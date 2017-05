EN DIRECT - La passation de pouvoir aura lieu dimanche, annonce Hollande

Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,1% des voix

L'ancien ministre veut désormais rassembler autour d'une majorité parlementaire

La passation de pouvoir aura lieu dimanche, annonce Hollande

Les élections législatives auront lieu dans 6 semaines

------------------------------EN DIRECT------------------------------------------

11h50 : "Je ne veux pas capter Emmanuel Macron"

"Je ne veux pas capter Emmanuel Macron, ce sont les Français qui l'ont choisi" assure François Hollande. C’est vrai qu’il m’a suivi pendant de longues années, mais après il s’est émancipé, il a voulu proposer un projet aux Français.

C’est à lui maintenant fort de l’expérience qu’il a acquis auprès de moi de continuer sa marche. je lui adresse tous mes vœux de réussite."

11h45 : la passation aura lieu dimanche, annonce Hollande

11h40 : le Chant des partisans

Hollande et Macron écoutent ensemble le "Chant des partisans" devant la flamme du Soldat inconnu pic.twitter.com/vj6oeysmYX — BFMTV (@BFMTV) 8 mai 2017

11h20 : signature du livre d'or

11h10 : Macron et Hollande, côte à côte

Le nouveau président assiste à la cérémonie aux côtés de François Hollande.



Capture France2

10h50 : Emmanuel Macron vient d'arriver sur les Champs-Elysées

Le président élu va participer aux commémorations du 8-Mai, aux côtés de François Hollande.

10h20 : les résultats définitifs sont connus

Emmanuel Macron 66,1 % (20 753 704 voix)

Marine Le Pen 33,9% (10 643 937 voix)

L'abstention s'élève à 25,44%. 3, 01 millions de bulletins blancs et 1, 06 million de bulletins nuls ont été comptabilisés.

10h15 : Jean-Paul Delevoye voit un "fidèle" pour être Premier ministre

10h05 : "entrer dans l'opposition (…) n'est pas sérieux" juge Le Foll

Sur France Inter, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll estime que la gauche doit désormais discuter avec Emmanuel Macron. Quant à ceux du PS qui veulent "entrer dans l'opposition", le ministre est clair : "je considère que ce n’est pas sérieux (…) Personne ne pourra faire autrement que prendre en compte ce qui’ s’est passé hier soir."

9h50 : "Je ne crois pas à un vote par défaut" explique Bayrou

Macron élu : "Je ne crois pas à un vote par défaut. J'étais au Louvre, des gens avaient les larmes aux yeux sur l'hymne européen" dit Bayrou pic.twitter.com/RfhX9R4bQQ — franceinfo (@franceinfo) 8 mai 2017

9h45 : "Si Emmanuel Macron choisit un premier ministre de droite…" évoque Jean-Pierre Raffarin

"Si Emmanuel Macron choisit un premier ministre de droite cela accélérera la nécessaire refondation du pays" assure Jean-Pierre Raffarin sur France 2 qui explique néanmoins que "la refondation du parti Les Républicains est indispensable après les législatives."

9h40 : raz-de-marée de Macron à Paris

Le candidat d'En Marche a remporté 89,68% des voix à Paris, son meilleur score. De son côté, Marine Le Pen réalise son meilleur score dans l'Aine avec 52,91% des voix.

9h32 : "Il y aura sans doute un changement de nom" évoque Nicolas Bay

DIRECT : "Il y aura sans doute un changement de nom, il y aura peut-être un renouvellement de l'organisation" au FN https://t.co/qRh8IGeKIv pic.twitter.com/O3JqClhPcK — France Bleu (@francebleu) 8 mai 2017

9h30 : les coulisses de l'entrée d'Emmanuel Macron

9h26 : Christian Estrosi veut une famille politique "rassemblée"

"Le premier mot dans ma famille politique, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, ça doit être "rassemblement", ça ne devrait pas être "exclusion". Si on part sur le mot "exclusion" plutôt que sur le mot rassemblement, c'est la radicalisation pour les législatives telle que nous l'avons eue pour la présidentielle, et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous avez l'échec assuré" explique Christian Estrosi sur Cnews.

9h25 : la victoire de Macron avec une carte

#Presidentielle2017 Les résultats du 2nd tour en anamorphose [surface proportionnelle au nombre de personnes inscrite sur les listes] #AFP pic.twitter.com/giEGbMyWAJ — Agence France-Presse (@afpfr) 8 mai 2017

9h20 : Vers une transformation du FN

"Il est temps, oui, de mettre en place une nouvelle force politique. Marine Le Pen a indiqué hier vouloir rendre le parti plus moderne plus rassembleur. Il faut passer par un congrès pour formellement changer", explique le vice-président du FN Florian Philippot sur RTL.

9h15 : les félicitations de Donald Trump

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 mai 2017

9h10 : Ségolène Royal encense Macron

"Macron est extrêmement jeune, un président de moins de 40 ans, c’est quand même un signe formidable de confiance dans la nouvelle génération, il incarne aussi l’entreprise, la créativité" s'enthousiasme Ségolène Royal qui lui souhaite une "majorité parlementaire." En fera-t-elle partie ? "Le moment n'est pas venu de répondre à des questions personnelles", assure-t-elle sur France 2.

9h : "Je pourrais travailler dans une majorité de gouvernement" assure Bruno Le Maire

Toujours sur RTL, Bruno Le Maire n'a pas caché son envie de travailler avec Emmanuel Macron. "En homme de droite, je dis qu’il y a une porte, une chance qui s’ouvre pour un quinquennat utile. Je dis "saisissons là". (...) Oui, je l’ai déjà dit, je pourrais travailler dans une majorité de gouvernement. (...). Ça dépendra des gestes qu'Emmnanuel Macron fera, ou ne fera pas, sur la sécurité, la montée de l’islamisme radical dans notre pays" a-t-il expliqué.

8h45 : Un Premier ministre nommé "après le 14 mai"

Richard Ferrant, un des plus proches soutiens d'Emmanuel Macron, a souligné sur RTL que le Premier ministre sera nommé après la passation de pouvoir qui aura lieu le weekend du 14 mai et n'exclut pas que soit nommé un homme de droite. "Ce qui est certain, c'est que la recomposition de la vie politique est devenue une nécessité désirée par les Françaises et les Français. L’idée, c’est que ceux qui viennent d’horizons différents qui sont d'accord sur les grands chantiers et partagent les mêmes valeurs se retrouvent pour aller de l’avant" a-t-il expliqué.