EN DIRECT : Les sarkozystes pressent François Fillon de choisir son "successeur"

Alain Juppé a annoncé qu'il ne sera pas candidat

Sarkozy propose une réunion avec Fillon et Juppé, qui devrait avoir lieu ce mardi ou ce mercredi

Un comité politique exceptionnel est prévu dans la soirée chez Les Républicains

François Fillon veut toujours aller jusqu'au bout

>>> À lire aussi : L'effet Trocadéro : 55% des sympathisants LR souhaitent que François Fillon maintienne sa candidature et 67% d'entre eux pensent que ceux qui ont quitté sa campagne l'ont fait pour privilégier leur intérêt personnel

16h30 : la rencontre Fillon-Juppé-Sarkozy prévue mercredi

Initialement prévue mardi, la rencontre entre François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy pourrait finalement avoir lieu mercredi, selon les informations du Monde.

16h : Eric Ciotti réagit

Je ne me retrouve en rien dans le compte rendu qui est fait de la reunion des Sarkozystes . Jamais le départ de F Fillon n'a été réclamé. — Eric Ciotti (@ECiotti) 6 mars 2017

15h50 : Baroin, la solution des sarkozystes

"Les sarkozystes ne voulaient pas de Juppé. Il fallait déjà qu'il dise non. Maintenant ils travaillent pr solution Baroin" confirme un LR — Renaud Pila (@renaudpila) 6 mars 2017

15h00 : Lagarde: "Nous sommes une majorité à continuer à vouloir un accord avec LR

Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a affirmé lundi à l'AFP qu'il fallait que le parti Les Républicains "change de candidat pour avoir une chance de gagner" car François Fillon ne "rassemble plus personne". "Nous sommes une majorité à continuer à vouloir un accord avec LR", indique-t-il. Mais il y a une condition : "Il faut que LR change de candidat pour avoir une chance de gagner".

14h20 : Les sarkozystes demandent à Fillon de choisir son "successeur"

Réunis autour de Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil, Laurent Wauquiez, Eric Woerth, Luc Chatel, Brice Hortefeux, Christian Estrosi, François Baroin, Christian Jacob se sont inquiétés de la crise que traverse la droite. "La question est de savoir si François Fillon est toujours en capacité de gagner la présidentielle. C'est à lui de répondre en son âme et conscience", explique un des participants à la sortie de la réunion. "Mais on ne peut pas laisser la voiture aller dans le mur en klaxonnant et en sifflant !", s'inquiète un élu LR présent à cet entretien. "C'est à François Fillon de décider et à lui seul. Une dernière fois, nous voulons lui poser la question : veut-il se maintenir ? Il peut très bien désigner quelqu'un d'autre." Cependant, François Fillon a bien indiqué hier soir sur France 2 qu'il ira jusqu'au bout. "C'est exact. Mais on doit tout faire pour montrer à nos électeurs qu'on aura essayé". "La situation est très difficile mais seul François Fillon a les clés", déclarent les sarkozystes. "Soit il continue et il le fait en rassemblant, en nommant par exemple François Baroin premier ministre et Laurent Wauquiez à la tête du parti. Soit c’est trop compliqué et il est au centre de la décision pour choisir son successeur", insistent plusieurs élus sarkozystes. "Les sarkozystes ne sont pas dans l’idée de faire un sale coup", tranchent certains.

12h46 : Juppé, Fillon et Sarkozy se retrouveraient demain

Selon un journaliste du Figaro, Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy devrait se retrouver demain rue de Miromesnil, à Paris. Le principe d'une réunion à trois en passe d'être acté. Juppé, Fillon et Sarkozy pourraient se retrouver demain rue de Miromesnil — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) 6 mars 2017

12h34 : Sébastien Huyghe : "ça se joue entre Baroin et Bertrand"

Le député sarkozyste du Nord Sébastien Huyghe (LR) en appelle toujours à un changement de candidat malgré l'annonce d’Alain Juppé qu'il ne présentera pas à la présidentielle, rapporte 20 Minutes. Pour lui, un "changement de génération" est nécessaire."Pour moi, cela se joue clairement entre François Baroin et Xavier Bertrand. Je pense que François Baroin a pour lui le fait qu'il était déjà préparé pour être le futur premier ministre [pour Nicolas Sarkozy]", assure-t-il.

12h20 : Le niet d'Alain Juppé : les réactions de la droite sur Twitter

Dominique Bussereau, qui la veille avait déploré une "pénible fin de campagne", se dit "très triste pour la France" après la déclaration d'Alain Juppé : "Je respecte et comprend sa décision, malgré ses très lourdes conséquences".

Franck Riester, qui soutenait Bruno Le Maire à la primaire, a écrit de son côté : "Alain Juppé vient de faire preuve d'une grande dignité et a démontré, une fois encore, son sens de l'intérêt général. Quelle leçon !".

Le député Damien Abad, soutien de François Fillon, note que ce renoncement définitif d'Alain Juppé montre qu'il n'y a pas de plan B.

11h45 : Eric Ciotti confiant après le rassemblement au Trocadéro

À son arrivée au QG de François Fillon ce lundi, Éric Ciotti s’est dit "confiant" quant à la suite de la campagne du candidat de la droite. Le député Les Républicains a également rappelé "l’immense succès du rassemblement populaire de soutien à François Fillon, au Trocadéro". "Il faut aujourd’hui construire dans l’unité et reconstruire autour de la candidature de François Fillon", a-t-il ajouté.

Eric Ciotti est "confiant" après "l’immense... par BFMTV

11h15 : Aurélie remercie Alain Juppé pour "une leçon"

Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon et ancienne ministre de la Culture, a salué les propos du maire de Bordeaux. "La déclaration @alainjuppe est d'une grande dignité et d'une triste lucidité. Merci à lui de rehausser l'image du débat politique. Une leçon", écrit-elle sur son compte Twitter.

11h10 : L'ex directeur de campagne d'Alain Juppé évoque une "triste fierté"

"Triste fierté", a immédiatement commenté sur Twitter Gilles Boyer, l'ex-directeur de campagne d'Alain Juppé.

11h00 : Georges Fenech propose François Baroin

Après le renoncement d'Alain Juppé, sur BFMTV Georges Fenech propose le nom de François Baroin pour prendre la relève et parle de "prise d'otage" de la part de François Fillon.

10h30 : Alain Juppé : "Je ne serai pas candidat"

Ce lundi 6 mars, Alain Juppé a organisé une conférence de presse pour mettre les points sur les "i", quant à sa potentielle candidature à l'élection présidentielle. "La droite et le centre... Quel gâchis", a déclaré Alain Juppé, en déplorant l'"impasse" dans laquelle François Fillon s'est enfermé, après l'affaire dit du "Penelopegate", alors que la primaire de la droite lui avait ouvert "un boulevard". Après cette introduction, il a annoncé : "Je ne serai pas candidat à la présidence de la République". "Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement", a-t-il ajouté. "Pour moi, il est trop tard", a jugé l'ancien Premier ministre, qui a souligné le désir de renouvellement de la classe politique souhaité par de nombreux électeurs. "Je n'incarne pas le renouvellement souhaité par les Français", a conclu le maire de Bordeaux.