EN DIRECT - Manchester : l'Etat islamique a revendiqué l'attaque

22 personnes ont été tuées (dont des enfants) et 59 blessées lundi soir à la fin d'un concert d'Ariana Grande à Manchester.

Les témoins disent avoir entendus deux explosions vers 22h30 (23h30 heure de Paris).

La police britannique considère qu'il s'agit "jusqu'à preuve du contraire d'un incident terroriste".

Theresa May présidera une réunion d'urgence du gouvernement ce matin.

En France, la sécurité des événements culturels et sportifs sera renforcée.

Un homme de 23 ans a été arrêté dans le cadre de l'enquête

13h50 : l'Etat islamique a revendiqué l'attentat Par le biais de son organe de communication, Amaq, l'Etat islamique a revendiqué l'attentat. L'organisation terroriste a évoqué "un soldat du califat" qui "a posé des charges explosives", selon le journaliste de France 24 et spécialiste du djihadisme, Wassim Nasr.

13h00 : Un homme de 23 ans arrêté Un homme de 23 ans a été arrêté dans le cadre de l'enquête, a indiqué la police.

12h45 : La police pense avoir identifié le kamikaze de Manchester, selon Theresa May La Première ministre britannique s'est exprimée devant le 10 Downing Street et a annoncé que la police pense pense "connaître l'identité du terroriste". "Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à 22h30 hier soir, la police a reçu un appel qui déclarait une explosion près de la gare Victoria. Nous savons qu'un terroriste isolé a fait exploser une bombe pour tuer le plus grand nombre de personnes. C'est une attaque d'une lâcheté absolument innommable", a-t-elle annoncé. "Nous ne comprenons pas comment on peut être aussi tordu et malade pour perpétrer de telles attaques contre des enfants. Nous essaierons de tout faire pour traduire en justice les responsables de cette attaque", a-t-elle ajouté. "Nous pensons connaître l'identité du terroriste mais nous ne pouvons pas communiquer son nom à ce stade de l'enquête. 400 personnes ont participé aux opérations de sauvetage cette nuit. L'enquête de police bénéficie d'un grand nombre de ressources. Si vous avez des informations, adressez-vous à la police de Manchester. Je vais rencontrer le maire de Manchester et le responsable de la police. Nous avons vu le pire et le meilleur hier soir : la lâcheté de l'assaillant et la bravoure des forces de police. Nous devons conserver à l'esprit les images d'hommes et de femmes qui se sont précipités aux secours des victimes. Nous allons vivre des jours et des semaines difficiles et nous pensons à la population de Manchester. Le terrorisme ne gagnera jamais. Notre pays, notre mode de vie, nos valeurs prévaudront toujours", a-t-elle aussi déclaré.

11h50 : La police de Manchester demande le public à éviter le centre-ville

Dans un tweet, la police de Manchester a de nouveau invité le public à éviter le centre-ville alors que les autorités travaillent sur la scène de l'attentat.

Please avoid Manchester city centre as emergency services still working at the scene of last night’s incident at Manchester Arena

— G M Police (@gmpolice) 23 mai 2017 11h30 : Frederica Mogherini : "La peur ne prévaudra pas"

La haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Sécurité, Frederica Mogherini, a également réagi sur Twitter. "La peur ne prévaudra pas. Les jeunes européens continueront tous ensemble de profiter de leur amour pour la vie, la liberté et la joie", a-t-elle annoncé dans un message vidéo.

11h15 : Gérard Collomb assure la sécurité des événements culturels et sportifs sera renforcée

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est exprimé ce matin après une réunion des services de sécurité et de renseignement. "J'ai réuni à nouveau ce matin les responsables des services de sécurité et de renseignement pour faire le point sur la situation. Nous avons donné un certain nombre de consignes aux organisateurs d'événements sportifs et culturels, de manière à ce que la sécurité de nos concitoyens soit assurée. Une circulaire va être envoyée aux préfets. Partout nos forces de sécurité sont mobilisées sur le territoire. C'est une fois de plus la jeunesse, notre mode de vie, notre culture qui ont été attaqués. Nous ne céderons jamais devant le terrorisme. Je vais faire le point avec le président de la République et le premier ministre sur la situation. Je veux dire à nos concitoyens que tout est mis en place pour assurer leur sécurité", a-t-il déclaré.

