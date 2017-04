EN DIRECT - Marine Le Pen : "Merci, François Hollande"

Emmanuel Macron (24,01%) et Marine Le Pen (21,30%) seront au second tour de l'élection présidentielle

François Hollande a annoncé qu’il voterait Emmanuel Macron

Marine Le Pen s’est mise en congé de la présidence du Front national

François Fillon a affirmé n’avoir "plus la légitimité pour mener" le "combat" des législatives

12h18 : Emmanuel Macron toujours devant Marine Le Pen, selon un dernier sondage

Selon un sondage OpinionWay-Orpi pour Les Echos et Radio Classique, le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron devancerait la candidate du Front national, Marine Le Pen lors du second tour.

Il récolterait 61% des voix contre 39% à son adversaire. Par ailleurs, 71% des personnes interrogées estiment que la campagne est de "mauvaise qualité".

11h26 : Marine Le Pen : "Merci, François Hollande"

Interrogé ce matin à Rungis sur le soutien du chef de l'Etat envers Emmanuel Macron, Marine Le Pen a ironisé : "Merci François Hollande, je ne peux plus l'appeler "Monsieur le Président" parce qu'il ne se comporte pas comme un président. Il n'est pas le président de tous les Français dans cette séquence. Merci de donner la preuve que c'est bien la continuation de la politique que vous avez menée. Cette politique catastrophique, dramatique dont les Français ne veulent plus".

11h00 : L'hommage national au policier tué aux Champs-Elysée a débuté

François Hollande préside actuellement à la préfecture de police de Paris un hommage national à Xavier Jugelé, le policier tué jeudi 20 avril, lors de l'attentat sur les Champs-Elysées. Sont également présents les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ainsi que l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy.

10h12 : Nicolas Sarkozy serait "atterré" par la défaite de la droite

"La droite a failli, nous n’avons pas parlé à tous les Français dans cette campagne", aurait déclaré l'ancien chef de l'Etat à ses proches, selon un article du Parisien.

9h51 : Bruno le Maire va voter pour Emmanuel Macron

Au micro de BFMTV, le député de l’Eure a estimé qu’il peut gouverner la France. "Je voterai pour Emmanuel Macron" le 7 mai prochain au second de l'élection présidentielle. Avoir l'extrême droite au pouvoir serait le reniement de ce qu'est la France en tant que nation et République. Bien sûr que j'ai des divergences avec son programme. Il est républicain, il peut gouverner la France".

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 25 avril 2017

9h32 : Henri Guaino - "Personne ne me fera voter pour Emmanuel Macron"

Henri Guaino s'est voulu très clair. "Jamais personne ne me fera voter pour Emmanuel Macron" a affirmé le député Les Républicains des Yvelines sur LCI. "Je suis en désaccord avec tout, je me bats depuis des années en politique contre ce qu'ilincarne, contre ce qu'il représente, contre ce qu'il fait".

9h16 : Cambadélis évoque un Macron "à côté de la plaque" le soir du premier tour

Sur RTL, Jean-Christophe Cambadélis a estimé qu'Emmanuel Macron avait manqué de "gravité" dans son discours le soir du premier tour et qui a considéré "à tort que c'était fait". Ce soir-là, "il a mis à côté de la plaque", a estimé le premier secrétaire du PS. "Il était satisfait, il pensait à tort que c'était fait, ce n'est pas fait. Y compris pour Emmanuel Macron, que Marine Le Pen soit en-deçà ou au-delà de 40%, c'est un élément d'importance pour l'ensemble de son quinquennat".

9h05 : Brice Hortefeux : "La primaire, première et dernière. C'est mon opinion !"

Alors que la droite ne sera pas présente au second tour de l’élection présidentielle pour la première fois depuis la création de la Ve République, Brice Hortefeux a critiqué le système des primaires. "François Fillon a dit que cette défaite était la sienne, qu’il la prenait sur ses épaules", a-t-il précisé au micro d’Europe 1. "François Fillon, fort de la légitimité de sa primaire, a décidé de persévérer. La primaire, première et dernière. C'est mon opinion ! "Comment persévérer dans un système qui aboutit à ce que les deux candidats qui se sont pliés à l’exercice de la primaire soient éliminés dès le premier tour, et que les deux candidats qui s’en sont totalement exonérés soient, aujourd’hui, les gagnants du premier tour ?"

8h25 : Jean-Marie Le Pen est "fier de sa fille"

"J’ai voté pour elle et je revoterai pour elle au second tour" a-t-il affirmé à France Inter. L'ancien président du Front national a tout de même disillé quelques critiques. "J’aurais fait une campagne à la Trump, très agressive", a-t-il jugé. "Je pensais qu’il y avait des problèmes plus clivants comme l’immigration massive, la sécurité ou le chômage que le problème européen. Je pense qu’elle a fait une bonne campagne, je regrette qu’il n’y ait pas eu autour d’elle une activité militante suffisante".

7h48 : les grands quotidiens français soulignent les fractures du pays

Le Monde et La Croix évoquent les plusieurs visages de la France élecorale. Atlantico a aussi analysé cette tendance.

Le Parisien et Libération indiquent, quant à eux, que le sedonc tour entre Emmanuel macron et Marine Le Pen n'est "pas encore joué".

7h37 : Donald Trump demande des informations sur l'élection

Le président des Etats-Unis a posé des questions à l'ambassadeur français à l'ONU, lors d'une visite de ce dernier à la Maison-Blanche. "Lors d'un aparté avec le président Trump, celui-ci m'a interrogé sur les élections en France. Je lui ai fait un point de situation en mettant les choses en perspective", a précisé François Delattre.

7h25 : Les deux finalistes assisteront aujourd’hui à l’hommage au policier tué sur les Champs-Elysées

Un hommage sera rendu dans la cour de la préfecture de police à partir de 11 heures, à Xavier Jugelé, le policier tué jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Elysées. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont répondu favorablement à l'invitation de François Hollande et seront tous les deux présents.