en a marre de ces gens qui ne voient que leurs intérêts personnels et qui mettent en péril le parti (…) Dès lors que vous allez avec En marche !, vous n'êtes plus aux Républicains."

12h20 : La Corée du nord félicité Macron

Dans un message communiqué par l'agence de presse du régime stalinien, Pyongyang souhaite à Emmanuel Macron "de réussir dans son travail responsable en vue du développement et de la prospérité de la France."

12h10 : sans surprises

L'interdiction de la double appartenance partisane figure logiquement dans la quasi-totalité des statuts des partis politiques. Exemple (PS) pic.twitter.com/4Hz2LwzfLY — Laurent de Boissieu (@ldeboissieu) 9 mai 2017

11h55 : Un PS investi par En marche ? "Impossible" répond Jean-Christophe Cambadélis

Le premier secrétaire du parti socialiste a mis eng arde, notamment Manuel Valls, qu'un adhérent au PS ne pouvait pas être investi par En marche. "C'est impossible" a-t-il tranché.

11h30 : Luc Chatel ne sera pas candidat aux législatives

"J'ai pris la décision de ne pas me représenter comme député de la Haute-Marne" déclare le président du conseil national des Républicains au Figaro. "Je crois que notre vie politique est en train d'évoluer profondément. Le mandat à vie, c'est terminé!"

10h45 : "Nous avons déjà arrêté sur la circonscription de M. Valls une candidate" affirme Delevoye

Mauvaise nouvelle pour Manuel Valls, la place semble déjà prise. "Nous avons déjà arrêté sur la circonscription de M. Valls une candidate" affirme Jean-Paul Delevoye sur BFMTV. "Si M. Valls décide de proposer [sa candidature], nous aurons à choisir si nous maintenons cette candidate ou pas".

10h05 : les règlements de comptes continuent au PS

"C'est trop simple, quand on quitte une formation, de dire qu'elle est morte pour s'essuyer les pieds dessus" juge le député Olivier Faure, après les propos de Manuel Valls et Didier Guillaume.

9h30 : "Le Parti socialiste est mort" affirme Didier Guillaume

"Le Parti socialiste est mort (...) quand on fait 5% ou 6% à l'élection présidentielle, le Parti socialiste, il y a eu un acte de décès (…) Je ne pense pas qu'il faille une plateforme pour les législatives" estime le patron des sénateurs PS et proche de Manuel Valls.

9h25 : Eric Ciotti a voté blanc

Interrogé sur RMC, le député LR affirme avoir voté blanc lors du second tour de la présidentielle.

9h10 : Estrosi reste à Nice

Grandes manœuvres : Christian Estrosi a appelé @EmmanuelMacron pour lui confirmer qu'il n'entrerait pas au gvt à ce stade. — Michaël Darmon (@DarmonMichael) 9 mai 2017

9h : "A ce stade, on a 500 candidats" annonce En Marche

Avant l'annonce du ralliement de Manuel Valls, Jean-Paul Delevoye en charge des investitures du mouvement, expliquait sur France 2 que 500 candidats sur 577 circonscriptions étaient trouvés.

8h55 : le ralliement de Manuel Valls passe mal au PS

J'espère pour la France que Brutus et Judas ne vont pas solliciter l'investiture en marche ! #Valls — Alexis Bachelay (@AlexisBachelay) 9 mai 2017

8h50 : Les Républicains adoucissent leur programme

François Baroin est revenu sur le programme des Républicains pour les législatives. "Nous proposerons une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu, il n'y aura pas d'augmentation de la TVA, nous poursuivrons l'effort de baisse des charges, mais pas de la même ampleur." Concernant la suppression des 500 000 fonctionnaires, le chiffre est maintenu mais "sur un temps plus long."

8h40 : En marche calme les ardeurs de Manuel Valls

"J'ai bcp de respect pour #Valls mais l'investiture n'est pas automatique. Il devra faire acte de candidature, comme moi." @bleuprovence — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 mai 2017

8h35 : face à Macron, quelle attitude pour la droite ?

"Si le président nommait un Premier ministre de droite, on aurait une occasion unique de faire peser nos idées malgré la défaite", souligne une proche d'Alain Juppé auprès d'Europe 1. Les Républicains organisent un bureau politique à 17h30.

8h30 : la sortie de Manuel Valls fait jaser à gauche

Bien sûr, il faut construire pour la gauche une force politique nouvelle. Dans la clarté des idées, dans l'honneur et...sans @manuelvalls. — Christian Paul (@christianpaul58) 9 mai 2017

8h25 : "La droite républicaine n'est pas cassée" assure Eric Woerth

"La droite et le centre ont plutôt bien tenu. Nous visons maintenant les législatives" assure l'ancien ministre du Travail. Et d'assurer : "La droite républicaine n'est pas cassée. Elle est en ordre de bataille pour les législatives."

8h10 : Valls, pas encore investi

Sur Europe 1, le porte-parole d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, souligne que Manuel Valls n'est pas investi par En marche. "Il aurait du déposer sa candidature comme chacun car la règle est la même pour tous. Si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En marche ! Il lui reste 24 heures. La procédure est la même pour tout le monde. Ancien Premier ministre compris."

Législatives : Manuel Valls va briguer l'investiture "La République en marche" "Je ne crois pas qu'il ait déposé sa candidature" @bgriveaux pic.twitter.com/YkaphiKiHW — Europe 1 (@Europe1) 9 mai 2017

8h : Manuel Valls ne craint pas l'exclusion par son parti

"Le PS va exclure un ancien Premier ministre, qui a toujours été loyal ?" lance-t-il. Reste à savoir si cette candidature a été validée par le parti En marche! C'est un sérieux pavé dans la mare pour le parti socialiste qui risque de se disloquer totalement avec cette annonce.

7h55 : "Je serai candidat de la majorité présidentielle" annonce Manuel Valls

Sur RTL, l'ancien Premier ministre annonce son ralliement à Emmanuel Macron. "Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République en marche" affirme-t-il.

"Je ne vis jamais avec des regrets, encore moins avec de l'amertume. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de sa majorité."

"Il a réussi son pari. Il a fait la bonne analyse, celle que je faisais déjà il y a quelques années. Il est parti d'un constat simple : les vieux partis sont en train de mourir."

7h45 : une rencontre secrète entre Macron et Hollande ?

Selon le Parisien, les deux hommes se sont retrouvés après la cérémonie du 8-Mai pour une "rencontre secrète" à L'Elysée dont rien n'a filtré.

7h35 : Estrosi veut reprendre la mairie de Nice

Christian Estrosi va démissionner de la présidence de la région PACA, dès la semaine prochaine, a-t-il annoncé. L'élu Républicain souhaite reprendre sa place de maire à Nice. Il aurait, selon France 2, refusé un poste de ministre, proposé par Emmanuel Macron.

7h30 : Emmanuel Macron rencontrera Donald Trump le 25 mai

La Maison blanche a indiqué que Donald Trump rencontrera Emmanuel Macron le 25 mai prochain, en marge d'un sommet de l'Otan à Bruxelles. "Le président Trump a fait part de son souhait de travailler étroitement avec le président élu Macron pour faire face à des défis communs et il a souligné la longue et solide tradition de coopération entre les États-Unis et son plus vieil allié, la France" a souligné l'administration américaine.