10h40 : Donald Trump condamne les "losers malfaisants"

Le président des États-Unis, Donald Trump, en voyage en Israël, a condamné l'attaque de Manchester perpétrée par des "losers malfaisants". Depuis Bethléem, Donald Trump a exprimé ses "profondes condoléances".

10h30 : Benyamin Nétanyahou réagit

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a condamné aujourd'hui "avec force" l'attentat qui a frappé Manchester. "Le gouvernement israélien condamne avec force le terrible attentat terroriste perpétré cette nuit à Manchester", a déclaré M. Nétanyahou dans un communiqué. "J'adresse mes condoléances aux familles de ceux qui ont été assassinés et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il dit. "Le terrorisme est une menace mondiale et les pays civilisés doivent agir ensemble pour en venir à bout, où qu'il sévisse", selon lui.

10h00 : Gérard Collomb réunit les responsables des services de sécurité et de renseignement

Gérard Collomb réunit ce matin les responsables des services de sécurité et de renseignement pour "faire un point sur la situation britannique" ainsi que sur "l'état de la menace sur le territoire national". Le ministre de l'Intérieur rendrait ensuite compte au Premier ministre Edouard Philippe et au président Emmanuel Macron. Il doit également s'entretenir avec ses homologues allemands et britanniques, Thomas de Maizière et Amber Rudd, pour aborder notamment les questions de "coopération sur les questions migratoires" et de "lutte contre le terrorisme".

09h55 : Manuel Valls et François Fillon réagissent

"C'est notre civilisation, notre mode de vie, notre jeunesse qui ont une fois de plus été visés par les terroristes", a dénoncé l'ancien Premier ministre dans un tweet.

François Fillon a également adressé son soutien aux Britanniques sur Twitter. "Amitié et compassion pour nos frères britanniques. 'We shall never surrender.' #Manchester", a-t-il écrit ce matin.

09h45 : François Hollande a adressé un message aux Britanniques

L'ex-président de la République a publié sur Twitter un message de soutien aux victimes de l'attentat de Manchester et au peuple britannique. "Ces lâches ont visé la jeunesse, symbole de notre liberté", a dénoncé François Hollande.

09h40 : Poutine a "fermement condamné ce crime cynique"

Le président russe, Vladimir Poutine, a "fermement condamné ce crime cynique" et s'est dit prêt à développer "la lutte antiterroriste" avec Londres après l'attentat "inhumain" de Manchester. Le chef de l'État russe "a exprimé ses sincères condoléances" à la première ministre britannique Theresa May, selon un communiqué du Kremlin.

09h30 : Angela Merkel dénonce "des actes inhumains"

La chancelière allemande, Angela Merkel, a exprimé sa "tristesse" dans un communiqué. "L'Allemagne est aux côtés" des Britanniques, a-t-elle déclaré. "Cette attaque terroriste présumée ne fera que renforcer notre détermination à travailler avec nos amis britanniques contre ceux qui commettent des actes aussi inhumains", a ajouté Angela Merkel.

09h20 : Xi Jinping, a exprimé ses "sincères condoléances" à Elisabeth II

Le président chinois, Xi Jinping, a exprimé ses "sincères condoléances" à Elisabeth II, selon la chaîne de télévision chinoise CCTV. "Le peuple chinois soutient le peuple britannique dans ce moment difficile", aurait-il écrit.

09h00 : Jean-Yves Le Drian : "Le Royaume-Uni et la France sont unis face au terrorisme"

L'ambassade de France au Royaume-Uni vérifie "la nationalité et l'identité des victimes", a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. "Notre ambassade au Royaume-Uni, en lien avec les autorités locales, met tout en oeuvre pour vérifier la nationalité et l’identité des victimes. Je me tiens évidemment informé à chaque instant de l’évolution de la situation", a-t-il déclaré. "Le Royaume-Uni et la France sont unis face au terrorisme. Les efforts en matière de coopération internationale doivent se poursuivre afin de le défaire, sur nos territoires comme à l’étranger", a-t-il ajouté.

