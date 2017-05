EN DIRECT - "Je serai candidat de la majorité présidentielle" annonce Manuel Valls

Emmanuel Macron a démissionné de la présidence d'En marche!

Ce mardi, il célèbre la journée de l'Europe

Son parti se met en ordre de bataille pour les législatives

Le parti Les Républicains réunit son bureau politique à 17h30

Manuel Valls va rejoindre "la majorité présidentielle"

-----------------------EN DIRECT---------------------------------

"Nous avons déjà arrêté sur la circonscription de M. Valls une candidate" affirme Delevoye

Mauvaise nouvelle pour Manuel Valls, la place semble déjà prise. "Nous avons déjà arrêté sur la circonscription de M. Valls une candidate" affirme Jean-Paul Delevoye sur BFMTV. "Si M. Valls décide de proposer [sa candidature], nous aurons à choisir si nous maintenons cette candidate ou pas".

10h05 : les règlements de comptes continuent au PS

"C'est trop simple, quand on quitte une formation, de dire qu'elle est morte pour s'essuyer les pieds dessus" juge le député Olivier Faure, après les propos de Manuel Valls et Didier Guillaume.

9h30 : "Le Parti socialiste est mort" affirme Didier Guillaume

"Le Parti socialiste est mort (...) quand on fait 5% ou 6% à l'élection présidentielle, le Parti socialiste, il y a eu un acte de décès (…) Je ne pense pas qu'il faille une plateforme pour les législatives" estime le patron des sénateurs PS et proche de Manuel Valls.

9h25 : Eric Ciotti a voté blanc

Interrogé sur RMC, le député LR affirme avoir voté blanc lors du second tour de la présidentielle.

9h10 : Estrosi reste à Nice

Grandes manœuvres : Christian Estrosi a appelé @EmmanuelMacron pour lui confirmer qu'il n'entrerait pas au gvt à ce stade. — Michaël Darmon (@DarmonMichael) 9 mai 2017

9h : "A ce stade, on a 500 candidats" annonce En Marche

Avant l'annonce du ralliement de Manuel Valls, Jean-Paul Delevoye en charge des investitures du mouvement, expliquait sur France 2 que 500 candidats sur 577 circonscriptions étaient trouvés.

8h55 : le ralliement de Manuel Valls passe mal au PS

J'espère pour la France que Brutus et Judas ne vont pas solliciter l'investiture en marche ! #Valls — Alexis Bachelay (@AlexisBachelay) 9 mai 2017

8h50 : Les Républicains adoucissent leur programme

François Baroin est revenu sur le programme des Républicains pour les législatives. "Nous proposerons une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu, il n'y aura pas d'augmentation de la TVA, nous poursuivrons l'effort de baisse des charges, mais pas de la même ampleur." Concernant la suppression des 500 000 fonctionnaires, le chiffre est maintenu mais "sur un temps plus long."

8h40 : En marche calme les ardeurs de Manuel Valls

"J'ai bcp de respect pour #Valls mais l'investiture n'est pas automatique. Il devra faire acte de candidature, comme moi." @bleuprovence — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 mai 2017

8h35 : face à Macron, quelle attitude pour la droite ?

"Si le président nommait un Premier ministre de droite, on aurait une occasion unique de faire peser nos idées malgré la défaite", souligne une proche d'Alain Juppé auprès d'Europe 1. Les Républicains organisent un bureau politique à 17h30.

8h30 : la sortie de Manuel Valls fait jaser à gauche

Bien sûr, il faut construire pour la gauche une force politique nouvelle. Dans la clarté des idées, dans l'honneur et...sans @manuelvalls. — Christian Paul (@christianpaul58) 9 mai 2017

8h25 : "La droite républicaine n'est pas cassée" assure Eric Woerth

"La droite et le centre ont plutôt bien tenu. Nous visons maintenant les législatives" assure l'ancien ministre du Travail. Et d'assurer : "La droite républicaine n'est pas cassée. Elle est en ordre de bataille pour les législatives."

8h10 : Valls, pas encore investi

Sur Europe 1, le porte-parole d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, souligne que Manuel Valls n'est pas investi par En marche. "Il aurait du déposer sa candidature comme chacun car la règle est la même pour tous. Si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En marche ! Il lui reste 24 heures. La procédure est la même pour tout le monde. Ancien Premier ministre compris."

Législatives : Manuel Valls va briguer l'investiture "La République en marche" "Je ne crois pas qu'il ait déposé sa candidature" @bgriveaux pic.twitter.com/YkaphiKiHW — Europe 1 (@Europe1) 9 mai 2017

8h : Manuel Valls ne craint pas l'exclusion par son parti

"Le PS va exclure un ancien Premier ministre, qui a toujours été loyal ?" lance-t-il. Reste à savoir si cette candidature a été validée par le parti En marche! C'est un sérieux pavé dans la mare pour le parti socialiste qui risque de se disloquer totalement avec cette annonce.

7h55 : "Je serai candidat de la majorité présidentielle" annonce Manuel Valls

Sur RTL, l'ancien Premier ministre annonce son ralliement à Emmanuel Macron. "Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République en marche" affirme-t-il.

"Je ne vis jamais avec des regrets, encore moins avec de l'amertume. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de sa majorité."

"Il a réussi son pari. Il a fait la bonne analyse, celle que je faisais déjà il y a quelques années. Il est parti d'un constat simple : les vieux partis sont en train de mourir."

7h45 : une rencontre secrète entre Macron et Hollande ?

Selon le Parisien, les deux hommes se sont retrouvés après la cérémonie du 8-Mai pour une "rencontre secrète" à L'Elysée dont rien n'a filtré.

7h35 : Estrosi veut reprendre la mairie de Nice

Christian Estrosi va démissionner de la présidence de la région PACA, dès la semaine prochaine, a-t-il annoncé. L'élu Républicain souhaite reprendre sa place de maire à Nice. Il aurait, selon France 2, refusé un poste de ministre, proposé par Emmanuel Macron.

7h30 : Emmanuel Macron rencontrera Donald Trump le 25 mai

La Maison blanche a indiqué que Donald Trump rencontrera Emmanuel Macron le 25 mai prochain, en marge d'un sommet de l'Otan à Bruxelles. "Le président Trump a fait part de son souhait de travailler étroitement avec le président élu Macron pour faire face à des défis communs et il a souligné la longue et solide tradition de coopération entre les États-Unis et son plus vieil allié, la France" a souligné l'administration américaine.