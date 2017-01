EN DIRECT : Les réactions à l'élection de Benoît Hamon

Benoît Hamon a été largement élu avec 58.87% des voix contre 41.13 pour Manuel Valls

Plus de deux millions de personnes se sont déplacées pour voter

Les deux compétiteurs se sont brièvement serré la main face aux médias rue de Solférino.



8h24 : Jean-Pierre Raffarin

Jean-Pierre Raffarin est intervenu sur les ondes d'Europe 1 face à Fabien Namias pour défendre la candidature de François Fillon et en a profité pour, lui aussi, tacler la gauche : "Aujourd'hui la situation est extrêmement grave on a jamais vu autant de tension (dans le monde), François Fillon est une réponse de courage, d'autorité face à cela la gauche me parait divisée, dispersée et aura du mal à rassembler".

8h15 : Jérôme Chartier sur France 2

Ce matin, sur le plateau de "Télématin" sur France 2, Jérôme Chartier conseiller spécial du candidat LR a défendu la candidature de François Fillon et en a profité pour critiquer le résultat de la primaire de la gauche en préférant y voir "la preuve d'une gauche irréconscilliable".

8h02 : Un ralliement qui commence plutôt mal

Plusieurs députés socialistes ont annoncé le ralliement avec… Emmanuel Macron. C'est le cas de Alain Calmette, député du Cantal et vallsiste convaincu. Dans un communiqué diffusé sur Twitter, le député a déclaré qu'il lui était "impossible d'apporter son soutien au vainqueur de la primaire". "Macrono-vallsiste", comme j'aime à me définir, je suis resté fidèle jusqu'au bout à l'homme d'Etat qu'est Manuel Valls".

"Pour moi, qui ai vécu de près la stratégie de destruction systématique des frondeurs, soutenir le plus emblématique d'entre eux est au-dessus de mes forces".

Reste à savoir combien vont prendre exemple.

7h51 : Pas de rassemblement du côté du Front de Gauche

Alexis Corbière porte-parole de Jean-Luc Mélenchon exclue tout ralliement à Benoît Hamon ce matin sur RMC : "Benoît Hamon candidat du rassemblement, ça va d'abord être celui de la division au sein du PS !"

7h40 : Un lourd silence

François Hollande a uniquement réagit sur Twitter à... La victoire de l'équipe de France de Handball. i le silence perdure dans les jours à venir, serait-ce un soutien implicite à Emmanuel Macron ?

7h30 : Rassemblement

Benoît Hamon a offert le rassemblement à Yannick Jadot EELV) et Jean-Luc Mélenchon (FDG). Mais à trois mois de l'élection difficile d'imaginer un rassemblement.