08h55 : Georges Fenech : "Ça ne va pas rester sans réponse"

Invité de Franceinfo, le député (LR) du Rhône Georges Fenech a également réagit à "l'attaque terroriste" de Manchester. "Nous pensons qu’il faut aussi accélérer le mouvement de la coalition internationale contre Daech. Ça ne va pas rester sans réponse, je pense qu’il y aura une réponse internationale d’ampleur", a-t-il déclaré alors que l'attaque n'a pas encore été revendiquée.

08h33 : Jean-Pierre Raffarin : "On s'attaque à la jeunesse, à la culture, à la démocratie"

"Je suis terrifié. On le sait, la haine n'a pas de limites. Mais là on s'attaque à la jeunesse, à la culture, à la démocratie. À tout ce que nous représentons tous ensembles, les grandes démocraties doivent être solidaires", a réagi au micro d'Europe 1 l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. "Nous pensons aux jeunes frappés, aux familles et à tous ceux qui, à un moment ou un autre, dans le passé récent, ont eu cette douleur qui ne peut s'effacer. Dans ces circonstances-là, il faut de la dignité, de la sobriété et continuer avec fermeté notre lutte contre le terrorisme", ajoute-t-il.

08h25 : Emmanuel Macron "adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France"

"C'est avec effroi et consternation que Emmanuel Macron a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester", a réagi l'Élysée dans un communiqué. "Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles." Le président de la République doit s'entretenir avec Theresa May aujourd'hui.

08h22 : Christopher Castaner : "Les enfants de Manchester sont nos enfants"

"Les enfants de Manchester sont nos enfants. On voit que le mal peut frapper à nos portes", a déclaré ce matin sur France 2 le porte-parole du gouvernement, Christopher Castaner. "Il faut faire plus, car les terroristes savent s’adapter aux situations. Ainsi, nous aussi devons-nous nous adapter. Il faut frapper à l’origine du mal, au Sahel, au Levant. Il nous faut renforcer totalement notre renseignement intérieur et numérique et recruter davantage. Nous voulons également qu'il y ait un quatrième corps d'armée au niveau numérique", a-t-il ajouté. "À la mi-juillet, le président, le ministre et le premier ministre se pencheront sur la question de l’état d’urgence. Il ne faut surtout pas céder aux terroristes, et arrêter d’aller à des concerts. Vivre c’est notre cœur", a-t-il conclu.

08h20 : Edouard Philippe condamne un "crime abominable"

Le Premier ministre français a condamné le terrorisme le plus lâche qui a "spécifiquement, et sciemment" visé de très jeunes gens pendant un concert. "Devant ce crime abominable, je veux dire aux citoyens de Manchester et au peuple britannique ma tristesse, la solidarité du peuple français et son amitié indéfectible", a déclaré dans un communiqué de Matignon Edouard Philippe.

08h10 : La police britannique évoque un "agresseur solitaire avec un engin explosif improvisé sur lui"

Ce mardi matin, la police britannique a annoncé que 22 personnes sont mortes (dont les enfants) et 60 ont été blessées lors de l'explosion. Ian Hopkins, le chef de la police de la ville, a évoqué un "agresseur solitaire avec un engin explosif improvisé sur lui". "Les terroristes cherchent à créer une ambiance de peur", a-t-il indiqué. "Il est important que nous menions nos vies quotidiennes". "Nous invitons le public qui possède les images et vidéos à nous les transmettre", a-t-il demandé.

7h57 : "Une attaque visant les plus vulnérables", selon Amber Rudd

Amber Rudd, la secrétaire d'État à l'Intérieur a déclaré que cette attaque visait "les plus vulnérables de notre société". Toutefois, elle a assuré que "l'intention de faire peur et de diviser ne marchera pas".

7h55 : Theresa May et Jeremy Corbynleur suspendent leur campagne en vue des élections législatives

La Première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé ce mardi de suspendre, "jusqu'à nouvel ordre", leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin.

