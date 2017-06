EN DIRECT : Richard Ferrand quitte le gouvernement pour prendre la tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale

A l'occasion de la nouvelle édition du salon du Bourget, qui commence ce lundi, les Etats-Unis et la Russie vont se voir confrontés à la concurrence brésilienne sur le marché des avions de transport tactiques. Une première depuis de nombreuses années.

En Marche triomphe ce soir, même si ce triomphe est plus limité qu'attendu. Voici quelques bonnes raisons de s'en réjouir. Surtout quand on n'a pas voté Macron aux présidentielles.

Avant d’évoquer le cours de bourse, il faut s’arrêter sur le développement de l’entreprise, son marché et ses perspectives…les « marchés » ont souvent la réputation d’être déconnectés de la réalité mais dans le cas de LVMH, les résultats tangibles de l’entreprise leur ont donné raison.

En découvrant les résultats de ce deuxième tour des législatives, on ne peut s'empêcher de penser qu'avant de clore ce long cycle électoral à rebondissements multiples, les électeurs ont voulu s'en offrir un petit dernier avant "la fermeture": ils ont corrigé leur vote du premier tour, afin d'apporter un rééquilibrage à la composition annoncée de l'Assemblée Nationale, et d'atténuer le score de LRM .

Un homme ou une femme qui saura murmurer à l’oreille de nos chevaux de course, maintenus depuis 30 ans dans l’étable...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Climat: vers plus de vagues de chaleur meurtrières, surtout dans les zones tropicales

Crise du Golfe: le Qatar et ses adversaires campent sur leurs positions

20h12 Brexit: May va faire une offre aux 27 sur les droits des citoyens (AFP)

Centrafrique: accord entre le gouvernement et les groupes armés

Mossoul : un journaliste irakien tué et trois journalistes français blessés

Très critique contre son parti depuis la présidentielle, Jean-François Copé martèle qu'il faut tout revoir à droite. "Nous avons perdu la présidentielle qui était réputée imperdable" explique-t-il sur France Info. "Et nous nous sommes retrouvés dans cette situation folle où la droite a été balayée par les Français (…) La droite doit faire un inventaire des raisons de sa défaite, de son organisation, de ses idées, de son leadership. L’erreur serait de commencer une nouvelle élection interne où ce sera l’électorat le plus radicalisé qui voudra voter."

"Nous espérons former un groupe à l'Assemblée avec des indépendants", annonce Louis Aliot sur RTL. Elu député, tout comme Marine Le Pen, il doit désormais convaincre 7 indépendants pour créer ce fameux groupe.

"Quand on est face à une défaite historique on ne commence pas à vouloir régler des petits comptes, couper des têtes" a-t-il par ailleurs précisé, alors que le PS n'a jamais été aussi faible.

"Les socialistes seront constructifs et vigilants. Je regarderai ce qui va dans le sens qui me paraît juste" souligne Stéphane Le Foll. L'ancien porte-parole fait partie des rares anciens ministres à avoir obtenu leur réélection.

Sur RTL, le porte-parole du gouvernement a salué "une majorité claire, nette, que l’on veut efficace. Et maintenant au boulot. Il y a peut-être eu un défaut de mobilisation de notre camp, mais le résultat est extrêmement positif. Mais ce résultat nous oblige. La vraie victoire sera dans cinq ans si les choses ont vraiment bougé."

Merci à ceux qui ont permis mon élection.Il n'y a eu aucune irrégularité.Il faut accepter le verdict des urnes et respecter la démocratie

"Ce doit être un débat de fond, sur notre ligne, sur nos méthodes de travail, sur notre faculté à attirer les Français à s'intéresser à la politique et surtout aux idées qui sont les nôtres et à notre projet" estime-t-il.

"Les échecs successifs que nous avons connus, l'éloignement qui est le nôtre par rapport aux Français, méritent que l'on aille un petit peu plus loin pour essayer de comprendre et apporter une réponse" a souligné Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, sur Europe 1. Dès mercredi, il proposera "un calendrier" pour choisir un nouveau leader "d'ici la fin de l'année."

"J'ai pris trois engagements auprès des électeurs, que je m'appliquerai à moi-même : me payer au Smic, avoir un mandat révocable si 25% de mes administrés le souhaitent, et ferai gérer mes réserves parlementaires par un jury populaire tiré au sort."

"La discipline de groupe, c'est pas pour moi. On n'a pas besoin de discipline quand on est d'accord sur l'essentiel" estime le journaliste, élu dans la Somme sous l'étiquette France insoumise.

Alors que Thierry Solère faisait partie notamment partie de la shortlist pour le perchoir, la place devrait finalement revenir à un membre de LREM. "La République en marche! ayant une majorité claire, absolue, en particulier avec le MoDem, il est souhaitable que ça puisse être quelqu'un issu de La République en Marche!", estime Benjamin Griveaux, député de la 5ème circonscription de Paris sur Europe 1. "Il faut quelqu'un qui ait un peu d'expérience parlementaire et dont l'autorité soit naturelle. […] Une femme peut parfaitement remplir ce rôle."

"Même les journalistes ont été exclus de ce recomptage, nous on souhaite être présents à ce recomptage, ils nous l'ont refusé, ils l'ont refusé aux journalistes", a pesté sur LCI Farida Amrani, candidate de La France insoumise dans la 1re circonscription de l'Essonne face à Manuel Valls. Elle annonce qu'elle allait recompter les voix, dès ce matin.

J'invite chacun à respecter la démocratie et le choix des électeurs.Je ne laisserai pas passer la moindre mise en cause de mon élection

Il n'y a aucune base à la contestation de mon élection et à sa régularité.Je serai aujourd'hui à l' @AssembleeNat et j'y siégerai dès le 27.

Après les insultes et la haine,si visible hier soir à @VilledEvry ,c'est désormais la mise en cause de mon élection.Toujours la même méthode

"Je ne perds pas de vue cet objectif de pouvoir, au cours des prochains mois, constituer un groupe à l'Assemblée nationale qui puisse être un groupe où nous nous entendions sur deux, trois lignes principales, tout en conservant chacun notre indépendance et sa spécificité" explique la patronne du FN lors d'une conférence de presse.

Habib remercie le Créateur qui l'a fait élire.. Bras d'honneur à la laïcité et aux autres pays de la 8eme circonscription https://t.co/NMueZBaTtE

Elu dans 8e circonscription des Français de l’étranger, l'UDI Meyer Habib a déclenché la polémique en remerciant "le Tout-puissant." Il a aussi évoqué Israël, qui fait partie de sa circonscription omettant de citer les 7 autres pays qu'il encadre : Chypre, la Grèce, l’Italie, Malte, Saint-Marin, le Vatican et la Turquie.

18h45 : Au terme d'une entrevue avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kholer, puis avec le président Macron, ce lundi après-midi, Richard Ferrand a été sollicité pour prendre la présidence du groupe LREM à l’Assemblée nationale, et devra donc renoncer au ministère de la Cohésion des territoires.