7h50 : "Londres aux côtés de Manchester"

Sadiq Khan, le maire de Londres frappée par une attaque en mars, a indiqué sur Twitter que "Londres est aux côtés de Manchester". "Nous pensons à tous ceux qui ont été tués et blessés ce soir et à nos courageux services d'urgence".

7h45 : Des scènes de panique

L'explosion a déclenché un mouvement de panique dans cette salle d'une capacité de 20 000 personnes. Beaucoup d'adolescents ont été présents lors de ce concert.

7h30 : La Sécurité intérieure des Etats-Unis "surveille de près" la situation à Manchester

Dans un communiqué publié sur son site internet, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a annoncé qu'il surveillait "de près" la situation à Manchester. "Nous travaillons avec nos homologues étrangers pour obtenir des informations supplémentaires sur la cause de l'explosion", indique le texte. "A l'heure actuelle, nous n'avons aucune information selon laquelle une menace crédible viserait spécifiquement des sites musicaux aux Etats-Unis", précise le département de l'administration fédérale américaine incitant tout de même à une "protection accrue dans et autour des lieux publics et événements".

En même temps, les autorités de New York ont renforcé les mesures de sécurité sur des sites sensibles. Toutefois, elles ont précisé qu'elles n'avaient pas enregistré de menace spécifique concernant le territoire américain. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'il avait ordonné des patrouilles supplémentaires à "des endroits particulièrement sensibles" (métro, aéroports...) par "mesure de précaution".

7h25 : Les Unes de la presse britannique

The Guardian front page, Tuesday 23.05.17 – Murder in Manchester: at least 19 die in arena attack 7h21 : Justin Trudeau parle "d'horreur"

"Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester" et leurs "pensées accompagnent les victimes et leur famille", a écrit le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur son compte Twitter.

7h15 : Les messages de solidarités des élus Français

Les maires de Paris, Anne Hidalgo, et Nice, Christian Estrosi, ont fait part de leur émotion et de leur soutien aux habitants de Manchester.

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place.

Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes. Solidarité avec les habitants de #Manchester #ManchesterArena Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a aussi évoqué sur Twitter "l'horreur à Manchester". "Le terrorisme frappe la jeunesse britannique, notre jeunesse. Solidarité, détermination, vigilance." "Solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées", a tweeté Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. De son côté, Nadine Morano a dénoncé sur Twitter le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas encore réagi à l'attentat survenu à Manchester.

5 h 24 attentat terroriste à Manchester pas encore de réaction du Président Macron... — Nadine Morano (@nadine__morano) 23 mai 2017 7h10 : Ariana Grande se dit "brisée"

La chanteuse américaine Ariana Grande se dit "brisée" après l'attentat à Manchester. "Du fond de mon cœur, je suis si désolée. Je n'ai pas de mots", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

7h00 : Theresa May dénonce "une attaque terroriste épouvantable"

La Première ministre britannique Theresa May a exprimé sa sympathie aux familles des victimes. "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une attaque terroriste épouvantable", a-t-elle déclaré. Elle présidera une réunion d'urgence du gouvernement ce matin, à neuf heures, selon plusieurs médias britanniques.

6h30 : 19 morts et 50 blessés

Lundi soir après 22h30 (23h30 en France), la police de Manchester a annoncé avoir été appelée suite à des informations faisant état d'une explosion dans la plus grande salle de concerts de la ville, la Manchester Arena, d'une capacité d'environ 20 000 personnes. Les faits se sont déroulés à la fin du concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande, alors que les spectateurs commençaient à sortir de la salle. La police a confirmé la mort de 19 personnes et environ 50 autres blessées. L'action n'a pas été revendiquée mais des proches de l'État islamique n'ont pas hésité à célébrer cet "acte terroriste", selon SITE. La police britannique est restée prudente pendant plusieurs heures avant de finir par déclarer qu'elle traitait l'affaire comme un "incident terroriste". Elle a ensuite annoncé procéder à une explosion contrôlée dans les jardins de la cathédrale, situés à quelques dizaines de mètres de la salle de concerts, tout près de la gare Victoria.